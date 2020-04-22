Энергетика
Вечерняя МоскваНовак объяснил обвал нефтяных котировок
Министр энергетики России Александр Новак призвал не драматизировать ситуацию из-за падения стоимости нефти WTI. По его словам, речь идет о «бумажном рынке», то есть о торговле производными финансовыми инструментами, а не физической нефтью.
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Комментарии
Происшествия
СМИ узнали о проекте расширения полномочий полицейских
В правительстве подготовили поправки в закон «О полиции», которые расширят полномочия сотрудников правоохранительных органов и освободят их от преследования за совершенные действия.
РБК 06:59
Наука
Назван наиболее вероятный путь заражения коронавирусом
Исследователь Хендрик Штреек заявил, что ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ передачи COVID-19.
Газета.Ru 05:32
Политика
Лукашенко заявил, что Россия отказывается поставлять гречку Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам производить "достойное" количество гречки для внутреннего рынка, поскольку, по его словам, РФ якобы отказалась продавать эту крупу республике.
РИА Новости вчера в 04:19
Происшествия
В Калуге бывших полицейских осудят за создание преступного сообщества
В Калуге задержаны члены преступного сообщества, занимавшиеся на протяжении шести лет незаконной банковской деятельностью с денежным оборотом.
Знамя.Калуга 06:04
Армия и оружие
Появление федеральных войск в Чечне объяснили
Спикер парламента Чечни Магомед Даудов во время прямого эфира в Instagram объяснил появление федеральных войск в Надтеречном районе республики.
Lenta.ru 04:35
Происшествия
Полицейскую начальницу проверяют из-за аудио с «планом по штрафам»
Ранее "Омбудсмен полиции" сообщил, что полицейская начальница якобы заставляла подчиненных выполнять "план" по числу штрафов за нарушение самоизоляции.
Московский Комсомолец 07:05
Общество
На Украине продлевают карантин из-за коронавируса
«Правительство продолжает карантин до 11 мая», — написал он в своём Facebook.
RT на русском 06:41
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
Общество
Девятиклассники сдадут ОГЭ в своих школах
Основной государственный экзамен (ОГЭ) ученикам девятых классов разрешили сдавать на базе школ, в которых они проходили обучение.
Севастопольская газета 05:52
Энергетика
Цена российской нефти Urals упала ниже 12 долларов за баррель
Цена российской нефти марки Urals с поставкой в Европу опустилась ниже 12 долларов за баррель, сообщает аналитическое агентство Argus.
РИА Новости 06:24
Экономика
Греф прокомментировал идею налога на проценты по вкладам
Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» прокомментировал идею введения налога на проценты по вкладам.
Lenta.ru вчера в 12:51
Общество
Правительство Украины хочет продлить карантин минимум до 11 мая
Кабинет министров Украины намерен продлить карантин в стране минимум до 11 мая, но при этом смягчить некоторые меры, сообщил премьер Денис Шмыгаль.
РИА Новости 02:20
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
Происшествия
Из-за сильного ветра в Москве на машину упало дерево
На севере Москвы из-за сильных порывов ветра упало дерево и повредило один автомобиль.
Газета.Ru 07:01
Политика
Мишустин назвал неудовлетворительной оснащенность российских больниц
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал неудовлетворительной оснащенность больниц оборудованием, необходимым для лечения пациентов с коронавирусом.
Lenta.ru 06:35
Происшествия
В московском КТ-центре умерла женщина с симптомами ОРВИ
В одном из столичных центров компьютерной томографии скончалась женщина, обратившаяся для диагностики, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.
РИА Новости 06:56
Политика
В Кремле оценили ситуацию с обеспечением врачей средствами защиты
По словам Пескова, врачи имеют право и должны сообщать о нехватке средств защиты региональным министерствам здравоохранения.
RT на русском 06:19
Политика
Путин в среду пообщается с главами Свердловской и Воронежской областей
Президент России Владимир Путин в среду в онлайн-формате пообщается с губернаторами Свердловской и Воронежской областей Евгением Куйвашевым и Александром Гусевым, а также проведет международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:52
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
Актриса Анастасия Заворотнюк выписана из больницы домой на время карантина.
Газета.Ru 05:35
Авто
Простоял в гараже 44 года: в Америке продают Mercedes за 84 млн рублей
Редкий автомобиль оценивают в 1 095 000 долларов (84,3 миллиона рублей по нынешнему курсу).
Российская газета 05:45
Политика
Мишустин оценил готовность медучреждений к борьбе с коронавирусом
Председатель правительства Михаил Мишустин раскритиковал уровень готовности медицинских учреждений в регионах к борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 06:56
Общество
Путин подписал закон, отменяющий НДФЛ с выплат медикам
Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля Госдума РФ приняла поправки, освобождающие выплаты медицинским работникам от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
REGNUM 06:04
Общество
Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса
Представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников рассказал, что его прогноз пика эпидемии в России оказался ошибочным.
RT на русском 02:50
Политика
В Кремле рассказали о прикидках по срокам голосования по Конституции
Определённые прикидки по дате проведения голосования по поправкам к Конституции существуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:42
Общество
Более пяти тысяч новых случаев коронавируса выявили в РФ за сутки
Всего в РФ зарегистрировано 57 999 случаев, рост за сутки составил 9,9%.
Государственные Вести 06:17
Общество
Вернувшихся из-за рубежа крымчан безоговорочно поместят в обсерватор
Глава Крыма Сергей Аксенов внесет изменения в свой указ о режиме повышенной готовности, предусматривающий обязательное и безоговорочное помещение в обсерватор всех лиц, прибывающих на полуостров из-за рубежа.
Российская газета 05:26
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 20 апреля в 12:43
Транспорт
Около 600 москвичей пытались проехать в транспорте без пропуска
Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов проинформировал, что около 600 человек стремились воспользоваться общественным транспортом без разрешения на передвижение по городу.
Москва 24 06:16
Экономика
В России резко вырос спрос на пищевую соль
В России в апреле на 20% вырос спрос на пищевую соль.
Ведомости вчера в 22:18
Здоровье
Сократить срок плато: Путин провел совещание с вирусологами
Владимир Путин в режиме видеосвязи провел совещание с экспертами по ситуации с эпидемией коронавируса в России.
Радио Комсомольская правда 20 апреля в 08:59