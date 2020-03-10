Энергетика

ГородовойГородовойНовак оценил перспективы роста цен на бензин

Глава Министерства энергетики России Александр Новак, выступая в эфире телеканала «Россия 24», озвучил прогнозы касательно дальнейшего повышения цен на бензин.
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