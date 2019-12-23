Энергетика
RuNews24.ruНовак: Россия опередила США в доле поставок СПГ в Европу
США за два года нарастили объем поставок газа с 4-5 миллионов тонн до 9 миллионов, подчеркнул министр энергетики. Сегодня рост потребления СПГ фиксируют в странах, куда Россия не поставляет газ по трубопроводу, резюмировал Александр Новак, отметив, что такими странами являются Франция и Испания.
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Отмечается, что сейчас она находится в реанимации. Telegram-канал Mash в свою очередь сообщил, что режиссер впала в кому.
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Экс-игрок «Зенита» Халк может перейти в «Эспаньол»
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«Ъ»: в январе поменяются правила экзамена на водительские права
Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, первые положения начнут действовать уже в январе, основные вступят в силу 1 октября, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на текст документа и на собеседника в аппарате правительства.
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Первый поезд в Крым отправился из Санкт-Петербурга
Отправление первого поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь (№ 7/8) состоялось с Московского вокзала.
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Суда-трубоукладчики сбежали со строительства «Северного потока-2»
Швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб газопровода «Северный поток-2» на дно Балтийского моря, вывела все три своих судна из зоны строительства, испугавшись последствий американских санкций.
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Сирийская армия установила контроль над населенным пунктом ат-Тах
"Сирийская армия установила контроль над стратегическим населенным пунктом ат-Тах на юго-востоке провинции Идлиб", - сообщил источник.
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Умные часы Xiaomi Youpin за $17 поступили в продажу
Как пишет источник, в Китае стартовали продажи умных часов Xiaomi Youpin.
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Кеосаян попросил Ветлицкую держаться подальше от политики
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Прокуратура запросила 3,5 года для фигуранта «дела 27 июля» Раджабова
Экономика
При выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится вдвое
При выходе на пенсию позже нормы на 10 лет размер выплаты увеличиваются более чем в два раза. Это объясняется премиальными коэффициентами.
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Ди Каприо раскритиковал коллег за жалобы на тяжелую работу
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Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию
"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.
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Хосеп Гвардиола: догнать «Ливерпуль» уже нереально
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Роспотребнадзор сообщил о передающемся от собак опасном заболевании
Более трети собак в нескольких регионах России заражены эхинококкозом. Это заболевание может представлять смертельную угрозу для человека.
Политика
Украина обратилась в ООН из-за запуска поездов в Крым
Временный поверенный в делах Украины в ООН Юрий Витренко отправил генеральному секретарю ООН письмо, в котором рассказывается о запуске поездов через Крымский мост.
Политика
Глава «Нафтогаза» предположил невыполнение обещаний России по транзиту
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко предположил, что Россия якобы может отказаться от транзита газа, если Киев отзовет иски против "Газпрома".
Спорт
Нагорный об отстранении России: Несправедливо по отношению ко мне, к партнёрам по сборной
Спортсмен отметил, что сейчас ситуация еще хуже, а то, что у страны забирают флаг — несправедливо.
Автоспорт
Леклер подписал новый контракт с «Феррари»
Новый контракт гонщика рассчитан до конца 2024 года. По информации источника, зарплата Леклера повысится более чем втрое.
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Политика
Эксперт оценил поправки об условиях снятия санкций США с России
Согласно документу, который сенатор Линдси Грэм ранее назвал "санкциями из ада", ограничительные меры должны применяться против России за "вмешательство" во внутренние дела США и "агрессию" против Украины.
Политика
Ротенберг раскрыл причины ночного звонка Путину о Крымском мосте
Владелец компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг сообщил, что причиной ночного звонка президенту России Владимиру Путину стал доклад о завершении морской операции по установке арки железнодорожной части Крымского моста.
Происшествия
В Бурятии полицейского с другом обвинили в убийстве 17-летней давности
В Бурятии действующего и бывшего полицейского задержали по подозрению в убийстве 17-летней давности.
Происшествия
В Петербурге бетономешалка упала в Неву, водителя ищут
В Петербурге сотрудники МЧС ищут водителя бетономешалки, которая около 4:15 утра упала в Неву с Октябрьской набережной.
Происшествия
В Татарстане школьник заявил о полученных во время учений МВД травмах
Единоборства
Двое судей боя Кудряшов-Пейсар дисквалифицированы на полтора года
Хоккей
«Тампа» разгромила «Флориду», Кучеров набрал 500 очков в НХЛ
Российский нападающий записал на свой счет гол и два ассиста. Первая результативная передача стала для Кучерова 500-м очком в НХЛ.
Общество
Авиакомпаниям может не хватить самолетов в новогодние праздники
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, в которую входят 27 российских авиакомпаний, предупредила Минтранс о возможном срыве полетов в новогодние праздники.
Космос
Российские астрофизики выдвинули новую теорию «темной энергии»
В опубликованной статье, как пояснил ученый, представлена математически обоснованная модель мироздания, в котором возникает дополнительное отталкивание и где нет противоречия между фактом ускоренного расширения Вселенной и законом всемирного тяготения.