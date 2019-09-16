Энергетика

Телеканал 360°Телеканал 360°Новак исключил нехватку нефти после атаки дронов на Saudi Aramco

Дефицит, который может появиться на рынке нефти из-за последних событий в Саудовской Аравии, можно будет покрыть с помощью мировых коммерческих нефтяных запасов. Такое заявление сделал глава Минэнерго РФ Александр Новак. По его словам, пока неясно, нужно ли России будет наращивать объемы добычи.
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Александр Новак
Наши коллеги в контакте с саудовской стороной, мы смотрим за ситуацией и считаем, что атаки на такие объекты нарушают вопросы энергобезопасности в целом. Требуется, чтобы таких случаев не происходило.
— Александр Новак, российский политикТАСС 02:01
с чего всё началось

Россия может усилить безопасность энергообъектов из-за атак дронов на Saudi Aramco

Россия может переоценить и усилить уровень безопасность на объектах по добычи нефти в стране из-за атаки дронов на производственные мощности саудовской Saudi Aramco - крупнейшей в мире компании по объемам добычи нефти. Об этом журналистам сказал глава Минэнерго РФ Александр Новак.
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