Экономика

Мой БрянскМой БрянскНовак объяснил предложение запретить импорт дешевого бензина

Правительство решило временно ограничить ввоз топлива. Глава Минэнерго Александр Новак рассказал, что для предотвращения поставки дешёвого бензина из-за границы на внутренний рынок предлагается на полгода запретить импорт нефтепродуктов в Россию.
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с чего всё началось

Минэнерго предлагает запретить импорт дешевого бензина на полгода

Минэнерго РФ предлагает запретить импорт дешевого бензина на шестимесячный срок для поддержки российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью программе "Воскресный Вечер" на телеканале "Россия-1".
ТАСС12 апреля в 11:36

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Минэнерго разъяснило слова Новака о запрете импорта дешёвого бензина

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RT на русском12 апреля в 12:33

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РИА Новости12 апреля в 19:41

Новак объяснил идею запретить импорт дешевого бензина из-за рубежа

Известия12 апреля в 20:39

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URA.Ru12 апреля в 23:30

Новак объяснил идею запретить импорт дешевого бензина

РБК12 апреля в 12:11

Минэнерго предлагает запретить импорт дешевого бензина на полгода

ТАСС12 апреля в 11:36
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 20:07, Ашберн
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Экономика

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Производители и поставщики продуктов в России выступили с инициативой о введении продуктовых карточек для нуждающихся граждан.
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Политика

Кадыров ответил на критику «Новой газеты»

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Экономика

У банков возникли проблемы с обслуживанием клиентов по истекшим паспортам

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На дорогах России могут появиться беспилотники

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Лера Кудрявцева рассказала, как потеряла третьего ребенка

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МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

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