Экономика

REGNUMREGNUMНовак оценил шансы на прокладку «Северного потока – 2» в водах Дании

Шансы на прокладку газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании сохраняются, хотя сроки рассмотрения заявки на строительство почти прошли. Об этом 4 октября в интервью радиостанции Business FM рассказал министр энергетики России Александр Новак.
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с чего всё началось

Новак: важно, что в переговорах по газовому транзиту участвовал министр энергетики Украины, а не глава МИД

В этот раз на переговоры по газовому транзиту через Украину приехал не министр иностранных дел, а министр энергетики, и в этом есть большая разница. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью главному редактору Business FM Илье Копелевичу на Российской энергетической неделе.
BFM.ru07:52

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Истек срок выдачи Данией разрешения на строительство «Северного потока-2»

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ТАСС08:30

Новак рассказал о шансах на прокладку «Северного потока – 2» в водах Дании

Известия08:18
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Политика

Путин не оценил выступление Греты Тунберг в ООН

Президент России Владимир Путин сегодня высказался о выступлении в ООН шведской экоактивистки, школьницы Греты Тунберг.
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Говоря с Зеленским, Лукашенко назвал Украину Россией

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Суд ДНР приговорил украинского силовика к 30 годам тюрьмы

"Суд приговорил военнослужащего Вооруженных сил Украины Воскобойника В. В. к 30 годам лишения свободы", - указывается в сообщении.
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Сына вице-президента МТС арестовали после погони

Известия вчера в 12:17
Общество

Картина Бэнкси продана на аукционе за рекордные $12 млн

Коммерсантъ 03:18
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Путин пошутил о пишущих только о негативных событиях журналистах

Президент России Владимир Путин во время заседания набсовета АНО «Россия — страна возможностей» пошутил про тех журналистов, которые любят писать только про негативные события.
РБК 14:34
Политика

Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины российскими СМИ

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала слова президента России Владимира Путина о работе российских СМИ, которые, по его мнению, занимаются очернением Украины.
Газета.Ru вчера в 19:30
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Опубликован размер штрафов футболистов «Реала»

Штрафы футболистов мадридского «Реала» за нарушение дисциплины варьируются от €250 до €3 тысяч. Такие данные приводит издание Marca.
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Единоборства

Головкин и Деревянченко провели дуэль взглядов

Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин из Казахстана и украинец Сергей Деревянченко провели дуэль взглядов в преддверии боя, который состоится ранним утром 6 октября мск.
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Путин призвал женщин совмещать семью и карьеру

Известия 12:40
Политика

Путин заинтересовался возможностью создания медицинской госкорпорации

Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» 4 октября задался вопросом, может ли система здравоохранения работать как госкорпорация.
Известия 14:20
Политика

В четырёх российских городах предотвратили теракты

В 2019 году были предотвращены четыре теракта в крупных российских городах, среди которых Воронеж и Владимир.
RT на русском 06:18
Происшествия

Суд арестовал подростка из Балашихи, обвиняемого в убийстве школьницы

РИА Новости 13:42
Авто

Продажи новых легковых автомобилей в России сократились

В сентябре 2019 года продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России снизились на 0,2% до 157 129 единиц.
Автоновости дня 09:34
Общество

Райффайзенбанк закроет отделения в пяти городах

Райффайзенбанк закроет все отделения в пяти городах.
Известия 09:31
Культура

Кудрявцева высказалась о победе Ивлеевой на ТЭФИ и своём поражении

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала поражение сразу в двух номинациях на премии ТЭФИ.
News.ru 02 октября в 23:12
Кино

В российский прокат вышел «Джокер» с Хоакином Фениксом

NewInform 02:55
Общество

Матвиенко предложила ввести налог для самозанятых во всех регионах

Напомним, эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах России: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане.
Российская газета 04:55
Политика

Новый глава ЦИК Украины прокомментировал идею проведения выборов в Донбассе

Председатель Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко заявил, что для проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса необходимо урегулировать законодательство и создать соответствующие условия.
РИА Новости 14:15
Политика

Путину показали таманский порт и археологические находки

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Общество

Маргарита Грачева выходит замуж

Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
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Футбол

Жена главы селекционного дела ЦСКА раскритиковала Гончаренко

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Онкобольная Анастасия Заворотнюк отдала многомиллионные долги

48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк погасила все долги, имеющиеся у неё перед банком и государством, которые числились за артисткой с 2012-го года, сообщает РИА ФАН.
Ugpressa.ru вчера в 16:10
Происшествия

Мосгорсуд отказал Синице в изменении приговора

BFM.ru 09:09
Экономика

Россия выдаст триллион рублей международных займов в течение трех лет

Общую задолженность по российским госкредитам Минфин оценивал в 39,4 миллиарда долларов, из которых 15,8 миллиарда приходится на страны СНГ.
Российская газета вчера в 01:14
Политика

В Иране по подозрению в шпионаже задержали российскую журналистку

РБК 04:10
Армия и оружие

США испытали новую противокорабельную ракету

По данным телеканала, испытания ракеты NSM (Naval Strike Missile) прошли 1 октября недалеко от острова Гуам.
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Политика

Экоактивистка в США призвала бомбить Россию и есть детей

Ранее, в конце сентября, активистка из Швеции Грета Тунберг выступила в ООН на тему экологии, заявив, что мировые лидеры «отняли у нее детство».
Взгляд.ру 14:29
Игры

В российский PS Store вернули страницу Call of Duty: Modern Warfare

Страница находится в списке готовящихся к релизу игр 12 сентября Modern Warfare удалили из PS Store, вскоре после чего техподдержка Sony сообщила об отмене релиза в России по запросу издателя — Activision, — однако компания опровергла это, сославшись на решение российского офиса PlayStation.
Игромания.ру 13:38
Единоборства

Боксерша поцеловала соперницу и получила пощечину

Газета.Ru 11:55
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