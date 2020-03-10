Энергетика
ГородовойНовак оценил перспективы роста цен на бензин
Глава Министерства энергетики России Александр Новак, выступая в эфире телеканала «Россия 24», озвучил прогнозы касательно дальнейшего повышения цен на бензин.
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Париж, 11 марта 2020, 21:56 — REGNUM 11 марта на стадионе «Парк де Пренс» состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2019/20 между командами «Пари Сен-Жермен» и «Боруссия» (Дортмунд).
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Профессор американского Военно-морского колледжа и сотрудник Института исследований внешней политики в Филадельфии Николас Гвоздев назвал высокими шансы России на победу в экономической войне.
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Армия и оружие
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Найденные под Рязанью останки принадлежат пропавшей Екатерине Левченко
Армия и оружие
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