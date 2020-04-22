Энергетика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваНовак объяснил обвал нефтяных котировок

Министр энергетики России Александр Новак призвал не драматизировать ситуацию из-за падения стоимости нефти WTI. По его словам, речь идет о «бумажном рынке», то есть о торговле производными финансовыми инструментами, а не физической нефтью.
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Новак объяснил феномен отрицательных цен на нефть WTI

РЕН ТВвчера в 21:05

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Известиявчера в 18:34

Новак оценил рекордный обвал цен на нефть марки WTI

РИА Новостивчера в 17:06

Новак дал оценку произошедшему обвалу нефтяных котировок

RT на русскомвчера в 18:05

Новак попросил не драматизировать ситуацию после обвала котировок нефти

РБКвчера в 14:19

Новак призвал не драматизировать ситуацию из-за обвала цен на нефть

Коммерсантъвчера в 13:41

Новак объяснил падение цен на фьючерсы WTI действиями спекулянтов

ТАССвчера в 13:01
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В Тюменской области задержали готовившего нападение на школу подростка

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Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу

Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу Чиновник забыл выключить камеру и показал горожанам, какой он в реальной жизни.
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В России могут ужесточить наказание за преступления против пенсионеров

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В России резко упали оптовые цены на бензин

Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
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Власти расширили права полицейских

По данным «Интерфакса», власти одобрили проект по поправкам в закон «О полиции», который дает право сотрудникам МВД на вскрытие автомобиля для спасения жизни граждан или предотвращения преступления; на оцепление жилых домов; на ограждение мест проведения массовых мероприятий; на оцепление территорий, жилых помещений и проведения там личного осмотра граждан, их вещей и транспортных средств.
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Калининградку из-за комментария в «ВК» посетил сотрудник Центра «Э»

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Путин предупредил о пике коронавируса

На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
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В метро Москвы начала работать автоматическая проверка пропусков

В столичном метро начала действовать система автоматического контроля цифровых пропусков, скоплений пассажиров не зафиксировано, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
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Жители Владикавказа вышли на митинг против самоизоляции

Жители Владикавказа вышли на митинг против режима самоизоляции. На центральной площади города собрались сотни человек, передает «МБХ медиа».
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Экономика

В России резко вырос спрос на пищевую соль

Москва, 22 апреля 2020, 10:27 — REGNUM В России в апреле резко вырос спрос на пищевую соль, сообщили в Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз».
REGNUM 03:27
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Экономика

ЦБ ввел новые правила наличных расчетов

Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель вчера в 03:21
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Финансы

Российский рынок устоял при обвале нефтяных цен

Продолжающийся обвал нефтяных котировок не обрушил цены российских активов.
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Общество

В России начнут массовое тестирование на антитела к коронавирусу

Сдать анализ на антитела к коронавирусу все желающие смогут уже в мае.
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Гаджеты

Motorola привезет в Россию флагман за 100 тысяч

Держитесь крепче: в сегменте сверхдорогих флагманских смартфонов — пополнение, и теперь выбирающим между Samsung и iPhone придется еще добавить к сравнению и новый флагман Motorola.
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Еще 219 пациентов вылечились от коронавируса в столице.
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Наука

Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса

Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19.
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Василиса Володина назвала месяц, который станет хуже апреля

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Кино

От коронавируса умер режиссёр Иван Щёголев

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В США оценили вероятность второй волны коронавируса

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Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной

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Если госномер не вписан в цифровой пропуск, автовладелец будет признан нарушителем режима самоизоляции и получит штраф в 5 тыс. руб.
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