Энергетика
Газета.RuНовак объяснил суть предложения РФ по мировой «Газпрома» и «Нафтогаза»
Новак отметил, что суть соглашения "Газпрома" и "Нафтогаза" состоит из взаимного отсутствия финансовых претензии. Министр подчеркнул, что, если предприятия стран не будут иметь претензий друг к другу, то это будет "нулевым вариантом" с точки зрения финансистов.
Читать в источнике
Оценить16
с чего всё началось
Министр энергетики Александр Новак рассказал журналистам, что подразумевается под "нулевым вариантом" мирового соглашения между "Газпромом" и "Нафтогазом" по Стокгольмскому арбитражу. "Нулевой вариант — это отсутствие взаимных претензий окончательно с точки зрения финансов", — сказал министр.РИА Новости24 сентября в 13:18
Подробнее о событии
Показать все источники
Новак объяснил суть предложения по соглашению «Газпрома» и «Нафтогаза»
RT на русском24 сентября в 17:41
Новак объяснил суть «нулевого варианта» мирового соглашения Газпрома и «Нафтогаза»
Взгляд.ру24 сентября в 14:58
Новак объяснил суть предложения России по мировой «Газпрома» и «Нафтогаза»
Интерфакс24 сентября в 13:57
Новак раскрыл суть предложения России по мировой «Газпрома» и «Нафтогаза»
РИА Новости24 сентября в 13:18
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 07:28, Вашингтон
Шоу-бизнес
Оксана Акиньшина показала спектакль для взрослых
Газета.Ru 07:14
Происшествия
Кадыров поручил найти авторов фейков о жертвах пожара в грозненском ТЦ
Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил найти авторов ложных сообщений в социальных сетях о том, что во время пожара в торгово-развлекательном центре "Гранд-Парк" в Грозном якобы погибли дети, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.
РИА Новости 03:35
Политика
Опубликована стенограмма разговора Трампа с Зеленским
Белый дом опубликовал на своем сайте стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля.
Lenta.ru 25 сентября в 10:06
Армия и оружие
Беспилотник «Охотник» совершил первый полёт в паре с Су-57
RT на русском 05:50
Шоу-бизнес
Звезде КВН Евгении Жариковой диагностировали рак четвертой степени
Вечерний курьер 03:26
Политика
Песков рассказал об отношении Владимира Путина к курению
Президент России Владимир Путин выступает за здоровый образ жизни и не одобряет курение.
Российская газета 06:26
Политика
Малахов ответил на критику МИДа Киргизии
Телеведущий Андрей Малахов ответил на критику киргизского МИДа, обвинившего его в некорректных высказываниях в адрес гражданина республики в эфире «России 1». Свою позицию Малахов разъяснил в статье, опубликованной на портале Starhit.
РБК 07:04
Авто
Названы самые популярные кроссоверы с пробегом в России за 8 месяцев
За 8 месяцев 2019 года на российском рынке было продано 780 тыс. подержанных кроссоверов, что на 4% больше результата годичной давности.
Известия 05:19
Политика
Секретарь СНБО Данилюк написал заявление об отставке
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк написал заявление об отставке.
Известия 07:13
Армия и оружие
Япония установила приоритеты в укреплении своей обороны
Приоритетными направлениями укрепления обороноспособности страны признаны космос, киберпространство и защита от электромагнитного излучения.
Новостной фронт 00:11
Политика
Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации за экстремизм
Комиссия Госдумы по делам о вмешательстве в дела России попросит МИД рассмотреть вопрос о лишении Deutsche Welle (DW) аккредитации, сообщил глава комиссии Василий Пискарев, сообщается на сайте Думы.
РБК 07:18
Общество
Октябрь в Москве и области начнется с рекордно низкого давления
В начале октября в столице будет преобладать рекордно низкое атмосферное давление, говорится на сайте «Метеоновости».
РБК 06:39
Происшествия
Три шхуны с 262 рыбаками из КНДР задержаны за браконьерство в Приморье
Приморском крае сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали три шхуны и пять мотоботов с 262 рыбаками из КНДР на борту по подозрению в браконьерстве.
Газета.Ru 02:19
Авто
Bentley отзывает в России 37 автомобилей Continental
Компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 37 автомобилей Bentley Continental, реализованных в 2019 году.
Автостат 06:19
Футбол
Экс-тренер «Милана» прибыл в Москву с целью возглавить российский клуб
Газета.Ru вчера в 21:51
Путешествия
Саудовская Аравия впервые выдаст туристические визы
Саудовская Аравия объявила о введении туристических виз для иностранцев из 49 стран, полный список которых будет опубликован 27 сентября.
Коммерсантъ 02:36
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Общество
В Магнитогорске педагог лишилась работы из-за старых откровенных фото
В челябинском Магнитогорске педагог потеряла работу из-за эротических фотографий, которые были сделаны более десяти лет назад.
REGNUM 00:07
Происшествия
В Ростовской области ребенку ампутировали руку из-за ошибки врачей
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту причинения вреда по неосторожности после ампутации руки у 11-летнего мальчика из Ростовской области, сообщила РИА Новости представитель СУ СК по региону Галина Гагалаева.
РИА Новости 06:35
Политика
Олимпийская чемпионка стала мэром Тулы
Super.ru 05:25
Шоу-бизнес
Экс-супруг Заворотнюк рассказал о ее аресте за подделку документов
Как рассказал ее бывший муж Дмитрий Стрюков, артистку арестовывали за подделку документов при сделках с недвижимостью.
Московский Комсомолец 02:17
Экономика
Орешкин приехал на прошедшее без Калви собрание инвесторов Baring Vostok
Министр экономического развития Максим Орешкин приехал на ежегодную встречу фонда Baring Vostok с инвесторами (у РБК есть фото с мероприятия, представитель Baring подтвердил участие Орешкина).
РБК вчера в 09:01
Кино
Александр Петров решил на время уйти из кино
Российская газета 06:06
Политика
В Чечне прокомментировали состояние здоровья Кадырова
У главы Чечни Рамзана Кадырова диагностировали сезонную простуду, он получает противогриппозное лечение.
Реальное время вчера в 15:03
Общество
Девушка написала мертвому брату и получила ответ
Газета.Ru вчера в 22:11