Политика
РБКНовак назвал неконструктивным отказ Киева от электроэнергии из России
Отказ от импорта электроэнергии из России — «неконструктивное» решение Украины, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» глава Минэнерго Александр Новак. «Такие решения не очень конструктивны, потому что они не направлены на энергобезопасность и надежное энергоснабжение потребителей», — заявил он.
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Такие решения не очень конструктивны. Мы готовы поставлять электроэнергию в необходимых объемах. Надеемся, что это решение когда-то будет отменено. Это было бы разумно.
— Александр Новак, российский политикFinam.Ru 04:27
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Новак: отказ Украины от электроэнергии из России является неконструктивным
Московский Комсомолец04:03
Новак: Москва готова к поставкам электроэнергии на Украину, если Киев снимет запрет
Интерфакс - Россия03:03
Новак назвал нерациональным запрет Украины на импорт электроэнергии из России
Rambler News Service03:26
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