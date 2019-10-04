Экономика
REGNUMНовак оценил шансы на прокладку «Северного потока – 2» в водах Дании
Шансы на прокладку газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании сохраняются, хотя сроки рассмотрения заявки на строительство почти прошли. Об этом 4 октября в интервью радиостанции Business FM рассказал министр энергетики России Александр Новак.
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с чего всё началось
Новак: важно, что в переговорах по газовому транзиту участвовал министр энергетики Украины, а не глава МИД
В этот раз на переговоры по газовому транзиту через Украину приехал не министр иностранных дел, а министр энергетики, и в этом есть большая разница. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью главному редактору Business FM Илье Копелевичу на Российской энергетической неделе.BFM.ru07:52
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 18:12, Вашингтон
Музыка
Владимир Соловьев раскритиковал новую сатирическую песню БГ
Телеведущий Владимир Соловьев высказался критически о новой остросоциальной песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М». По мнению Соловьева, на лидера «Аквариума» пагубно повлияло общение с украинскими пропагандистами.
KM.ru 04:47
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах
С 1 февраля 2020 года популярный среди россиян мессенджер WhatsApp перестанет работать на устаревших операционных системах, сообщается в блоге разработчиков.
Pravda.Ru 30 сентября в 23:17
Происшествия
Мэр Львова: при аварийной посадке Ан-12 людей задавил груз
Аргументы и Факты 09:26
Происшествия
Сторонников Вячеслава Мальцева осудили по делу о массовых беспорядках
Вячеслав Шашмин, которого признали виновным в покушении на участие в беспорядках, получил три года условно.
РБК 12:13
Общество
Поставки импортной вакцины от гриппа ожидаются в ноябре
Уникальность ситуации с поставками вакцин для профилактики гриппа в 2019 году обусловлена несколькими факторами: Всемирной организацией здравоохранения было выбрано два новых штамма из четырех, входящих в состав вакцины.
Коммерсантъ 12:31
Культура
Конкурсант из Донецкой области стал победителем шоу «Голос. 60+»
После объявления итогов шоу победитель вновь выступил перед зрителями, а также наставники и участники показали совместный номер.
RT на русском 18:05
Игры
Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК
Lenta.ru 10:59
Космос
«Девятая планета» Солнечной системы может оказаться черной дырой
Дни24 02 октября в 18:00
Политика
Американская экоактивистка призвала есть детей
Американская экоактивистка на встрече с членом Демократической партии США Александрией Окасио-Кортес заявила, что для спасения планеты недостаточно разбомбить Россию, чтобы решить климатические проблемы, нужно еще есть детей.
Известия 17:14
Кино
«Джокер» с Хоакином Фениксом вышел в российский прокат
Культуромания 01:25
Шоу-бизнес
В Сети появилось видео свадьбы Дарьи Клюкиной
Стало известно также, что на свадьбе присутствовали Николай Басков, который вел вторую часть церемонии, и Дима Билан, а также Яна Рудковская.
Телепрограмма 16:11
Политика
Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана
Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
ГлобалМСК.ру 07:37
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
RT на русском 17:15
Происшествия
Красноярские школьники вставили снимок учителя в порноролик
В Красноярске ученики одной из школ решили пошутить над своей пожилой учительницей и вставили её фото к посту с порнороликом, в котором фигурирует человек, лишь отдаленно похожий на учителя, сообщает «МК-Красноярск» со ссылкой на профиль пресс-секретаря управления образования края Евгения Тимашева в социальных сетях.
Московский Комсомолец 03:00
Происшествия
В Петербурге полицейские после вымогательства взятки ограбили мужчину
Красносельский районный суд Петербурга арестовал на два месяца двух полицейских, которые, по данным следствия, сначала вымогали взятку у местного жителя, а потом при попытке скрыться от коллег ограбили и избили его.
Известия 16:24
Происшествия
Бывшему депутату Верховной рады Украины сообщили о подозрении — ГБР
Государственное бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении бывшему депутату Верховной рады Украины, заявили 4 октября в пресс-службе ГБР.
REGNUM 08:41
Происшествия
Мужчину в кепке с лозунгом Трампа на русском избили в США
В США в штате Калифорния был избит мужчина, который шел в кепке с предвыборным лозунгом президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 19:45
Наука
Ученые нашли замену зубным имплантам
Gazeta.SPb 01:04
Политика
В палате представителей США потребовали от Пенса документы по Украине
Председатели комитетов палаты представителей конгресса США по разведке, по иностранным делам и по реформам и надзору запросили у вице-президента Соединённых Штатов Майкла Пенса документы по Украине.
RT на русском 16:26
Гаджеты
В Европе скоро появится новая версия Redmi Note 8 Pro
Позже в Европе появится еще эксклюзивная версия Redmi Note 8 Pro в цвете Midnight Blue.
Astera 02 октября в 06:36
Армия и оружие
Трамп сообщил о полной модернизации ядерных сил США
Американский лидер Дональд Трамп сообщил о проведении полной модернизации ядерных сил США.
RT на русском 30 сентября в 18:00
Космос
«Союз МС-12» с тремя членами экипажа вернулся на Землю с МКС
Космический корабль «Союз МС-12», на борту которого находятся российский космонавт Алексей Овчинин, астронавт из США Ник Хейг и первый астронавт ОАЭ Хазаа аль-Мансури, совершил успешную посадку.
РБК вчера в 07:14
Политика
В Италии задержан второй подозреваемый по делу менеджера ОДК Коршунова
В Италии задержали второго подозреваемого по делу сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Александра Коршунова.
РЕН ТВ 12:35
Космос
Blue Origin, вероятно, не запустит людей в космос в этом году
Компания, которая была основана в 2001 году Джеффом Безосом из Amazon, до конца 2019 года надеялась запустить в космос людей на своем суборбитальном корабле New Shepard.
AstroNews.ru 11:33
Политика
Путин критично высказался о выступлении Греты Тунберг
Выступление 16-тилетней экоактивистки Греты Тунберг на саммите по климату в ООН раскритиковал президент РФ Владимир Путин.
Neva.Today 02 октября в 10:07
Наука
В России добыли уникальный алмаз внутри другого алмаза
В Якутии на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате добыли уникальный двойной алмаз.
Lenta.ru 10:00
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк рассчиталась с долгами
Информация о непогашенной задолженности актрисы Анастасии Заворотнюк перед банком появилась незадолго до тревожных новостей о возможной опухоли головного мозга.
Суть событий 06:06