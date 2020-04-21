Энергетика
Российская газетаНовак объяснил сокрушительный обвал цен на нефть WTI
Глава Минэнерго России Александр Новак сделал заявление о сокрушительном обвале цен на американскую нефть WTI, произошедшем в ночь с 20 на 21 апреля.
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Комментарии
Политика
Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной
РИА Новости 05:41
Политика
США приостановят прием иммигрантов на 60 дней
Власти США приостанавливают на 60 дней прием иммигрантов из-за негативных экономических последствий пандемии - Трамп.
ТАСС 19:06
Игры
У Desperados III появилась дата релиза: 16 июня
Игромания.ру 09:39
Экономика
ЦБ ввел новые правила наличных расчетов
Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель 03:21
Общество
Верховный суд разъяснил порядок наказания нарушителей самоизоляции
Нормы КоАП Согласно части 2 статьи 6.3, нарушения санитарных правил в период ЧС или при угрозе распространения заболеваний наказываются штрафом: на граждан — от 15 тысяч до 40 тысяч рублей, на должностных лиц — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, на ИП — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, на юрлиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.
РИА Новости 18:29
Энергетика
Стоимость нефти WTI упала ниже нуля
Обновлено 21 апреля в 12:46 Цена нефти марки WTI с поставкой в мае упала ниже одного доллара — впервые в истории.
BFM.ru вчера в 13:50
Происшествия
В Геленджике за получение взятки задержали двух сотрудников ДПС
24 и 39-летнего полицейских обвинили в получении взятки в значительном размере группой лиц по предварительному сговору.
КП - Кубань 11:29
Авто
Появились «живые» фото нового Haval H5
Китайский автогигант Great Wall готовит к дебюту новое поколение рамного внедорожника Haval H5.
Новые автомобили вчера в 04:30
Политика
Путин во время прямого эфира не смог дозвониться до министров
В ходе видеоконференции с главой Приморского края Олегом Кожемяко президент РФ Владимир Путин прервался, чтобы позвонить министру транспорта Евгению Дитриху.
Live24 14:08
Происшествия
Петербургский СК возбудил дело о срыве пранкером онлайн-уроков
Как сообщили в СК, некий блогер как минимум дважды - 27 марта и 6 апреля - присоединялся к онлайн-урокам, проводившимся для петербургских школьников, и фактически срывал учебный процесс: хамил, вел себя вызывающе, не давал педагогам вести уроки.
Российская газета 12:28
Политика
Соловьев навсегда выгнал украинского эксперта из своего шоу
Телеведущий Владимир Соловьев во время эфира на телеканале "Россия 1" уже окончательно выгнал из своей программы украинского эксперта Вячеслава Ковтуна.
РИА Новости 18:35
Политика
В Эстонии украинцы пожаловались на учебник с российским Крымом
В эстонском учебнике по английскому языку обнаружили карту Европы, на которой Крым обозначен частью России. Об этом сообщает ERR 21 апреля.
Известия 13:27
Экономика
Эксклюзивное интервью Германа Грефа: о спасении бизнеса, деньгах россиян и мире после коронавируса
Как известно, источником коронавируса был Китай, и они были первыми в мире, кто закрыл границу с КНР.
Lenta.ru 07:25
Шоу-бизнес
В больнице рассказали о заторможенной и впавшей в депрессию Бабкиной
В больнице рассказали о состоянии «заторможенной и впавшей в депрессию» народной артистки России Надежды Бабкиной.
Lenta.ru 12:00
Политика
Трамп приостановит выдачу грин-карт
Президент США Дональд Трамп сообщил о планах ограничить въезд в страну иностранцам, желающим жить и работать в штатах.
Российская газета 18:32
Технологии
ISO-образ майского обновления Windows 10 уже доступен для загрузки
Следует учесть, что для получения тестовых сборок необходимо предоставить системе возможность собирать все диагностические данные об использовании операционной системы. hothardware.com Как только вы зарегистрируетесь в программе Windows Insider, необходимо перейти на страницу загрузки тестовых сборок.
3DNews 13:55
Политика
Путин оценил меры по борьбе с коронавирусом в Приморье
Медицинское оборудование для лечения коронавирусных больных может и не потребоваться в большом объеме, но оно должно быть, заявил президент Рф Владимир Путин на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
РИА Новости 07:46
Происшествия
В Приморье ещё четыре человека победили коронавирус
Во вторник, 21 апреля, из инфекционного госпиталя Владивостока были выписаны четыре пациента, которым удалось победить коронавирус, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Правительство Приморского края.
Владивосток-Новости 06:25
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон поздравили Елизавету II с днем рождения
21 апреля Елизавета II, королева Великобритании, отмечает свой день рождения. Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравили ее раньше всех.
Телеканал 360° 08:16
Шоу-бизнес
Россияне атаковали Instagram Джонни Деппа
Вечерняя Москва вчера в 22:20
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
Кино
Заразившийся коронавирусом режиссер Иван Щеголев умер в Москве
Режиссер Иван Щеголев умер 20 апреля. О его кончине сообщили представили Союза кинематографистов России.
iReactor 07:58
Экономика
В России увеличилось количество прекративших деятельность ИП
ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ вчера в 15:39
Общество
В Москве аннулируют пропуска, не прошедшие проверку
Цифровые пропуска в Москве, не прошедшие проверку, аннулируются, для повторного получения нужно оформить новый, внимательно указав данные, сообщил Telegram-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 12:59
Здоровье
Число пациентов с гриппом и ОРВИ снизилось в Москве
Число больных гриппом и ОРВИ в Москве за месяц снизилось в 2,5 раза.
Телеканал 360° 08:13
Авто
Mercedes-Benz отзывает в России около 500 автомобилей
Немецкая компания Mercedes-Benz отзывает в России 494 внедорожника Mercedes-Benz G-Class.
Автоновости дня 05:43
Общество
Ещё 28 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
Ещё 28 человек с коронавирусом скончались в Москве. Большинство из них имели сопутствующие заболевания, возраст умерших от 30 до 93 лет.
RT на русском 18:05
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru вчера в 07:22