Глава Министерства энергетики России Александр Новак, выступая в эфире телеканала «Россия 24», озвучил прогнозы касательно дальнейшего повышения цен на бензин.

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Армия и оружие В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях» Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.