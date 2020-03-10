Энергетика
ГородовойНовак оценил перспективы роста цен на бензин
Глава Министерства энергетики России Александр Новак, выступая в эфире телеканала «Россия 24», озвучил прогнозы касательно дальнейшего повышения цен на бензин.
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Минэнерго не собирается менять налоговый механизм по ценам на бензин в РФ
Экономика сегоднявчера в 06:23
Новак заявил, что падение цен на нефть не скажется на стоимости бензина в РФ
Газета.Ru10 марта в 05:37
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 00:27, Ашберн
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