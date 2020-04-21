Глава Минэнерго России Александр Новак сделал заявление о сокрушительном обвале цен на американскую нефть WTI, произошедшем в ночь с 20 на 21 апреля.

Экономика ЦБ ввел новые правила наличных расчетов Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты. 36

Общество Верховный суд разъяснил порядок наказания нарушителей самоизоляции Нормы КоАП Согласно части 2 статьи 6.3, нарушения санитарных правил в период ЧС или при угрозе распространения заболеваний наказываются штрафом: на граждан — от 15 тысяч до 40 тысяч рублей, на должностных лиц — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, на ИП — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, на юрлиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. 398

Энергетика Стоимость нефти WTI упала ниже нуля Обновлено 21 апреля в 12:46 Цена нефти марки WTI с поставкой в мае упала ниже одного доллара — впервые в истории.

Авто Появились «живые» фото нового Haval H5 Китайский автогигант Great Wall готовит к дебюту новое поколение рамного внедорожника Haval H5. 4

Происшествия Петербургский СК возбудил дело о срыве пранкером онлайн-уроков Как сообщили в СК, некий блогер как минимум дважды - 27 марта и 6 апреля - присоединялся к онлайн-урокам, проводившимся для петербургских школьников, и фактически срывал учебный процесс: хамил, вел себя вызывающе, не давал педагогам вести уроки. 43

Политика Соловьев навсегда выгнал украинского эксперта из своего шоу Телеведущий Владимир Соловьев во время эфира на телеканале "Россия 1" уже окончательно выгнал из своей программы украинского эксперта Вячеслава Ковтуна.

Политика В Эстонии украинцы пожаловались на учебник с российским Крымом В эстонском учебнике по английскому языку обнаружили карту Европы, на которой Крым обозначен частью России. Об этом сообщает ERR 21 апреля. 3

Политика Трамп приостановит выдачу грин-карт Президент США Дональд Трамп сообщил о планах ограничить въезд в страну иностранцам, желающим жить и работать в штатах. 45

Технологии ISO-образ майского обновления Windows 10 уже доступен для загрузки Следует учесть, что для получения тестовых сборок необходимо предоставить системе возможность собирать все диагностические данные об использовании операционной системы. hothardware.com Как только вы зарегистрируетесь в программе Windows Insider, необходимо перейти на страницу загрузки тестовых сборок. 52

Политика Путин оценил меры по борьбе с коронавирусом в Приморье Медицинское оборудование для лечения коронавирусных больных может и не потребоваться в большом объеме, но оно должно быть, заявил президент Рф Владимир Путин на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. 16

Происшествия В Приморье ещё четыре человека победили коронавирус Во вторник, 21 апреля, из инфекционного госпиталя Владивостока были выписаны четыре пациента, которым удалось победить коронавирус, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Правительство Приморского края.

Энергетика В России резко упали оптовые цены на бензин Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России). 3,5K

Общество В Москве аннулируют пропуска, не прошедшие проверку Цифровые пропуска в Москве, не прошедшие проверку, аннулируются, для повторного получения нужно оформить новый, внимательно указав данные, сообщил Telegram-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом. 141

Общество Ещё 28 пациентов с коронавирусом скончались в Москве Ещё 28 человек с коронавирусом скончались в Москве. Большинство из них имели сопутствующие заболевания, возраст умерших от 30 до 93 лет. 44