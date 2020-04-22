Энергетика
Вечерняя МоскваНовак объяснил обвал нефтяных котировок
Министр энергетики России Александр Новак призвал не драматизировать ситуацию из-за падения стоимости нефти WTI. По его словам, речь идет о «бумажном рынке», то есть о торговле производными финансовыми инструментами, а не физической нефтью.
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Комментарии
Футбол
ВЭБ стал основным владельцем ЦСКА
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» закрыла сделку по приобретению 77,63% акций футбольного клуба ЦСКА.
РБК 09:14
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
Экономика
Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах
Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ вчера в 05:05
Футбол
Карпин прокомментировал слухи об уходе из «Ростова» в «Локомотив»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о слухах о его возможном уходе в «Локомотив».
Metaratings 09:21
Общество
Назван единственный способ остановить эпидемию коронавируса
Ученые назвали вакцинацию единственным способом побороть пандемию COVID-19. Выводы исследователей опубликованы на портале Science Alert.
РИА Новости 04:34
Авто
В России наладили сборку новых версий Kia Seltos
На российском заводе «Автотор», расположенном в Калининграде, началось производство новых версий кроссовера Kia Seltos по технологии полного цикла, включая сварку и окраску кузова.
Известия вчера в 02:03
Общество
В Свердловской области могут ввести пропускной режим
Власти Свердловской области рассчитывают возможность введения пропускной системы на майских праздниках для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, об этом рассказал глава региона Евгений Куйвашев президенту РФ Владимиру Путину в ходе рабочей встречи.
РИА Новости 08:37
Происшествия
МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских
МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости 07:36
Общество
Собянин предложил распространить систему пропусков на все регионы
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на все регионы России, что позволит администрировать принятые из-за ситуации с коронавирусной инфекцией меры.
РИА Новости 10:14
Общество
В России резко вырос спрос на пищевую соль
В России в апреле на 20% вырос спрос на пищевую соль.
Ведомости вчера в 22:18
Происшествия
В Москве в центре компьютерной томографии умерла женщина
В Москве женщина умерла во время процедур в КТ-центре, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.
РБК 08:54
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
Общество
Рязанский губернатор принял участие во всероссийском видеоселекторе
Заседание, посвященное борьбе с коронавирусом, в режиме видеоконференцсвязи провели председатель правительства России Михаил Мишустин и мэр города Москвы, руководитель рабочей группы Государственного совета РФ Сергей Собянин.
Рязанские ведомости 09:23
Общество
Мантуров раскритиковал регионы, не закупившие средства защиты
Глава Минпромторга Денис Мантуров сказал, что некоторые регионы непродуктивно занимаются закупками средств защиты от коронавируса.
Коммерсантъ 08:39
Политика
Путин провел телефонный разговор с Меркель
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Известия 09:48
Технологии
ISO-образ майского обновления Windows 10 уже доступен для загрузки
Преимуществом ISO-образа является возможность чистой установки новой версии Windows 10, а не обновления уже установленной ОС, что минимизирует вероятность возникновения ошибок и программных сбоев.
3DNews вчера в 13:55
Армия и оружие
Появление федеральных войск в Чечне объяснили
Спикер парламента Чечни Магомед Даудов во время прямого эфира в Instagram объяснил появление федеральных войск в Надтеречном районе республики.
Lenta.ru 04:35
Здоровье
В Ульяновской области количество зараженных достигло 187
По данным управления Роспотребнадзора по Ульяновской области, в регионе зафиксировано 187 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
RuNews24.ru 20 апреля в 08:47
Политика
Путин назначил нового заместителя главы СКР
Президент РФ Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта юстиции Эдуарда Кабурнеева заместителем председателя Следственного комитета РФ (СКР).
Интерфакс 08:19
Общество
В Москве составили более 17 тысяч протоколов о нарушении самоизоляции
С начала действия режима повышенной готовности в Москве составлено более 17 тыс. протоколов на 70 млн рублей за нарушение принятых мер.
RT на русском 20 апреля в 12:06
Общество
Члены КПРФ возложили цветы к Мавзолею Ленина
«В Москве на Красной площади проходит возложение цветов и венков КПРФ к Мавзолею В. И. Ленина в честь 150-летия со дня его рождения», — рассказали в партии.
REGNUM 05:40
Происшествия
На Кубани за сутки 34 человека заболели коронавирусом
Общее количество случаев заражения на территории Кубани на 20 апреля достигло 471, из них 8 — человек скончались.
Kursk.com 20 апреля в 08:46
Гаджеты
27 апреля Xiaomi представит новый смартфон и оболочку MIUI 12
Бета-версия MIUI 12 может появится в сентябре, тогда как стабильный вариант ожидается только в конце года. #miui12 Dark Mode 2.0 x Automatically adjust the weight of text, reduce glare, and be extremely intimate 🤩 pic.twitter.com/P2JgbX9aiZ — Xiaomishka (@xiaomishka) April 21, 2020 Что касается нового смартфона, то это будет молодежный вариант аппарата Xiaomi Mi 10 Youth Edition.
Astera вчера в 14:11
Технологии
В финал хакатона ЮНЕСКО «CodeTheCurve» прошли три российские команды
В первом туре хакатона, организованного ЮНЕСКО для поддержки молодых новаторов, ученых и дизайнеров в разработке цифровых решений против коронавируса, победили три команды из Сколтеха и Московского физико-технического института, они прошли в финал.
Взгляд.ру 09:09
Происшествия
СК возбудил дело из-за сбыта просроченных аппаратов ИВЛ во Владимире
«Возбуждено уголовное дело по факту сбыта недоброкачественных и незарегистрированных в установленном законом порядке медицинских изделий — аппаратов искусственной вентиляции лёгких — по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238.1 УК России», — говорится в сообщении.
RT на русском 09:27
Общество
В Германии рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса
Институт вакцины и биомедицинских препаратов имени Пауля Эрлиха одобрил первое клиническое испытание вакцины против коронавируса.
RT на русском 05:37
Общество
Новый главред «Ведомостей» запретил критиковать поправки Конституции
Редактор газеты «Ведомости» Ксения Болецкая рассказала о новых правилах исполняющего обязанности главного редактора газеты «Ведомости» Андрея Шмарова.
News.ru 09:48
Происшествия
Более 30 деревьев повалил ветер в Москве
Заммэра добавил, что из-за сильного ветра с порывами до 23 м/с коммунальные службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности.
Интерфакс 09:58