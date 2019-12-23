Энергетика
Infox.ruНовак оценил поставки российского и американского СПГ в Европу
Поставки сжиженного природного газа из РФ и США в Европу сравнил глава Минэнерго России Александр Новак. Доля российского СПГ в поставках в европейские страны составила 20% (12-13 триллионов тонн), а американского — 13%. Такие данные привел министр в интервью РБК.
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Политика
Посол США озвучил реакцию Европы на санкции по «Северному потоку-2»
Американский посол в Берлине Ричард Гренелл, которого в Германии уже требовали признать персоной нон-грата за постоянные нападки в адрес немецкого руководства, заявил, что санкции Вашингтона против трубопровода "Северный поток-2" были введены в интересах ЕС, и многие страны Европы благодарны за них.
Гаджеты
Huawei P40 Pro станет первым смартфоном с графеновым аккумулятором
В самом твите Huawei France говорит, что «Huawei будет первой компанией, представившей флагманский смартфон с графеновой батареей».
Экономика
ЦБ ожидает замедления роста ВВП к концу 2019 года
По итогам 2019 года темп прироста ВВП ожидается на уровне 0,8–1,3%. Также ЦБ констатирует замедление роста розничного кредитования.
Экономика
При выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится вдвое
При выходе на пенсию позже нормы на 10 лет размер выплаты увеличиваются более чем в два раза. Это объясняется премиальными коэффициентами.
Армия и оружие
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообшил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Общество
В Бельгии арестовали авторов скандальной выставки русского авангарда
Позапрошлой осенью в местном Музее изящных искусств открылась выставка, на которой были выставлены работы Василия Кандинского, Казимира Малевича и других известных художников.
Здоровье
Более 5 тысяч человек получили прививки от кори в Якутске
Подчищающую иммунизацию против кори в столице республики прошли 5140 человек, сообщает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
Происшествия
У сотрудника ФБК провели обыск в квартире, выломав перед этим дверь
У сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Руслана Шаведдинова выломали дверь в квартиру и провели обыск.
Происшествия
Следователи проводят обыски в Федеральной таможенной службе
Следователи Следственного комитета РФ проводят обыски в Федеральной таможенной службе и в ее подразделениях.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию
"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", — написала Кудрявцева.
Технологии
Северный магнитный полюс быстро смещается к Сибири
Политика
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как одной фразой избавил республику от воров в законе и их устоев, велев им не заниматься своими делами в регионе.
Экономика
В Томске на одну вакансию для студентов претендуют 14 человек
Средняя зарплата, в Томске составила 37 600 рублей, что на 17% ниже общероссийских значений.
Кино
«Зеленая книга» стала главным фильмом года по версии «Кинопоиска»
Драма режиссера Питера Фаррелли "Зеленая книга" (Green Book) стала главным фильмом года по версии "Кинопоиска", сообщили в понедельник в пресс-службе интернет-сервиса.
Гаджеты
Самый мощный смартфон Huawei не получит сервисов Google
По словам представителя Huawei, компания и раньше выпускала на внутреннем рынке флагманы без встроенных сервисов Google.
Происшествия
Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности
Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Армия и оружие
Генсек ООН призвал к немедленному прекращению боевых действий в Сирии
Генсек ООН Антониу Гутерреш обеспокоен эскалацией ситуации на северо-западе Сирии, призывает к немедленному прекращению боевых действий, говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика.
Политика
Козак опроверг данные о контрактах на прямые поставки газа на Украину
Вице-премьер Дмитрий Козак на совещании в правительстве опроверг информацию о том, что «Газпром» заключил контракты с украинскими компаниями на прямые поставки газа, передает «РИА Новости».
Здоровье
Названа передающаяся через собак смертельно опасная болезнь
Заразиться смертельно опасным для человека эхинококкозом можно не только через бродячих, но и домашних собак, предупредили в Роспотребнадзоре.
Экономика
СБП обрастает банковскими комиссиями
СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
Происшествия
Четыре оперативника СБУ найдены мертвыми на границе с Венгрией
Тела оперативников СБУ были найдены недалеко от города Виноградов Закарпатской области Украины у границы с Венгрией, сообщает 23 декабря Страна.ua со ссылкой на источник в СБУ.
Происшествия
Суд снял арест с задержанных возле Южных Курил японских судов
Задержанные пограничниками 17 декабря возле Курильских островов пять японских судов, на которых найдено шесть тонн неучтенного осьминога, покинули порт Южно-Курильска на острове Кунашир, сообщило в среду Пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области.
Кино
Ди Каприо раскритиковал коллег за жалобы на тяжелую работу
Политика
Киев отреагировал на пуск поездов по Крымскому мосту
В своем посте украинская сторона изложила требование согласовывать движение поездов по Крымскому мосту с Киевом.
Футбол
Тебас переизбран президентом Ла Лиги
57-летний Тебас, возглавлявший Ла Лигу с 2013 года, 2 декабря объявил об отставке с целью переизбраться на новый срок, после чего был назначен временным президентом лиги.
Финансы
Россияне стали закупаться валютой к Новому году
Россияне стали активнее закупаться валютой перед Новым годом, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».
Армия и оружие
При перестрелке ВСУ и националистов в Золотом пострадали два дома
В пресс-службе управления Народной милиции ЛНР сообщили, что перестрелка между военнослужащими ВСУ и националистами в районе Золотого привела к повреждению двух домостроений.