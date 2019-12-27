Такие решения не очень конструктивны. Мы готовы поставлять электроэнергию в необходимых объемах. Надеемся, что это решение когда-то будет отменено. Это было бы разумно.

Отказ от импорта электроэнергии из России — «неконструктивное» решение Украины, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» глава Минэнерго Александр Новак. «Такие решения не очень конструктивны, потому что они не направлены на энергобезопасность и надежное энергоснабжение потребителей», — заявил он.

Новак назвал неконструктивным отказ Киева от электроэнергии из России

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