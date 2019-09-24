Министр энергетики Александр Новак рассказал журналистам, что подразумевается под "нулевым вариантом" мирового соглашения между "Газпромом" и "Нафтогазом" по Стокгольмскому арбитражу. "Нулевой вариант — это отсутствие взаимных претензий окончательно с точки зрения финансов", — сказал министр.

с чего всё началось

Новак отметил, что суть соглашения "Газпрома" и "Нафтогаза" состоит из взаимного отсутствия финансовых претензии. Министр подчеркнул, что, если предприятия стран не будут иметь претензий друг к другу, то это будет "нулевым вариантом" с точки зрения финансистов.

Новак объяснил суть предложения РФ по мировой «Газпрома» и «Нафтогаза»

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