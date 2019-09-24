Энергетика

RT на русскомRT на русскомНовак объяснил суть предложения по соглашению «Газпрома» и «Нафтогаза»

Глава российского Минэнерго Александр Новак пояснил, что понимается под «нулевым вариантом» мирового соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом» по Стокгольмскому арбитражу.
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с чего всё началось

Новак раскрыл суть предложения России по мировой «Газпрома» и «Нафтогаза»

Министр энергетики Александр Новак рассказал журналистам, что подразумевается под "нулевым вариантом" мирового соглашения между "Газпромом" и "Нафтогазом" по Стокгольмскому арбитражу. "Нулевой вариант — это отсутствие взаимных претензий окончательно с точки зрения финансов", — сказал министр.
РИА Новости24 сентября в 13:18

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Новак объяснил суть предложения по соглашению «Газпрома» и «Нафтогаза»

Газета.Ru25 сентября в 10:25

Новак объяснил суть «нулевого варианта» мирового соглашения Газпрома и «Нафтогаза»

Взгляд.ру24 сентября в 14:58

Новак объяснил суть предложения по соглашению «Газпрома» и «Нафтогаза»

RT на русском24 сентября в 17:41

Новак объяснил, как «Газпром» и «Нафтогаз» могут прийти к соглашению

ТК Звезда24 сентября в 15:37

Главные новости к утру 25 сентября

Коммерсантъ25 сентября в 00:00

Новак объяснил суть предложения России по мировой «Газпрома» и «Нафтогаза»

Интерфакс24 сентября в 13:57

Новак раскрыл суть предложения России по мировой «Газпрома» и «Нафтогаза»

РИА Новости24 сентября в 13:18
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 18:14, Вашингтон
Авто

Chevrolet Niva получил самую дешевую комплектацию

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Дипломат обвинил следствие по MH17 в заготовленном ответе

В дипломатической среде уверены: Запад заранее назвал Россию виновной в крушении Boeing рейса MH17 в Донбассе, не дожидаясь завершения следствия.
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Компания Boston Dynamics объявила о старте продаж робопсов SpotMini, пишет News.ru.
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Кремль ответил на заявление Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о том, что российский президент Владимир Путин намерен к 2024 году воссоздать СССР.
РБК 13:50
Космос

В Челябинске рассказали о космическом проекте по созданию многоразовой ракеты-носителя

Напомним, что на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой и главой региона Алексеем Текслером челябинские ученые рассказали о перспективах открытия Уральского межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ), создаваемого в рамках межвузовской кооперации под эгидой УрО РАН по инициативе полпреда президента в УрФО Николая Цуканова.
Южноуральская панорама 24 сентября в 07:03
Происшествия

В Валенсии по запросу США задержан россиянин

По данным газеты Las Provincias, россиянин Александр К. прибыл в Испанию с супругой и семилетним сыном. Он был задержан по запросу ФБР.
ТАСС 17:23
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Юрий Дудь взял интервью у Сергея Мезенцева и Владимира Маркони

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Warner Bros. ответила на критику о жестокости «Джокера»

Life.ru вчера в 18:12
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Самого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми

Вести.Ru 25 сентября в 15:52
Кино

Федор Добронравов рассказал о съемках продолжения сериала «Сваты»

Российский актер Федор Добронравов рассказал, что половина нового 7-го сезона сериала «Сваты» уже снята, сообщают 25 сентября «Известия».
REGNUM 25 сентября в 08:32
Политика

Помпео вызвали повесткой в Конгресс США из-за контактов с Украиной

Комитет палаты представителей США вызвал в суд госсекретаря страны Майка Помпео, стремясь заставить его передать документы, касающиеся контактов с украинским правительством, передает Reuters.
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Лавров встретился с главой МИД Грузии

Глава МИД России Сергей Лавров встретился с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщила пресс-служба российского министерства.
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Футбол

Ибрагимович запустил челлендж и бросил вызов Хабибу, Джоковичу и Погба

Ибрагимович передал ход чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, а также футболисту Полю Погба, теннисисту Новаку Джоковичу и своему агенту Мино Райоле.
REGNUM 04:45
Космос

Первую межзвездную комету назвали в честь крымского астронома

Изначально комета получила название C/2019 Q4 (Borisov), однако после того, как научное сообщество окончательно признало ее прилетевшей от другой звезды, это имя изменили на 2I/Борисов, где 2 — порядковый номер объекта, I — обозначение, что он является межзвездным, а «Борисов» — фамилия первооткрывателя.
Московский Комсомолец 25 сентября в 04:12
Экономика

В США изучают возможность ограничения портфельных инвестиций в Китай

Вашингтон исследует способы ограничения потока портфельных инвестиций в Китай, в частности, с помощью делистинга, то есть исключения китайских фирм из списков частных предприятий, чьи акции продаются на американских фондовых биржах.
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Происшествия

Суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках Алексея Миняйло

Фигурант дела о массовых беспорядках Алексей Миняйло отпущен из сала суда.
Российская газета вчера в 11:01
Экономика

Матвиенко заявила о невозможности накоплений на пенсии для россиян

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не может в полную силу заработать законопроект о гарантированном пенсионном продукте из-за того, что жители страны не обладают достаточными накоплениями.
Газета.Ru 13:56
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Виктория Боня призналась, что после рождения дочери лишилась обоняния

Знаменитая модель и телеведущая Виктория Боня призналась, что после рождения дочери полностью лишилась обоняния.
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Лавров призвал ООН поддержать призыв о недопустимости ядерной войны

Глава МИД России Сергей Лавров призвал членов ООН поддержать призыв о недопустимости ядерной войны.
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Футбол

«Вильярреал» разгромил «Бетис» в седьмом туре чемпионата Испании

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Армия и оружие

Американские военные создали неудачную «копию» российского вертолета

Боевая машина, должна была быть максимально схожей на своего главного соперника – Ми-24.
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Разработчик SSJ-100 оправдался за его переименование

Планы по переименованию Sukhoi Superjet 100 не связаны с пиаром на фоне большого количества инцидентов с ним, речь идет о комплексной модернизации.
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Лавров прокомментировал публикацию разговора Трампа и Зеленского

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал публикацию Белым домом стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
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Актера Аверина задержали за дебош в самолете

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Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии

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Вести.Ru 07:23
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Обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого отпустили из СИЗО

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Экс-хавбек ЦСКА Хонда предложил себя «МЮ»

Японский хавбек Кейсуке Хонда, известный российским болельщикам по выступлениям за ЦСКА, предложил свои услуги «Манчестер Юнайтед».
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Политика

Россия предложила проводить заседания Генассамблеи ООН не в США

По словам замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, в ответ на невыдачу американских виз российской делегации Москва предложила проводить заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, Комиссии по разоружению не на территории Соединенных Штатов.
RuNews24.ru вчера в 18:19
Политика

Замгенпрокурора Украины объяснил закрытие дела Байдена

Украинские следователи не допрашивали бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера в рамках расследования деятельности компании Burisma Group.
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