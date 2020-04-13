Экономика
Мой БрянскНовак объяснил предложение запретить импорт дешевого бензина
Правительство решило временно ограничить ввоз топлива. Глава Минэнерго Александр Новак рассказал, что для предотвращения поставки дешёвого бензина из-за границы на внутренний рынок предлагается на полгода запретить импорт нефтепродуктов в Россию.
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с чего всё началось
Минэнерго РФ предлагает запретить импорт дешевого бензина на шестимесячный срок для поддержки российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью программе "Воскресный Вечер" на телеканале "Россия-1".ТАСС12 апреля в 11:36
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Минэнерго предложило запретить на полгода ввоз в Россию дешевого бензина
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