Энергетика

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Министр энергетики Александр Новак пояснил журналистам, что подразумевается под «нулевым вариантом» мирового соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом» по Стокгольмскому арбитражу.
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с чего всё началось

Новак раскрыл суть предложения России по мировой «Газпрома» и «Нафтогаза»

Министр энергетики Александр Новак рассказал журналистам, что подразумевается под "нулевым вариантом" мирового соглашения между "Газпромом" и "Нафтогазом" по Стокгольмскому арбитражу. "Нулевой вариант — это отсутствие взаимных претензий окончательно с точки зрения финансов", — сказал министр.
РИА Новостивчера в 13:18

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Главные новости к утру 25 сентября

Коммерсантъ00:00

Новак объяснил суть предложения по соглашению «Газпрома» и «Нафтогаза»

RT на русскомвчера в 17:41

Новак объяснил суть предложения РФ по мировой «Газпрома» и «Нафтогаза»

Газета.Ruвчера в 13:00

Новак объяснил суть «нулевого варианта» мирового соглашения Газпрома и «Нафтогаза»

Взгляд.рувчера в 14:58

Новак объяснил суть предложения России по мировой «Газпрома» и «Нафтогаза»

Интерфаксвчера в 13:57

Новак раскрыл суть предложения России по мировой «Газпрома» и «Нафтогаза»

РИА Новостивчера в 13:18

Новак объяснил, как «Газпром» и «Нафтогаз» могут прийти к соглашению

ТК Звездавчера в 15:37
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Дни24 02:40
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Приставам могут разрешить ломать дверь для проверки перепланировки

Минюст предложил позволить судебным приставам взламывать дверь дома в случае, если жильцы противятся проверке газового оборудования или планировки, передает "Интерфакс".
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Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление

Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.
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Volkswagen рассказал о новом седане Jetta для России

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Мединский опроверг наличие «культурного норматива» для школьников

Ранее в интернете опубликовали список обязательных для ознакомления учащихся произведений искусства в разных областях.
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Глава «Баварии» пригрозил сборной Германии бойкотом из-за Нойера

Президент мюнхенской "Баварии" Ули Хёнесс выступил в защиту вратаря клуба Мануэля Нойера, передает Sport Bild.
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Евсеев рассказал, что Глушаков мог перейти в «Уфу»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, что полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков мог стать футболистом башкирского клуба.
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Песков призвал ООН жестко ответить США из-за виз российской делегации

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В PS Store открылись предзаказы The Last of Us: Part II

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Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
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Шубенков отреагировал на слова Ласицкене о возможном отъезде из России

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В Москве побывавший в канализации мужчина сбежал из больницы в трусах

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В Таллине обнаружили тело пропавшего ранее главы филиала Danske Bank в Эстонии Айвара Рехе, сообщает портал Delfi со ссылкой на департамент полиции и погранохраны.
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Корпоративный вице-президент Microsoft по направлению Windows and Devices Group Юсуф Мехди сообщил в твиттере, что число активных устройств с «десяткой» превысило отметку в 900 миллионов единиц.
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Что изменится с 1 октября в жизни россиян

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Путин оценил военно-техническое сотрудничество России и Венесуэлы

Работы в сфере военно-технического сотрудничества РФ и Венесуэлы по поставке запчастей и созданию сервисных центров идут по графику, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Венесуэлы Николасом Мадуро.
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