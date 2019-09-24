Энергетика
Газета.RuНовак объяснил суть предложения РФ по мировой «Газпрома» и «Нафтогаза»
Новак отметил, что суть соглашения "Газпрома" и "Нафтогаза" состоит из взаимного отсутствия финансовых претензии. Министр подчеркнул, что, если предприятия стран не будут иметь претензий друг к другу, то это будет "нулевым вариантом" с точки зрения финансистов.
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Происшествия
Две боевые машины ВДВ разбились при десантировании
Газета.Ru 22 сентября в 14:58
Транспорт
По Крымскому мосту проехал тестовый поезд
После завершения укладки рельсов на Крымском мосту начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов, который должен завершиться к концу октября.
Российская газета 07:57
Общество
Пресс-секретарь Медведева прокомментировал письмо от актеров
Пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Олег Осипов сообщил РБК, что письмо актеров с просьбой освободить участников «московского дела» поступило в аппарат премьера.
РБК 12:02
Происшествия
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
РИА Новости 05:21
Общество
«Ямал» подтвердил данные о претензиях к SSJ100 из-за перегрузок
Авиаперевозчик «Ямал» и аэропорт Нового Уренгоя подтвердили информацию о претензиях к превышению показателя вертикальных перегрузок самолетов SSJ100 при взлетах и посадках.
РБК 07:16
Происшествия
Семья из четырех человек пропала в тайге в Красноярском крае
Семья из четырех человек пропала в тайге на западе Красноярского края во время сбора кедровых шишек.
ТАСС 01:27
Игры
Red Dead Redemption 2 снова получила возрастной рейтинг в Австралии
В конце августа Rockstar попыталась получить возрастной рейтинг в Австралии для своего таинственного проекта под названием Bonaire.
Игромания.ру 03:07
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова оригинально поздравила дочь с днем рождения
Поздравлять единственную дочь с 14-м днем рождения Анастасия Волочкова начала заранее.
Wday.ru вчера в 12:05
Экономика
Представители Москвы рассказали о «российском сэндвиче» в деле ЮКОСа
Представитель России на процессе в Гааге по делу ЮКОСа рассказал об одной из схем, которую руководство компании использовало для отмывания денег.
РИА Новости 05:09
Наука
Учёные выяснили, как мозг стирает сновидения
Японцы провели исследования на мышах, в ходе которых одной группе во время фазы быстрого сна активизировали клетки меланин-концентрирующего гормона.
Популярная механика 09:20
Политика
Путин поблагодарил Росатом за создание оружия нового поколения
Российские атомщики обеспечили создание оружия нового поколения, способного на десятилетия сохранить стратегический баланс сил в мире, заявил 24 сентября президент РФ Владимир Путин в своём приветствии в честь Дня работника атомной промышленности.
REGNUM 14:36
Футбол
ЦСКА встретили во Владикавказе с пирогами
Sputnik Южная Осетия 15:00
Наука
Самый мощный квантовый компьютер создали в Google
Газета.Ru вчера в 10:57
Политика
Трамп выдвинул ультиматум по вопросу о помощи Украине
Глава Белого дома Дональд Трамп подтвердил во вторник, 24 сентября, что он отказался от военной помощи Украине из-за возмущения тем, что Соединенные Штаты осуществляют гораздо большие финансовые вложения в эту страну, чем европейские страны.
Газета.Ru 15:08
Общество
МЧС ликвидирует более 500 своих учреждений
578 учреждений МЧС ликвидируют до конца года в рамках реорганизации.
Российская газета 14:50
Кино
От России на «Оскар» выдвинули фильм «Дылда»
Российский оскаровский комитет выдвинул на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» фильм «Дылда» Кантемира Балагова.
РБК 13:03
Хоккей
«Салават Юлаев» отыгрался с 0:2 и победил «Спартак»
Спорт-Экспресс 14:51
Происшествия
Похититель объяснил кражу картины из Третьяковки желанием «хайпануть»
Чуприков уточнил, что преступление спланировал "спонтанно", хотел вернуть картину на место на следующее утро после похищения, но не успел.
Российская газета 10:15
Здоровье
Доктор Мясников назвал верный способ продления жизни при раке
Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как продлить жизнь при онкологическом заболевании.
iReactor вчера в 19:53
Политика
Грета Тунберг мировому сообществу: «вы украли мое детство»
16-летняя шведская активистка Грета Тунберг в ходе своего выступления на климатическом саммите в Нью-Йорке обвинила лидеров мирового сообщества в бездействии в отношении проблемы глобального потепления.
REGNUM 09:54
Шоу-бизнес
Больной раком Николаев призвал молиться за Заворотнюк
Телеведущий Юрий Николаев высказался о болезни Анастасии Заворотнюк. Он призвал молиться за актрису.
ТВ Центр 01:28
Общество
В Сочи зафиксировано рекордное похолодание за 125 лет
Что интересно, совсем не сентябрьское похолодание абсолютно не отразилось на температуре морской воды.
КП - Кубань 12:19
Общество
Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру
Семья командира экипажа аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова не будет переезжать в подаренную губернатором Свердловской области квартиру, сообщает издание URA.RU.
РИА Новости вчера в 08:23
Футбол
Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2021 году
Коммерсантъ 14:14
Космос
Обнаружены «врата» для комет, входящих во внутреннюю Солнечную систему
В результате ученым удалось обнаружить «врата» для комет, которые входят в Солнечную систему.
Территория новостей вчера в 02:31
Политика
Российской делегации на Генассамблее ООН отказали в визе США
США отказали в получении виз десяти членами российской делегации.
BFM.ru 04:04
Футбол
Вратарь выполнил «невозможный» сэйв и прославился
Издание Indy100 назвало сэйв Гада «невозможным». Всего публикация MUNDIAL набрала более 26 тысяч лайков и 6,6 тысячи репостов.
Lenta.ru вчера в 10:35
Происшествия
Польша не выдала России банкира из-за членства в «Свидетелях Иеговы»
Бельский окружной суд (Польша) отказал России в экстрадиции бывшего вице-президента Пробизнесбанка Ярослава Алексеева, пишет TVP.
РБК 13:35
Общество
Житель Орла, рассуждая о клещах, оскорбил Путина
Как сообщает Znak.com, Андрей Бычков разместил пост, в котором прокомментировал новость об активизации клещей в Орле.
Московский Комсомолец 13:40
Экономика
Хасан Татриев назначен президентом «Башнефти»
Президентом «Башнефти» вместо Андрея Шишкина назначен Хасан Татриев сроком на пять лет. Такое решение принял совет директоров компании.
RT на русском 13:08