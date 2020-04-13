Минэнерго РФ предлагает запретить импорт дешевого бензина на шестимесячный срок для поддержки российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью программе "Воскресный Вечер" на телеканале "Россия-1".

с чего всё началось

Цены на бензин и дизельное топливо в России в этом году, скорее всего, останутся на текущем уровне. Об этом в воскресенье, 12 апреля, заявил в эфире телеканала «Россия-1» министр энергетики Александр Новак.

Новак объяснил запрет на импорт дешевого бензина в Россию

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