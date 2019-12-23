Энергетика

RuNews24.ruRuNews24.ruНовак: Россия опередила США в доле поставок СПГ в Европу

США за два года нарастили объем поставок газа с 4-5 миллионов тонн до 9 миллионов, подчеркнул министр энергетики. Сегодня рост потребления СПГ фиксируют в странах, куда Россия не поставляет газ по трубопроводу, резюмировал Александр Новак, отметив, что такими странами являются Франция и Испания.
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Эксперт прокомментировал заявление Новака о поставках СПГ в Европу

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Новак: Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу

ТАССвчера в 03:50

Новак рассказал о доле России в поставках СПГ в Европу

Известиявчера в 03:15
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Владелец компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг сообщил, что причиной ночного звонка президенту России Владимиру Путину стал доклад о завершении морской операции по установке арки железнодорожной части Крымского моста.
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В Бурятии полицейского с другом обвинили в убийстве 17-летней давности

В Бурятии действующего и бывшего полицейского задержали по подозрению в убийстве 17-летней давности.
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