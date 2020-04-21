Энергетика
Российская газетаНовак объяснил сокрушительный обвал цен на нефть WTI
Глава Минэнерго России Александр Новак сделал заявление о сокрушительном обвале цен на американскую нефть WTI, произошедшем в ночь с 20 на 21 апреля.
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Общество
Воробьев допустил продление самоизоляции на майские праздники
Режим самоизоляции продлят на майские праздники при необходимости, допустил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".
Газета.Ru 14:10
Авто
Zotye планирует продавать в РФ авто китайской сборки
Как уточнили в российском офисе марки, небольшая квота по сборке машин Zotye на белорусском заводе «Юнисон» еще есть, но после того, как она иссякнет, компания будет вынуждена перейти на импорт из Китая.
Автоновости дня 02:36
Происшествия
Число жертв канадского стрелка увеличилось
Число жертв канадского преступника, устроившего массовую стрельбу в провинции Новая Шотландия, увеличилось.
Lenta.ru 01:49
Футбол
В Нидерландах запретили проводить футбольные турниры до 1 сентября
Правительство Нидерландов приняло решение запретить профессиональный футбол в стране до 1 сентября. Об этом сообщает Football Oranje.
LiveSport.ru 14:31
Здоровье
Куйвашев подтвердил смерть женщины с коронавирусом в Богдановиче
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подтвердил информацию о смерти 70-летней женщины, заразившейся коронавирусом, в Богдановиче.
Екатеринбург в эфире 14:02
Общество
Кадыров побрился налысо после просьб открыть парикмахерские
RT на русском 14:31
Шоу-бизнес
Коул Спроус и Лили Рейнхарт не расстались
Недавно стало известно, что актер Коул Спроус (Cole Sprouse) и Лили Рейнхарт (Lili Reinhart) расстались.
Popcake 08:00
Общество
В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ
"ЕГЭ для 11-х классов планируется провести в очном формате в школах, в которых непосредственно учатся экзаменуемые, в небольших аудиториях", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 06:42
Общество
Воробьев: Большинство жителей Подмосковья соблюдает самоизоляцию
Абсолютное большинство жителей Московской области соблюдает режим самоизоляции, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" губернатор региона Андрей Воробьев.
Российская газета 14:30
Общество
«Медиазона» рассказала о «теневой сети» продвижения поправок в Конституцию на фоне пандемии
Выяснилось, что к «теневой пропагандистской сети» могут иметь отношение организация «Национальные приоритеты», Институт развития интернета и волонтерское движение ОНФ «мывместе2020.рф».
Дождь 13:34
Происшествия
Петербургский СК возбудил дело о срыве пранкером онлайн-уроков
Как сообщили в СК, некий блогер как минимум дважды - 27 марта и 6 апреля - присоединялся к онлайн-урокам, проводившимся для петербургских школьников, и фактически срывал учебный процесс: хамил, вел себя вызывающе, не давал педагогам вести уроки.
Российская газета 12:28
Культура
Сериал «Зулейха открывает глаза» установил рекорд в телеэфире
За первую неделю показа фильм установил сразу несколько рекордов в телеэфире, несмотря на сильную конкуренцию в прайм-тайме, сообщает "Россия 1".
Республика Татарстан 13:40
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52
Космос
Ученые после исследования сигналов FRBs заявили, что инопланетяне опасаются встречи с землянами
По мнению эксперта, инопланетяне опасаются встречи с человечеством.
Дни24 07:18
Авто
АвтоВАЗ начал снимать машины с гарантии
С 15 апреля АвтоВАЗ запустил систему онлайн-заказа автомобилей . Машину забрать в дилерском центре или заказать доставку на дом.
Авторамблер вчера в 13:05
Общество
В Сбербанке спрогнозировали пик коронавируса в России
Пик эпидемии коронавируса в России наступит с 5 по 10 мая, заявил Герман Греф в интервью, которое транслировал "Сбербанк TV".
РИА Новости 08:22
Кино
WarnerMedia объявила дату запуска стримингового сервиса HBO Max
Компания WarnerMedia объявила официальную дату запуска своего стримингового видеосервиса HBO Max, зрителям которого только на старте обещают более 10 тыс. часов контента, — это 27 мая.
Афиша Daily 11:37
Общество
В Москве аннулируют не прошедшие проверки пропуска
Цифровые пропуска в Москве, не прошедшие проверку, аннулируются, для повторного получения нужно оформить новый, внимательно указав данные, сообщил Telegram-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 12:59
Здоровье
Коронавирус выявлен у пациентов и медиков онкодиспансера Белгорода
Национальная служба новостей 12:21
Экономика
В России увеличилось количество прекративших деятельность ИП
ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ вчера в 15:39
Общество
В Кремле прокомментировали виртуальные митинги
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал виртуальные митинги, которые прошли накануне в картографических сервисах «Яндекса».
RT на русском 05:52
Футбол
Сарри попросил руководство «Ювентуса» приобрести Мертенса
По информации источника, главный тренер туринской команды Маурицио Сарри лично заинтересован в услугах 32-летнего бельгийского футболиста и попросил руководство «Ювентуса» приобрести игрока.
Чемпионат 12:37
Гаджеты
Logitech просит за игровую мышь G203 Lightsync 40 долларов
Компания Logitech выпускает на рынок новую мышь G203 Lightsync, которая нацелена на геймеров.
Faktom 14:15
Энергетика
Цена нефти марки WTI снизилась до доллара за баррель
Цена июньских фьючерсов на нефть Brent снижалась до $26,31. Ранее в ходе торгов цена на нефть WTI уменьшалась до $4 за баррель.
RT на русском вчера в 13:52
Экономика
Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС 10:37
Здоровье
Глава Минздрава Украины предложил продлить карантин до 12 мая
По данным министра здравоохранения Украины Максима Степанова, на ближайшем заседании правительства 22 апреля будет вынесено постановление о продлении действия карантина.
Инфорос 14:31