Экономика

REGNUMREGNUMНовак оценил шансы на прокладку «Северного потока – 2» в водах Дании

Шансы на прокладку газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании сохраняются, хотя сроки рассмотрения заявки на строительство почти прошли. Об этом 4 октября в интервью радиостанции Business FM рассказал министр энергетики России Александр Новак.
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с чего всё началось

Новак: важно, что в переговорах по газовому транзиту участвовал министр энергетики Украины, а не глава МИД

В этот раз на переговоры по газовому транзиту через Украину приехал не министр иностранных дел, а министр энергетики, и в этом есть большая разница. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью главному редактору Business FM Илье Копелевичу на Российской энергетической неделе.
BFM.ru07:52

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Новак оценил шансы на прокладку «Северного потока — 2» в водах Дании

РИА Новости16:40

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Новак заявил, что шансы на прокладку «Северного потока - 2» в водах Дании сохраняются

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Новак оценил ситуацию с разрешением Дании по «Северному потоку — 2»

RT на русском09:46

Истек срок выдачи Данией разрешения на строительство «Северного потока-2»

Интерфакс09:08

Закончился срок выдачи разрешения Данией на строительство «Северного потока-2»

Московский Комсомолец09:47

Новак рассказал о шансах на прокладку «Северного потока – 2» в водах Дании

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Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении

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Картину Бэнкси о парламенте Британии продали за рекордную сумму

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Представитель банка сообщил журналистам, что Сбербанк не подтверждает и считает некорректной информацию об утечке данных 60 млн клиентов, так как за все время банк выпустил меньше карт — около 40 млн.
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В случае победы Зенита отрыв увеличится до 0,7 очка, в случае ничьей сохранится на прежнем уровне, в случае победы Бенфики Португалия будет опережать Россию на 0,033 очка.
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Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления и в 13 из проверенных марок обнаружило следы токсинов, однако их количество в большинстве случаев укладывается в нормы техрегламента.
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