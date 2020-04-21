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Футбол В Нидерландах запретили проводить футбольные турниры до 1 сентября Правительство Нидерландов приняло решение запретить профессиональный футбол в стране до 1 сентября. Об этом сообщает Football Oranje.

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Общество В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ "ЕГЭ для 11-х классов планируется провести в очном формате в школах, в которых непосредственно учатся экзаменуемые, в небольших аудиториях", - говорится в сообщении. 144

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