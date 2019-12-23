США за два года нарастили объем поставок газа с 4-5 миллионов тонн до 9 миллионов, подчеркнул министр энергетики. Сегодня рост потребления СПГ фиксируют в странах, куда Россия не поставляет газ по трубопроводу, резюмировал Александр Новак, отметив, что такими странами являются Франция и Испания.

Новак: Россия опередила США в доле поставок СПГ в Европу

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