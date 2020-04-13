Экономика

ПрофильПрофильНовак объяснил запрет на импорт дешевого бензина в Россию

Цены на бензин и дизельное топливо в России в этом году, скорее всего, останутся на текущем уровне. Об этом в воскресенье, 12 апреля, заявил в эфире телеканала «Россия-1» министр энергетики Александр Новак.
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с чего всё началось

Минэнерго предлагает запретить импорт дешевого бензина на полгода

Минэнерго РФ предлагает запретить импорт дешевого бензина на шестимесячный срок для поддержки российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью программе "Воскресный Вечер" на телеканале "Россия-1".
ТАСС12 апреля в 11:36

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Минэнерго разъяснило слова Новака о запрете импорта дешёвого бензина

News.ruвчера в 14:36

Шнуров высмеял запрет на ввоз дешевого бензина в Россию

URA.Ru12 апреля в 23:30

Новак объяснил идею о запрете на ввоз в Россию дешёвого бензина

RT на русском12 апреля в 12:33

Новак объяснил идею запретить импорт дешевого бензина из-за рубежа

Известия12 апреля в 20:39

Минэнерго предложило запретить на полгода ввоз в Россию дешевого бензина

РИА Новости12 апреля в 19:41

Новак объяснил идею запретить импорт дешевого бензина

РБК12 апреля в 12:11

Минэнерго предлагает запретить импорт дешевого бензина на полгода

ТАСС12 апреля в 11:36
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 23:02, Ашберн
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В США умерло рекордное число людей от коронавируса за сутки — 2 228. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса.
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Патент: 2718272 Авторы: Петр Глыбочко, Андрей Свистунов, Виктор Фомин, Филипп Копылов, Марина Секачева, Иван Васильев, Евгений Гитель, Алигейдар Рагимов, Елена Поддубская Патентообладатель: Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова Медицинская повестка весны 2020 года полностью посвящена обсуждению профилактики коронавируса.
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Раскрыт способ проверки электронного пропуска в такси.
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В Новосибирске скончался первый пациент с подтвержденным коронавирусом.
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Врач оценил профилактику коронавируса алкоголем

По словам американского медика, проводя «профилактику» COVID-19 путём употребления крепкого алкоголя, стоит взвесить все риски, ведь коронавирус, как и другие болезни, создает нагрузку на органы.
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Госдума вводит запрет на взимание комиссий с платежей по ЖКХ

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Минэнерго спрогнозировало сокращение энергопотребления из-за пандемии

Энергопотребление в России на фоне всеобщего режима самоизоляции может сократиться на 3,6–10,1% в 2020 году, объем сокращения будет зависеть от сценария развития ситуации с пандемией.
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Эксперты назвали самые лучшие автомобили с наиболее высокой коррозийной устойчивостью.
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Польский пилот F-16 внезапно начал демонстрировать какие-то странные маневры. Подлетев к российским самолетам, он выпустил шасси.
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