Поставки сжиженного природного газа из РФ и США в Европу сравнил глава Минэнерго России Александр Новак. Доля российского СПГ в поставках в европейские страны составила 20% (12-13 триллионов тонн), а американского — 13%. Такие данные привел министр в интервью РБК.

Новак оценил поставки российского и американского СПГ в Европу

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