Министр энергетики Александр Новак рассказал журналистам, что подразумевается под "нулевым вариантом" мирового соглашения между "Газпромом" и "Нафтогазом" по Стокгольмскому арбитражу. "Нулевой вариант — это отсутствие взаимных претензий окончательно с точки зрения финансов", — сказал министр.

с чего всё началось

Министр энергетики Александр Новак объяснил, что подразумевается под термином "нулевой вариант" мирового соглашения между "Газпромом" и "Нафтогазом". Он предполагает, что украинская сторона должна полностью отказаться от финансовых претензий к "Газпрому" и России.

Новак объяснил суть предложения по соглашению «Газпрома» и «Нафтогаза»

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