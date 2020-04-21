Глава Минэнерго России Александр Новак сделал заявление о сокрушительном обвале цен на американскую нефть WTI, произошедшем в ночь с 20 на 21 апреля.

Религия Умер настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве Настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин умер на 49-м году жизни, сообщается во вторник в Telegram-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции. 464

Общество Воробьев допустил продление самоизоляции на майские праздники Режим самоизоляции продлят на майские праздники при необходимости, допустил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 24". 181

Политика Лукашенко заявил, что Россия отказывается поставлять гречку Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам производить "достойное" количество гречки для внутреннего рынка, поскольку, по его словам, РФ якобы отказалась продавать эту крупу республике. 677

Общество Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля. 921

Здоровье Глава Минздрава Украины предложил продлить карантин до 12 мая По данным министра здравоохранения Украины Максима Степанова, на ближайшем заседании правительства 22 апреля будет вынесено постановление о продлении действия карантина. 1

Общество ВОЗ назвала происхождение нового коронавируса По сути, в ВОЗ поддержали позицию китайских ученых, отстаивающих теорию природной мутации коронавируса при переходе с животных на человека. 205

Общество В российских городах прошли виртуальные митинги Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов. 4,8K

Общество Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы. 3,8K

Энергетика Кремль прокомментировал обвал цен на нефть Напомним, рекордный обвал цен WTI вызван кризисом на рынке нефти, где отмечен рекордный избыток предложения, однако объявленное снижение добычи странами ОПЕК+ так и не началось. 1K

Наука Жук-листоед сможет избавить людей от аллергии Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Nature Communications, жук-листоед смог защитить 2,3 миллиона жителей европейских стран от аллергии на пыльцу этого растения. 1

Игры Подписка The Elder Scrolls Online Plus стала временно бесплатной Разработчики The Elder Scrolls Online из ZeniMax Online Studios объявили, что подписка ESO Plus стала временно бесплатной.

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 5,1K