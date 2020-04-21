Глава Минэнерго Александр Новак призвал не драматизировать ситуацию с рекордным падением цен на нефть. Накануне майские фьючерсы марки WTI впервые в истории ушли в отрицательные значения – до минус 37 долларов за баррель. Сегодня июньские фьючерсы WTI и Brent также падали.

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Экономика В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск. 2,2K

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