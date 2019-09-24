Энергетика

Газета.RuГазета.RuНовак объяснил суть предложения РФ по мировой «Газпрома» и «Нафтогаза»

Новак отметил, что суть соглашения "Газпрома" и "Нафтогаза" состоит из взаимного отсутствия финансовых претензии. Министр подчеркнул, что, если предприятия стран не будут иметь претензий друг к другу, то это будет "нулевым вариантом" с точки зрения финансистов.
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Новак: Россия предложила Украине обнулить финансовые претензии в газовых спорах

Коммерсантъ16:02

Новак объяснил, как «Газпром» и «Нафтогаз» могут прийти к соглашению

ТК Звезда15:37

Новак раскрыл суть предложения России по мировой «Газпрома» и «Нафтогаза»

РИА Новости13:18

Новак объяснил суть предложения России по мировой «Газпрома» и «Нафтогаза»

Интерфакс13:57

Новак объяснил суть предложения России по мировой «Газпрома» и «Нафтогаза»

DP.RU13:29

Новак объяснил суть «нулевого варианта» мирового соглашения Газпрома и «Нафтогаза»

Взгляд.ру14:58

Новак объяснил суть предложения РФ по мировой «Газпрома» и «Нафтогаза»

Газета.Ru13:00
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В Лос-Анджелесе вручили престижную премию «Эмми»

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Борис Джонсон прокомментировал решение суда по закрытию парламента

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Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что некоторые члены российской делегации не получили визы для участия на Генеральной ассамблее ООН по "техническим причинам".
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Меган Маркл и принц Гарри посетили старейшую мечеть в Южной Африке

Вчера начался первый тур принца Гарри и Меган Маркл по Южной Африке, и за два дня герцоги Сассекские уже успели посетить несколько благотворительных организаций, встретиться со многими активистами, пообщаться с местными жителями, прикоснуться к африканской культуре и истории и провести медитацию на пляже Монвабиси.
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Кинолента «Тайна печати дракона», созданная совместно Россией и Китаем, стала лидером российского проката: за минувшие выходные фильм собрал 179,3 млн рублей.
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Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как продлить жизнь при онкологическом заболевании.
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Рухани: йеменцы унизили США своей атакой на саудовские НПЗ

Йеменцы унизили Соединённые Штаты, преодолев американские системы ПВО и поразив нефтяные объекты Саудовской Аравии, заявил иранский президент Хасан Рухани.
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Петросян пожаловался на беспредел Степаненко

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Футболист сборной России Александр Головин забил свой первый гол в сезоне за "Монако", отличившись в матче седьмого тура чемпионата Франции против "Ниццы".
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Вышел айфон с частицей корабля Гагарина

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Подтверждены проблемы с Sukhoi Superjet 100 в России

Авиакомпания «Ямал» и аэропорт Нового Уренгоя подтвердили информацию о случаях перегрузки на самолетах Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), пишет ТАСС со ссылкой на заявление авиакомпании.
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Грета Тунберг мировому сообществу: «вы украли мое детство»

16-летняя шведская активистка Грета Тунберг в ходе своего выступления на климатическом саммите в Нью-Йорке обвинила лидеров мирового сообщества в бездействии в отношении проблемы глобального потепления.
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В Росатоме рассказали о состоянии сотрудников, пострадавших при взрыве под Северодвинском

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Настоятель храма святых благоверных князя Петра и княгини Февронии в Старом Петергофе архимандрит Нектарий (Головкин) назвал сатанинским фильм «Карамора», который планирует снимать Данила Козловский, сообщает «Русская народная линия» 23 сентября.
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Александр Валентинович Новак
Российский политик
Российский политик. Министр энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012 года.
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