Политика

Газета.RuГазета.RuНовак оценил решение суда ЕС по газопроводу Opal

Украина получила козырь перед намеченными на 19 сентября переговорами с Россией по транзиту газа. Новый аргумент в "газовом" споре Киеву предоставил суд ЕС, который запретил "Газпрому" использовать трубопровод Opal на полную мощность.
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Александр Валентинович Новак
Российский политик
Российский политик. Министр энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012 года.
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