Энергетика
Вечерняя МоскваНовак объяснил обвал нефтяных котировок
Министр энергетики России Александр Новак призвал не драматизировать ситуацию из-за падения стоимости нефти WTI. По его словам, речь идет о «бумажном рынке», то есть о торговле производными финансовыми инструментами, а не физической нефтью.
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Комментарии
Происшествия
ФСБ задержала юношу за подготовку массового убийства в школе
Сотрудники ФСБ задержали 18-летнего жителя Тюменской области за подготовку массового убийства в местной школе.
BFM.ru 03:03
Финансы
Курс рубля начал торги среды с падения к доллару и евро
Курс доллара поднялся до 77,49 рубля, курс евро достиг уровня 84,17 рубля, сообщает Московская биржа.
Российская газета 03:30
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru 20 апреля в 07:22
Общество
За сутки в России выявлено 5236 случаев заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировано 5236 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:40
Общество
В Челябинской области умер второй пациент с коронавирусом
Второй пациент с коронавирусом скончался в Челябинской области, это жительница Златоуста, у которой было онкологическое заболевание, сообщил в среду губернатор региона Алексей Текслер.
РИА Новости 03:31
Общество
В РЭУ назвали способ сдержать эпидемию коронавируса в России
Как отмечает РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольгу Лебединскую, Россия не поднимется в мировом рейтинге по числу заболевших в том случае, если региональным властям удастся сдержать пандемию.
Российская газета 01:50
Общество
Режим самоизоляции в России решили продлить
Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru 20 апреля в 13:00
Наука
Поколения антибиотиков
Бактерицидные препараты разбиты на «поколения»: препараты первого поколения — те, которые были выделены из природных источников (например, пенициллин из плесени) и используются без химических модификаций.
Коммерсантъ Наука 20 апреля в 17:28
Общество
Верховный суд разъяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции
Если госномер не вписан в цифровой пропуск, автовладелец будет признан нарушителем режима самоизоляции и получит штраф в 5 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 19:23
Шоу-бизнес
Тяжелобольная Надежда Бабкина впала в депрессию в больнице
Тяжелобольная Надежда Бабкина впала в депрессию в больнице Стало известно, как проходит лечение 70-летней артистки.
Экспресс газета вчера в 12:14
Общество
В России за сутки выявили 5236 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявили 5236 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
РБК 03:41
Происшествия
СК в Петербурге возбудил дело в отношении блогера за срыв онлайн-урока
В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации после появление в Сети видеороликов, где блогер присоединялся к школьникам во время онлайн-трансляций и срывал занятия.
Известия вчера в 22:51
Здоровье
В Свердловской области коронавирусом заболели еще десять человек
На Среднем Урале зафиксировано десять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
УралПолит.Ru 03:44
Культура
Объявлен «длинный список» литературной премии «Большая книга»
В этом году объявление «длинного списка» Национальной литературной премии «Большая книга» прошло в формате онлайн-трансляции.
Россия – Культура вчера в 13:37
Общество
Американский штат подал иск к властям Китая из-за коронавируса
Генеральный прокурор американского штата Миссури Эрик Шмитт подал в местный окружной суд США иск к властям Китая, действия которых, по его мнению, привели к гибели жителей Миссури и серьезным экономическим последствиям.
Ведомости 02:33
Баскетбол
Единая лига ВТБ откроет сезон в октябре
Баскетбольная Единая лига ВТБ откроет сезон-2020/21 в октябре. Об этом сообщила генеральный директор ЕЛ Илона Корстин.
МК-Спорт 04:12
Общество
Пять новых заболевших коронавирусом выявлено в Крыму за сутки
За минувшие сутки в Крыму выявлено три новых очага коронавирусной инфекцией, а общее количество зараженных увеличилось за сутки на пять - до 51.
Российская газета 04:06
Футбол
ВОЗ рекомендует УЕФА отменить международные турниры до конца 2021 года
Всемирная организация здравоохранения рекомендовала Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостановить проведение международных турниров до конца 2021 года из-за пандемии.
ФАН 04:08
Происшествия
Власти могут расширить права полицейских
По данным «Интерфакса», речь идет о проекте по поправкам в закон «О полиции», который дает право сотрудникам МВД на вскрытие автомобиля для спасения жизни граждан или предотвращения преступления; на оцепление жилых домов; на ограждение мест проведения массовых мероприятий; на оцепление территорий, жилых помещений и проведения там личного осмотра граждан, их вещей и транспортных средств.
BFM.ru 03:27
Общество
Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко
Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском вчера в 14:06
Игры
Для Dark Souls Remastered вышел набор с HD-текстурами
Dark Souls Remastered вышла 24 мая 2018 года на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.
CyberSport.ru 03:56
Общество
В России за сутки умерло 57 человек с коронавирусом
За последние сутки в России умерло 57 человек с коронавирусом COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Коммерсантъ 03:42
Армия и оружие
Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27
Самолеты НАТО заметили российские истребители над Балтийским морем. Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27.
Piter.tv вчера в 06:14
Общество
Депутаты призвали к борьбе с домашним насилием на изоляции
Депутаты Госдумы Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова направили вице-премьеру Татьяне Голиковой письмо с просьбой помочь с принятием мер по защите пострадавших от домашнего насилия.
Право.ру 03:32
Общество
В Калининградской области резко выросло число больных коронавирусом
В Калининградской области за последние сутки зафиксировали 19 новых случаев заболевания коронавирусом.
РБК Калининград 03:41
Происшествия
Воспитанника остригли и связали в приюте под Челябинском
Российская газета 03:19
Технологии
Крымский вирусолог дал прогноз развитию COVID-19 летом и осенью
Ученый предположил, что в летние месяцы распространение вируса замедлится, так как коронавирусы боятся солнечного ультрафиолета, а осенью может снова ускориться, поскольку условия для развития вируса станут более комфортными.
Российская газета 04:00
Армия и оружие
ЮВО опроверг сообщения о дополнительных войсках в Чечне
РИА Новости вчера в 06:58