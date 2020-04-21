Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиНовак оценил рекордный обвал цен на нефть марки WTI

Глава Минэнерго Александр Новак призвал не драматизировать ситуацию с рекордным падением цен на нефть. Накануне майские фьючерсы марки WTI впервые в истории ушли в отрицательные значения – до минус 37 долларов за баррель. Сегодня июньские фьючерсы WTI и Brent также падали.
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Новак оценил рекордный обвал цен на нефть марки WTI

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Новак попросил не драматизировать ситуацию после обвала котировок нефти

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Новак призвал не драматизировать ситуацию из-за обвала цен на нефть

Коммерсантъ13:41
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Названа причина большого числа молодых россиян с коронавирусом

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