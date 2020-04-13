Экономика
ПрофильНовак объяснил запрет на импорт дешевого бензина в Россию
Цены на бензин и дизельное топливо в России в этом году, скорее всего, останутся на текущем уровне. Об этом в воскресенье, 12 апреля, заявил в эфире телеканала «Россия-1» министр энергетики Александр Новак.
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с чего всё началось
Минэнерго РФ предлагает запретить импорт дешевого бензина на шестимесячный срок для поддержки российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью программе "Воскресный Вечер" на телеканале "Россия-1".ТАСС12 апреля в 11:36
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Минэнерго предложило запретить на полгода ввоз в Россию дешевого бензина
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Патент: 2718272 Авторы: Петр Глыбочко, Андрей Свистунов, Виктор Фомин, Филипп Копылов, Марина Секачева, Иван Васильев, Евгений Гитель, Алигейдар Рагимов, Елена Поддубская Патентообладатель: Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова Медицинская повестка весны 2020 года полностью посвящена обсуждению профилактики коронавируса.
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