Энергетика

Газета.RuГазета.RuНовак объяснил суть предложения РФ по мировой «Газпрома» и «Нафтогаза»

Новак отметил, что суть соглашения "Газпрома" и "Нафтогаза" состоит из взаимного отсутствия финансовых претензии. Министр подчеркнул, что, если предприятия стран не будут иметь претензий друг к другу, то это будет "нулевым вариантом" с точки зрения финансистов.
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Новак раскрыл суть предложения России по мировой «Газпрома» и «Нафтогаза»

Министр энергетики Александр Новак рассказал журналистам, что подразумевается под "нулевым вариантом" мирового соглашения между "Газпромом" и "Нафтогазом" по Стокгольмскому арбитражу. "Нулевой вариант — это отсутствие взаимных претензий окончательно с точки зрения финансов", — сказал министр.
РИА Новости24 сентября в 13:18

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Новак объяснил суть предложения по соглашению «Газпрома» и «Нафтогаза»

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Главные новости к утру 25 сентября

Коммерсантъ25 сентября в 00:00

Новак объяснил, как «Газпром» и «Нафтогаз» могут прийти к соглашению

ТК Звезда24 сентября в 15:37

Новак объяснил суть предложения по соглашению «Газпрома» и «Нафтогаза»

RT на русском24 сентября в 17:41

Новак объяснил суть «нулевого варианта» мирового соглашения Газпрома и «Нафтогаза»

Взгляд.ру24 сентября в 14:58

Новак объяснил суть предложения России по мировой «Газпрома» и «Нафтогаза»

Интерфакс24 сентября в 13:57

Новак раскрыл суть предложения России по мировой «Газпрома» и «Нафтогаза»

РИА Новости24 сентября в 13:18
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