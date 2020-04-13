Минэнерго РФ предлагает запретить импорт дешевого бензина на шестимесячный срок для поддержки российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью программе "Воскресный Вечер" на телеканале "Россия-1".

с чего всё началось

Правительство решило временно ограничить ввоз топлива. Глава Минэнерго Александр Новак рассказал, что для предотвращения поставки дешёвого бензина из-за границы на внутренний рынок предлагается на полгода запретить импорт нефтепродуктов в Россию.

Общество В Мурманской области число зараженных коронавирусом за сутки удвоилось В Мурманской области число официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло за сутки больше чем в два раза.

Общество Академик РАН спрогнозировал ситуацию с коронавирусом на пике эпидемии Ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью "Парламентской газете" спрогнозировал, как будет складываться ситуация с заболевшими COVID-19 на пике эпидемии в России. 39

Политика Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения. 42

Наука Вирусологи обнаружили блокирующий коронавирус препарат Выяснилось, что препарат «Ремдесивир» (RDV), созданный для лечения лихорадки Эбола, способен блокировать размножение нового коронавируса SARS-COV-2 в организме. 1

Здоровье Названо число бессимптомных переносчиков коронавируса в России Ранее ученые из Сингапура заявили, что от 50 до 70 процентов инфицированных коронавирусом переносят его бессимптомно. 511

Шоу-бизнес В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки. 61

Экономика В России призвали ввести продуктовые карточки Производители и поставщики продуктов в России выступили с инициативой о введении продуктовых карточек для нуждающихся граждан. 1,5K

Энергетика Цены на бензин на заправках России начали снижаться В результате средние цены в России на бензин Аи-92 снизились на 4 копейки - до 43,04 руб. / л, Аи-95 - на 3 копейки - до 46,1 руб. / л. 12

Здоровье Комаровский рассказал что может защитить от заражения коронавирусом Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что благодаря местному иммунитету человек может избежать заражения коронавирусом, даже находясь в тесном контакте с заболевшим COVID-19.

Шоу-бизнес Отца Кристины Орбакайте не пускают в Москву Оказывается, отец Кристины Орбакайте из-за введенного в России и Литве карантина и пропускного режима в Москве банально не может попасть в Москву.

Общество Мурашко рассказал о разработке вакцины от коронавируса в России Разработкой вакцины от коронавируса в России занимаются семь центров, в ближайшее время начнутся клинические испытания, рассказал министр здравоохранения России в эфире телеканала «Россия 1». 39

Происшествия Забайкалье вышло в лидеры РФ по лесным пожарам Напомним, по состоянию на утро 12 апреля в России было зарегистрировано 77 лесных пожаров, а общая площадь, пройденная огнём, составила 7871 га. 1

Экономика У банков возникли проблемы с обслуживанием клиентов по истекшим паспортам Ассоциация электронных денег попросила Банк России разрешить кредитным организациям до 1 июля обслуживать таких клиентов.

Общество На дорогах России могут появиться беспилотники Премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству разработку мер по введению в эксплуатацию беспилотников на российских дорогах. 15

Политика МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США "Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации. 2,6K

Футбол Станислав Черчесов: «Беговую дорожку делим с сыном» Смотрим в постоянном режиме «Новости», давнишние футбольные матчи, ежедневно — беговая дорожка, которую делим пополам со Станиславом-младшим.