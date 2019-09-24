Энергетика
Газета.RuНовак объяснил суть предложения РФ по мировой «Газпрома» и «Нафтогаза»
Новак отметил, что суть соглашения "Газпрома" и "Нафтогаза" состоит из взаимного отсутствия финансовых претензии. Министр подчеркнул, что, если предприятия стран не будут иметь претензий друг к другу, то это будет "нулевым вариантом" с точки зрения финансистов.
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Политика
Трамп разрешил опубликовать стенограмму разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп одобрил публикацию полной расшифровки телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Коммерсантъ 15:28
Футбол
Гвардиола может возглавить «Ювентус» после окончания контракта с «МС»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может возглавить туринский «Ювентус» по окончании срока действия контракта с английским клубом, сообщает The Athletic.
Чемпионат 12:07
Политика
Зеленский выразил надежду на поддержку США в борьбе с «агрессией»
Президент Украины Владимир Зеленский выразил желание, чтобы США всегда помогали Киеву.
Известия 13:56
Политика
Россия не намерена расширять список поставщиков газа на Украину
Глава российского Минэнерго Александр Новак сообщил, что у России нет планов менять законодательство и допускать экспорт трубопроводного газа на Украину другими поставщиками, помимо «Газпрома».
RT на русском 15:06
Кино
В Лос-Анджелесе вручили престижную премию «Эмми»
"Игра престолов" завоевала престижную в США телевизионную премию "Эмми" как лучший драматический сериал.
Радио Культура вчера в 02:07
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.
Lenta.ru 10:46
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Российская газета 12:08
Авто
В Канаде почти 3000 новых автомобилей BMW и MINI ожидают утилизацию
Тарантас Ньюс 05:23
Политика
Борис Джонсон прокомментировал решение суда по закрытию парламента
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховный суд Великобритании постановил, что решение Джонсона о приостановке работы парламента незаконно.
REGNUM 15:16
Кино
От России на «Оскар» выдвинули фильм «Дылда»
Российский оскаровский комитет выдвинул на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» фильм «Дылда» Кантемира Балагова.
РБК 13:03
Политика
Госдеп прокомментировал невыдачу виз российской делегации в ООН
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что некоторые члены российской делегации не получили визы для участия на Генеральной ассамблее ООН по "техническим причинам".
РИА Новости 16:05
Общество
Меган Маркл и принц Гарри посетили старейшую мечеть в Южной Африке
Вчера начался первый тур принца Гарри и Меган Маркл по Южной Африке, и за два дня герцоги Сассекские уже успели посетить несколько благотворительных организаций, встретиться со многими активистами, пообщаться с местными жителями, прикоснуться к африканской культуре и истории и провести медитацию на пляже Монвабиси.
Super.ru 10:50
Общество
Житель Орла, рассуждая о клещах, оскорбил Путина
Как сообщает Znak.com, Андрей Бычков разместил пост, в котором прокомментировал новость об активизации клещей в Орле.
Московский Комсомолец 13:40
Кино
В выходные российский прокат возглавил фильм «Тайна печати дракона»
Кинолента «Тайна печати дракона», созданная совместно Россией и Китаем, стала лидером российского проката: за минувшие выходные фильм собрал 179,3 млн рублей.
Inc-news.ru 13:48
Здоровье
Доктор Мясников назвал верный способ продления жизни при раке
Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как продлить жизнь при онкологическом заболевании.
iReactor вчера в 19:53
Футбол
ЦСКА встретили во Владикавказе с пирогами
Sputnik Южная Осетия 15:00
Политика
США расширили санкционный список по Венесуэле
Вашингтон добавил в санкционный список по Венесуэле три панамские и одну кипрскую компанию, которые задействованы в нефтяной сфере, сообщается на сайте американского Минфина.
Коммерсантъ 14:19
Наука
Изобретатель сделал «гитару» из штрихкодов
Британский изобретатель Джеймс Брутон (James Bruton) создал подобие MIDI-гитары, в которой ноты закодированы в штрихкодах, а звучать она начинает при их считывании сканером.
N+1 вчера в 06:53
Наука
Зеленый чай оказался эффективен против суперинфекций
Ученые из Англии, представляющие Университет Суррея, пришли к выводу, что зеленый чай может оказаться полезен в борьбе с бактериями, против которых оказываются недостаточно эффективны антибиотики.
Московский Комсомолец 05:42
Футбол
Роналду не включил Месси в тройку лучших игроков года
Газета.Ru вчера в 19:51
Армия и оружие
Рухани: йеменцы унизили США своей атакой на саудовские НПЗ
Йеменцы унизили Соединённые Штаты, преодолев американские системы ПВО и поразив нефтяные объекты Саудовской Аравии, заявил иранский президент Хасан Рухани.
RT на русском 11:02
Шоу-бизнес
Петросян пожаловался на беспредел Степаненко
Утро.ru вчера в 06:48
Футбол
Головин забил свой первый гол в сезоне за «Монако»
Футболист сборной России Александр Головин забил свой первый гол в сезоне за "Монако", отличившись в матче седьмого тура чемпионата Франции против "Ниццы".
РИА Новости 15:40
Гаджеты
Вышел айфон с частицей корабля Гагарина
Рамблер вчера в 16:16
Общество
Подтверждены проблемы с Sukhoi Superjet 100 в России
Авиакомпания «Ямал» и аэропорт Нового Уренгоя подтвердили информацию о случаях перегрузки на самолетах Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), пишет ТАСС со ссылкой на заявление авиакомпании.
Lenta.ru 06:34
Политика
Грета Тунберг мировому сообществу: «вы украли мое детство»
16-летняя шведская активистка Грета Тунберг в ходе своего выступления на климатическом саммите в Нью-Йорке обвинила лидеров мирового сообщества в бездействии в отношении проблемы глобального потепления.
REGNUM 09:54
Происшествия
В Росатоме рассказали о состоянии сотрудников, пострадавших при взрыве под Северодвинском
Напомним, 8 августа вблизи Северодвинска произошел взрыв при испытаниях, в результате которого погибли сотрудники Росатома и Минобороны.
Znak.com 16:15
Политика
Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН
Сегодня министр иностранных дел примет участие во встрече в астанинском формате. Выступление Лаврова в ООН намечено на 27 сентября.
Говорит Москва 14:27
Кино
Вышел трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
Трейлер нового фильма Федора Бондарчука «Вторжение» вышел 23 сентября на YouTube-канале SonyPictureRu.
REGNUM вчера в 08:53
Кино
Настоятель храма назвал фильм Данилы Козловского «Карамора» богохульным
Настоятель храма святых благоверных князя Петра и княгини Февронии в Старом Петергофе архимандрит Нектарий (Головкин) назвал сатанинским фильм «Карамора», который планирует снимать Данила Козловский, сообщает «Русская народная линия» 23 сентября.
REGNUM 08:45