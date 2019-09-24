Энергетика
RT на русскомНовак объяснил суть предложения по соглашению «Газпрома» и «Нафтогаза»
Глава российского Минэнерго Александр Новак пояснил, что понимается под «нулевым вариантом» мирового соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом» по Стокгольмскому арбитражу.
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с чего всё началось
Министр энергетики Александр Новак рассказал журналистам, что подразумевается под "нулевым вариантом" мирового соглашения между "Газпромом" и "Нафтогазом" по Стокгольмскому арбитражу. "Нулевой вариант — это отсутствие взаимных претензий окончательно с точки зрения финансов", — сказал министр.РИА Новости24 сентября в 13:18
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Новак объяснил суть предложения по соглашению «Газпрома» и «Нафтогаза»
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Новак объяснил суть «нулевого варианта» мирового соглашения Газпрома и «Нафтогаза»
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Новак объяснил суть предложения России по мировой «Газпрома» и «Нафтогаза»
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Новак раскрыл суть предложения России по мировой «Газпрома» и «Нафтогаза»
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