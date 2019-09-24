Энергетика

Газета.RuГазета.RuНовак объяснил суть предложения РФ по мировой «Газпрома» и «Нафтогаза»

Новак отметил, что суть соглашения "Газпрома" и "Нафтогаза" состоит из взаимного отсутствия финансовых претензии. Министр подчеркнул, что, если предприятия стран не будут иметь претензий друг к другу, то это будет "нулевым вариантом" с точки зрения финансистов.
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Новак объяснил суть предложения по соглашению «Газпрома» и «Нафтогаза»

Газета.Ru10:25

Новак объяснил суть предложения России по мировой «Газпрома» и «Нафтогаза»

Интерфаксвчера в 13:57

Новак объяснил суть предложения по соглашению «Газпрома» и «Нафтогаза»

RT на русскомвчера в 17:41

Новак объяснил, как «Газпром» и «Нафтогаз» могут прийти к соглашению

ТК Звездавчера в 15:37

Новак объяснил суть «нулевого варианта» мирового соглашения Газпрома и «Нафтогаза»

Взгляд.рувчера в 14:58

Главные новости к утру 25 сентября

Коммерсантъ00:00

Новак раскрыл суть предложения России по мировой «Газпрома» и «Нафтогаза»

РИА Новостивчера в 13:18
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Футбол

«Алания» проиграла ЦСКА в Кубке России

В 1/16 финала турнира владикавказцы проиграли клубу премьер-лиги. Гости забили уже на первой минуте — пенальти реализовал Ахметов.
Gradus.pro 13:01
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В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами

Medical Note 22 сентября в 22:05
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Россия выдвинула фильм «Дылда» на премию «Оскар»

Ведомости вчера в 12:40
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Сын Гарри и Меган впервые появился на публике

Сын Гарри и Меган Арчи впервые появился на публике – малыша взяли на встречу с архиепископом Десмондом Туту.
Euromag.ru 06:52
Шоу-бизнес

Первые симптомы рака у Заворотнюк появились еще 10 лет назад

Первые симптомы онкологии у Анастасии Заворотнюк появились еще 10 лет назад, сообщила личный гример актрисы Лариса Лосева, которая сотрудничала с ней на протяжении многих лет.
Ugpressa.ru 07:57
Здоровье

Доктор Мясников назвал верный способ продления жизни при раке

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как продлить жизнь при онкологическом заболевании.
iReactor 23 сентября в 19:53
Футбол

Дубль Головина принёс «Монако» победу в матче с «Ниццей»

Metaratings вчера в 16:53
Политика

Лавров озвучил условие соблюдения договора о ядерных испытаниях

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия и дальше намерена придерживаться Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) при понимании, что такой линии будут придерживаться и другие ядерные державы.
РБК 13:21
Кино

Звезды «Парка Юрского периода» вернутся в «Мир Юрского периода 3»

Исполнители главных ролей в фантастическом фильме "Парк Юрского периода" Джефф Голдблюм, Сэм Нилл и Лора Дерн вновь встретятся на одной съемочной площадке.
Kinonews.ru 09:06
Здоровье

Тяжелобольную девочку из США привезут на лечение в Краснодар

Шестимесячную девочку Луну, страдающую от серьезного заболевания, выражающегося появлением черного пятна на лице, привезут из США на лечение в Россию.
Известия вчера в 08:09
Происшествия

Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей

Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия 08:44
Политика

Клинтон назвала Трампа предателем

Белый дом в среду опубликовал стенограмму июльского разговора Трампа с Зеленским.
Взгляд.ру 13:31
Футбол

Киевское «Динамо» победило «Мариуполь» в матче чемпионата Украины

Футболисты киевского "Динамо" обыграли "Мариуполь" в перенесенном матче четвертого тура чемпионата Украины.
РИА Новости 12:10
Кино

В кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера «Героя» Карена Оганесяна

RuNews24.ru вчера в 08:50
Шоу-бизнес

В интервью Собчак Лобода рассказала об отношениях с лидером Rammstein

В интервью Ксении Собчак певица Светлана Лобода впервые рассказала о своих отношениях с лидером немецкой группы Rammstein.
АиФ Санкт-Петербург 06:20
Общество

Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой

В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59
Игры

Вышел сюжетный трейлер Call of Duty: Modern Warfare

Cyber.sports.ru 01:50
Происшествия

В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone

РИА Новости 09:25
Происшествия

В Подмосковье возле газопровода нашли пакеты со взрывчаткой

На западе Подмосковья у магистрального газопровода обнаружили несколько пакетов, предположительно, со взрывчаткой, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Интерфакс 07:53
Общество

Муфтий Москвы призвал узаконить многоженство

Известия 11:23
Футбол

Российский вратарь дебютирует за «Бенфику»

Российский голкипер Иван Злобин дебютирует в основе «Бенфики».
Евро-футбол.ру 13:25
Происшествия

Более 20 человек пострадали при жесткой посадке Boeing в Барнауле

РИА Новости 13:14
Гаджеты

IPhone 12 будет похож на iPhone 4

В результате новая модель будет напоминать угловатый iPhone 4, который многими до сих пор признается самым красивым айфоном.
Вести.Хайтек 11:37
Происшествия

У подозреваемой в похищении младенца девушки нашли пакет с его телом

Пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка найшли у девушки при задержании в городе Заводоуковск Тюменской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 10:09
Происшествия

В Оренбурге суд арестовал настоятеля обители, воспитывающего 70 детей

Orenburg.media пишет, что настоятеля Саракташской обители в Оренбургской области, воспитывающего около 70 приемных детей, протоиерея Николая Стремского подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, незаконном лишении свободы несовершеннолетнего, половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.
РИА Новости 13:40
Политика

Путин 25 сентября обсудит с кабмином повышение доходов населения

Президент России Владимир Путин 25 сентября проведёт совещание с членами правительства, в ходе которого обсудит дополнительные меры по ускорению экономического роста и повышению доходов населения.
RT на русском вчера в 09:43
Политика

Зеленский обвинил Россию в нападении на Украину во время речи в ООН

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в ООН обвинил Россию в ведении войны в центре Европы, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:19
Здоровье

Названы симптомы для немедленного обращения к маммологу и онкологу

Слово и Дело 04:06
Хоккей

«Трактор» и «Металлург» проиграли свои вторые домашние матчи

Доступ1 12:55
Политика

НАТО отвергла предложение России ввести мораторий на размещение РСМД

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин 19 сентября направил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии ЕС Федерике Могерини, а также главам ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
РИА Новости 11:25
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