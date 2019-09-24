Энергетика

RT на русскомRT на русскомНовак объяснил суть предложения по соглашению «Газпрома» и «Нафтогаза»

Глава российского Минэнерго Александр Новак пояснил, что понимается под «нулевым вариантом» мирового соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом» по Стокгольмскому арбитражу.
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с чего всё началось

Новак раскрыл суть предложения России по мировой «Газпрома» и «Нафтогаза»

Министр энергетики Александр Новак рассказал журналистам, что подразумевается под "нулевым вариантом" мирового соглашения между "Газпромом" и "Нафтогазом" по Стокгольмскому арбитражу. "Нулевой вариант — это отсутствие взаимных претензий окончательно с точки зрения финансов", — сказал министр.
РИА Новостивчера в 13:18

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Главные новости к утру 25 сентября

Коммерсантъ00:00

Новак объяснил суть предложения по соглашению «Газпрома» и «Нафтогаза»

RT на русскомвчера в 17:41

Новак объяснил суть «нулевого варианта» мирового соглашения Газпрома и «Нафтогаза»

Взгляд.рувчера в 14:58

Новак объяснил, как «Газпром» и «Нафтогаз» могут прийти к соглашению

ТК Звездавчера в 15:37

Новак объяснил суть предложения России по мировой «Газпрома» и «Нафтогаза»

Интерфаксвчера в 13:57

Новак раскрыл суть предложения России по мировой «Газпрома» и «Нафтогаза»

РИА Новостивчера в 13:18

Новак объяснил суть предложения РФ по мировой «Газпрома» и «Нафтогаза»

Газета.Ruвчера в 13:00
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Политика

Зеленский опубликовал фото с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Twitter совместное фото с американским лидером Дональдом Трампом.
РБК 09:11
Происшествия

В Подмосковье возле газопровода нашли пакеты со взрывчаткой

Интерфакс 07:53
Происшествия

Похититель картины Куинджи получил три года колонии

Ранее представитель гособвинения запросил для Чуприкова четыре года колонии, учитывая «особо дерзкий характер преступления».
РБК 08:46
Политика

Лавров провел переговоры с Зеленским

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Украины Владимир Зеленский провели краткие переговоры в рамках Генассамблеи ООН.
Lenta.ru вчера в 23:24
Политика

Путин заявил о сбоях в регионах перед отопительным сезоном

При подготовке к отопительному сезону некоторые регионы столкнулись со сбоями, заявил президент Владимир Путин.
РБК 09:06
Происшествия

Польский военнослужащий застрелил украинского солдата

Lenta.ru 06:01
Происшествия

Генерала МВД обвинили в вымогательстве 100 миллионов рублей

Как считает следствие, Мельников вместе с подельниками предложил бизнесмену избежать уголовной ответственности и потребовал за это 100 миллионов рублей.
Lenta.ru 08:46
Футбол

«Луч» вытеснил «Динамо» из Кубка России

Московский клуб «Динамо» проиграл в матче 1/16 финала владивостокскому «Лучу», выступающему в Футбольной национальной лиге, и вылетел из Кубка России.
Известия 07:48
Политика

Берлин получил послание Путина по РСМД

Правительство ФРГ получило послание президента России Владимира Путина с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и изучит его вместе с партнерами по НАТО и ЕС.
ТАСС 09:24
Технологии

«Ъ»: у ВТБ появился свой виртуальный мобильный оператор

ВТБ запустит в тестовом режиме в Москве свой виртуальный мобильный оператор "ВТБ Мобайл" с 25 сентября.
ТАСС вчера в 23:00
Армия и оружие

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали 2 автомобиля НМ ДНР

ТК Звезда 08:37
Политика

Памфилова раскритиковала работу избиркома Петербурга

ЦИК признала неудовлетворительной работу избирательной комиссии Санкт-Петербурга на муниципальных выборах в единый день голосования 8 сентября, заявила глава комиссии Элла Памфилова.
РБК 07:49
Футбол

Дубль Головина принёс «Монако» победу в матче с «Ниццей»

Metaratings вчера в 16:53
Политика

Политик из партии Меркель призвал снять санкции с России

Глава отделения «Христианско-демократического союза» (ХДС) в немецкой федеральной земле Тюрингия Майк Моринг призвал к процессу постепенного снятия санкций с России, который следует начать до 2021 года.
Известия 07:28
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова оригинально поздравила дочь с днем рождения

Поздравлять единственную дочь с 14-м днем рождения Анастасия Волочкова начала заранее.
Wday.ru 23 сентября в 12:05
Транспорт

МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости

Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru 03:03
Происшествия

В Тюменской области найден мертвым похищенный няней младенец

Похищенный младенец в Тюменской области был найден мертвым на руках у 24-летней няни в лесу, сообщил региональный СК.
РБК 08:21
Здоровье

Доктор Мясников назвал верный способ продления жизни при раке

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как продлить жизнь при онкологическом заболевании.
iReactor 23 сентября в 19:53
Общество

Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир

Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:51
Происшествия

Экс-глава эстонского филиала Danske Bank найден мертвым

Полиция Эстонии обнаружила тело бывшего главы эстонского филиала Danske Bank Айвара Рехе, передает ТАСС.
Газета.Ru 05:26
Происшествия

В Федерации бокса России опровергли драку боксеров в Екатеринбурге

Российские боксеры не устраивали драк в отеле в Екатеринбурге.
Известия 08:25
Политика

Правительство Украины утвердило законопроект о рынке земли

Кабинет министров Украины утвердил законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения, заявил премьер-министр Алексей Гончарук.
Взгляд.ру 07:37
Авто

Новая автомобильная марка появится в России

В рамках нового проекта планируется выпускать конкурентоспособные и одновременно доступные автомобили.
Tvoe-avto.com вчера в 10:43
Политика

Джонсон прервал участие в Генассамблее ООН и вернулся в Британию

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прервал визит в Нью-Йорк, куда приехал для участия в сессии Генассамблеи ООН, сообщает телеканал Sky News.
РИА Новости 05:57
Экономика

Треть кроссовок на ногах россиян оказались подделками

Каждая третья пара купленных в России кроссовок оказалась подделкой.
Lenta.ru 07:34
Общество

Росрыболовство хочет ограничить авиаперевозки красной икры в багаже

Глава Росрыболовства Илья Шестаков предложил ограничить авиаперевозки красной икры в личном багаже, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:19
Шоу-бизнес

Бывший муж Заворотнюк рассказал о тяжелых родах экс-супруги

Бывший муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк бизнесмен Дмитрий Стрюков рассказал о тяжелых родах экс-супруги, пишет «СтарХит».
Вечерняя Москва 04:45
Политика

Меркель раскритиковала выступление в ООН 16-летней экоактивистки

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель указала на недостаток в речи 16-летней шведской экологической активистки Греты Тунберг на саммите ООН по проблемам климата.
Lenta.ru 07:36
Наука

Кошки привязываются к хозяевам даже больше, чем собаки

МедиаПоток вчера в 01:47
Авто

В РФ отзывают 65 автомобилей Jeep Cherokee

Американская компания отзовет свои внедорожники на российском рынке Росстандарт сообщает о отзыве 65 внедорожников Jeep Cherokee в России, которые были реализованы в период с марта 2014 года по сегодняшний день.
32CARS.ru 04:31
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