Энергетика

Газета.RuГазета.RuНовак оценил атаку на объекты Saudi Aramco

Глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что дефицит, который может возникнуть на рынке нефти из-за атак на НПЗ в Саудовской Аравии, может быть покрыт из мировых коммерческих запасов, предает РИА "Новости".
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