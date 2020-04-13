Минэнерго РФ предлагает запретить импорт дешевого бензина на шестимесячный срок для поддержки российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью программе "Воскресный Вечер" на телеканале "Россия-1".

с чего всё началось

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что запрет на ввоз в Россию дешевого бензина является антикризисной мерой, рассчитанной на шесть месяцев, сообщает телеканал "Звезда". По его словам, такая мера является вынужденной.

Новак объяснил запрет на ввоз в РФ дешевого бензина

Здоровье Комаровский рассказал что может защитить от заражения коронавирусом Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что благодаря местному иммунитету человек может избежать заражения коронавирусом, даже находясь в тесном контакте с заболевшим COVID-19.

Политика Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times. 308

Политика МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США "Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации. 2,5K

Происшествия На заразившую людей коронавирусом жительницу Совгавани завели дело Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Советской Гавани, которая, будучи больной коронавирусом, сбежала из госпиталя и заразила других людей. 6

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева запрещает молодому мужу заниматься бизнесом Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что её супруг Игорь Макаров периодически пытается вложиться в какой-нибудь бизнес.

Политика Гуманитарная подгруппа согласовала детали обмена пленными в Донбассе Участники гуманитарной подгруппы контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе во вторник согласовали детали обмена пленными, выполнение которого ожидается до православной Пасхи.

Экономика В России призвали ввести продуктовые карточки Производители и поставщики продуктов в России выступили с инициативой о введении продуктовых карточек для нуждающихся граждан. 1,3K

Общество Рестораторы выдвинули свои условия арендодателям на время пандемии В интернете опубликована «Декларация рестораторов по вопросам аренды в период борьбы с пандемией COVID-19 и восстановительный период» и форма для желающих ее подписать.

Общество Мурашко рассказал о разработке вакцины от коронавируса в России Разработкой вакцины от коронавируса в России занимаются семь центров, в ближайшее время начнутся клинические испытания, рассказал министр здравоохранения России в эфире телеканала «Россия 1». 32

Наука В Китае нашли лекарство против тяжелой пневмонии при коронавирусе Китайские ученые установили, что применение так называемых адъювантных препаратов, которые назначаются при при гипертензии, существенно снижают риск развития тяжелой пневмонии при COVID-19. результаты исследования опубликованы на сайте препринтов medRxiv. 21

Политика Освобождены от должности руководители надзорных ведомств Освобождены от должности руководители надзорных ведомств Генпрокурор России Игорь Краснов довел до сведения подчиненных, что указами президента РФ освобождены от должности руководители прокуратур сразу пяти регионов.

Энергетика WSJ сообщила о начале приостановки добычи нефтяными компаниями США Американская нефтяная компания Texland Petroleum LP приняла решение приостановить добычу нефти на всех скважинах из-за резкого падения спроса, сообщила The Wall Street Journal. 28

Транспорт В Москве и Подмосковье запретили поездки без пропусков С 15 апреля для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте потребуются специальные цифровые пропуска. 1

Здоровье Об опасности медицинских масок рассказали в ВОЗ Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала, что необходимо обеспечить людей достаточным количеством масок. 1,2K

Здоровье Коронавирус впервые передался от мертвеца Известно, что вирус передался ему от мертвеца — это первый в мире официально подтвержденный подобный случай, пишет Daily Mail. 49

Политика США могут пересмотреть финансирование ВОЗ Президент США Дональд Трамп снова пригрозил пересмотреть финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) или даже покинуть организацию. 2