Экономика

REGNUMREGNUMНовак оценил шансы на прокладку «Северного потока – 2» в водах Дании

Шансы на прокладку газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании сохраняются, хотя сроки рассмотрения заявки на строительство почти прошли. Об этом 4 октября в интервью радиостанции Business FM рассказал министр энергетики России Александр Новак.
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с чего всё началось

Новак: важно, что в переговорах по газовому транзиту участвовал министр энергетики Украины, а не глава МИД

В этот раз на переговоры по газовому транзиту через Украину приехал не министр иностранных дел, а министр энергетики, и в этом есть большая разница. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью главному редактору Business FM Илье Копелевичу на Российской энергетической неделе.
BFM.ru07:52

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Истек срок выдачи Данией разрешения на строительство «Северного потока-2»

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Новак допустил подорожание «Северного потока-2» из-за Дании

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Закончился срок выдачи разрешения Данией на строительство «Северного потока-2»

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Новак оценил ситуацию с разрешением Дании по «Северному потоку — 2»

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Новак оценил шансы на прокладку «Северного потока — 2» в водах Дании

РИА Новости16:40

Новак заявил, что шансы на прокладку «Северного потока - 2» в водах Дании сохраняются

ТАСС08:30

Новак рассказал о шансах на прокладку «Северного потока – 2» в водах Дании

Известия08:18
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Путин призвал СМИ не выставлять Украину в невыгодном свете

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Российские научные приборы могут отправиться изучать Венеру на индийской автоматической межпланетной станции «Шукраян».
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В Соединенных Штатах активистка на встрече с демократом Александрой Окасио-Кортез призвала есть детей и бомбить Россию для того, чтобы спасти планету.
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Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
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Президент США Дональд Трамп сообщил о начале действия безвизового режима для граждан Польши.
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В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак

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Какой продукт избавит от головной боли и бессонницы, объяснили медики

Медики объяснили, что от головной боли и бессонницы избавит такой продукт, как шампиньоны.
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Кудрявцева прокомментировала свое поражение на ТЭФИ от Ивлеевой

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Сборная России по регби проиграла Ирландии на КМ в Японии

Сборная России потерпела поражение от Ирландии в матче группового этапа Кубка мира по регби. Встреча завершилась со счётом 0:35.
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Хельвег: у Головина прекрасное будущее

Бывший игрок «Милана» и сборной Дании Томас Хельвег высказался о перспективах российского полузащитника Александра Головина в «Монако».
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