Энергетика

Infox.ruInfox.ruНовак оценил поставки российского и американского СПГ в Европу

Поставки сжиженного природного газа из РФ и США в Европу сравнил глава Минэнерго России Александр Новак. Доля российского СПГ в поставках в европейские страны составила 20% (12-13 триллионов тонн), а американского — 13%. Такие данные привел министр в интервью РБК.
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Эксперт прокомментировал заявление Новака о поставках СПГ в Европу

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Новак: Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу

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Новак рассказал о поставках СПГ в Европу из России и США

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Газета.Ru10:10

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