Политика
Газета.RuНовак оценил решение суда ЕС по газопроводу Opal
Украина получила козырь перед намеченными на 19 сентября переговорами с Россией по транзиту газа. Новый аргумент в "газовом" споре Киеву предоставил суд ЕС, который запретил "Газпрому" использовать трубопровод Opal на полную мощность.
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Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Хоккей
Павел Буре: «В НХЛ кокаин — не нарушение, ты просто заболел»
Евгений Кузнецов попался на кокаине. Российские хоккеисты в этом году подписали сумасшедшие контракты с клубами НХЛ.
Московский Комсомолец 07:16
Экономика
РБК: Основатель Yota заберет последний актив Магомедова за долги
Компания «А-Проперти» основателя Yota Альберта Авдоляна заберет за долги последний крупный актив Зиявудина Магомедова – Якутскую топливно-энергетическую компанию (ЯТЭК), пишет РБК.
Ведомости 03:32
Религия
Пресс-секретарь Патриарха Кирилла оставил должность
Пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков оставил свой пост.
Газета.Ru 10:15
Здоровье
США планируют ограничить продажу вейпов
Администрация президента США собирается ограничить продажу вейпов (электронных сигарет с ароматическими добавками).
Коммерсантъ вчера в 20:29
Армия и оружие
Госдеп США одобрил продажу Польше 32 истребителей F-35
Государственный департамент США одобрил сделку по продаже Польше истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II на предварительную сумму 6,5 миллиарда долларов.
Политическая Экспертиза 04:26
Здоровье
Названы продукты, из-за которых часто болят суставы
Медики рекомендуют строго контролировать употребление соли, так как ее избыток ведет к отекам и воспалениям.
Волгоградская правда 10 сентября в 22:20
Политика
Москва направила в Интерпол запрос о местонахождении Смоленкова
Россия запросила у Вашингтона по линии Интерпола данные об Олеге Смоленкове, которого СМИ называют американским информатором.
РИА Новости 09:47
Финансы
ЕЦБ снизил ставку и возобновит скупку активов
Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сегодняшнего заседания сообщил, что снизит ставку по депозитам с -0,4% до -0,5%, а с ноября возобновит программу скупки активов.
Ведомости 08:01
Культура
Петру Мамонову сделали операцию на сердце
Новые Известия 07:51
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Вести.Ru вчера в 05:57
Происшествия
Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
РИА Новости вчера в 22:12
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о резком похолодании
Летняя погода через пару дней покинет россиян, уступив место резкому похолоданию с 14 сентября.
Известия 00:45
Политика
Глава ДНР заявил о желании войти в состав России
Перед самопровозглашенной Донецкой Народной Республикой (ДНР) стоит задача, которая заключается в максимальной интеграции с Россией.
Известия 09:14
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
Космос
На потенциально пригодной для жизни планете обнаружена вода
Ученые пришли к выводу о потенциальной пригодности небесного тела для жизни, потому что оно имеет: атмосферный слой, подходящий диапазон температуры воздуха (от 0 и до 40 градусов Цельсия) и воду в жидком состоянии.
Пятый канал 00:53
Авто
В России появится роскошный внедорожник Mercedes-Maybach в 2019 году
Как отметил представитель марки, новый роскошный внедорожник появится на российском рынке до конца этого года, а его стоимость составит примерно 168 тысяч евро или чуть более 12 млн рублей.
32CARS.ru вчера в 07:36
Общество
«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina
RT на русском 09:50
Культура
Владимир Спиваков отмечает 75-летие
ТАСС вчера в 17:21
Экономика
Набиуллина назвала причины низких темпов роста российской экономики
Низкие темпы экономического роста в РФ вызваны структурными факторами, денежно-кредитная политика ЦБ практически бессильна, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на Монсфинфоруме.
РИА Новости 09:30
Происшествия
Футболист Ари поблагодарил полицию за возврат украденных часов
Нападающий футбольной команды «Краснодар» Ари, у которого украли 12 пар наручных часов, поблагодарил полицию за возвращение части коллекции.
Известия 09:19
Происшествия
СК возбудил дело против участника митинга в Улан-Удэ
В отношении участника несанкционированного митинга против итогов выборов мэра в Улан Удэ возбуждено дело о применении насилия в отношении представителя власти.
РБК 10:07
Экономика
России предсказали потерю латвийских шпрот навсегда
Производители шпрот из Латвии вряд ли вернутся на российский рынок в прежнем объеме, даже если все запреты будут полностью отменены.
Lenta.ru 09:21
Происшествия
Во Франции саудовскую принцессу осудили за насилие над сантехником
Сестру саудовского наследного принца Мохаммеда бен Салмана Хассу бин Салман приговорили к 10 месяцам тюрьмы условно за применение ее персоналом насилия в отношении сантехника, сообщает газета Figaro.
РИА Новости 09:14
Экономика
Тимченко стал вторым в рейтинге богатейших россиян
Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time, который в реальном времени отражает состояние долларовых миллиардеров по всему миру.
Ведомости вчера в 19:21
Здоровье
Федермессер пообещала помочь Развожаеву выполнить поручение Путина
Учредитель и президент фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер по итогу поездки в Севастополь разработает для города индивидуальную программу паллиативной помощи.
РИА Новости Крым 10:05
Политика
Новые апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября
«С 1 октября 2019 года начнут работу девять кассационных и пять апелляционных судов общей юрисдикции, в том числе кассационный и апелляционный военные суды», — говорится на сайте Верховного суда.
RT на русском 08:32
Политика
В Москве назначен новый глава управления по контролю за наркотиками
Представлен новый глава столичного Управления полиции по контролю над оборотом наркотиков.
Вести.Ru 07:56