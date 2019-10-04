Экономика
REGNUMНовак оценил шансы на прокладку «Северного потока – 2» в водах Дании
Шансы на прокладку газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании сохраняются, хотя сроки рассмотрения заявки на строительство почти прошли. Об этом 4 октября в интервью радиостанции Business FM рассказал министр энергетики России Александр Новак.
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с чего всё началось
Новак: важно, что в переговорах по газовому транзиту участвовал министр энергетики Украины, а не глава МИД
В этот раз на переговоры по газовому транзиту через Украину приехал не министр иностранных дел, а министр энергетики, и в этом есть большая разница. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью главному редактору Business FM Илье Копелевичу на Российской энергетической неделе.BFM.ru07:52
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Политика
Путин не оценил выступление Греты Тунберг в ООН
Президент России Владимир Путин сегодня высказался о выступлении в ООН шведской экоактивистки, школьницы Греты Тунберг.
Реальное время 02 октября в 12:49
Армия и оружие
Суд ДНР приговорил украинского силовика к 30 годам тюрьмы
"Суд приговорил военнослужащего Вооруженных сил Украины Воскобойника В. В. к 30 годам лишения свободы", - указывается в сообщении.
Инфорос вчера в 06:31
Происшествия
Сына вице-президента МТС арестовали после погони
Известия вчера в 12:17
Общество
Картина Бэнкси продана на аукционе за рекордные $12 млн
Коммерсантъ 03:18
Политика
Путин пошутил о пишущих только о негативных событиях журналистах
Президент России Владимир Путин во время заседания набсовета АНО «Россия — страна возможностей» пошутил про тех журналистов, которые любят писать только про негативные события.
РБК 14:34
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины российскими СМИ
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала слова президента России Владимира Путина о работе российских СМИ, которые, по его мнению, занимаются очернением Украины.
Газета.Ru вчера в 19:30
Футбол
Опубликован размер штрафов футболистов «Реала»
Штрафы футболистов мадридского «Реала» за нарушение дисциплины варьируются от €250 до €3 тысяч. Такие данные приводит издание Marca.
News.ru 05:51
Единоборства
Головкин и Деревянченко провели дуэль взглядов
Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин из Казахстана и украинец Сергей Деревянченко провели дуэль взглядов в преддверии боя, который состоится ранним утром 6 октября мск.
Чемпионат вчера в 06:40
Политика
Путин призвал женщин совмещать семью и карьеру
Известия 12:40
Политика
Путин заинтересовался возможностью создания медицинской госкорпорации
Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» 4 октября задался вопросом, может ли система здравоохранения работать как госкорпорация.
Известия 14:20
Политика
В четырёх российских городах предотвратили теракты
В 2019 году были предотвращены четыре теракта в крупных российских городах, среди которых Воронеж и Владимир.
RT на русском 06:18
Авто
Продажи новых легковых автомобилей в России сократились
В сентябре 2019 года продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России снизились на 0,2% до 157 129 единиц.
Автоновости дня 09:34
Общество
Райффайзенбанк закроет отделения в пяти городах
Райффайзенбанк закроет все отделения в пяти городах.
Известия 09:31
Культура
Кудрявцева высказалась о победе Ивлеевой на ТЭФИ и своём поражении
Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала поражение сразу в двух номинациях на премии ТЭФИ.
News.ru 02 октября в 23:12
Кино
В российский прокат вышел «Джокер» с Хоакином Фениксом
NewInform 02:55
Общество
Матвиенко предложила ввести налог для самозанятых во всех регионах
Напомним, эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах России: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане.
Российская газета 04:55
Политика
Новый глава ЦИК Украины прокомментировал идею проведения выборов в Донбассе
Председатель Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко заявил, что для проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса необходимо урегулировать законодательство и создать соответствующие условия.
РИА Новости 14:15
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета 10:22
Шоу-бизнес
Онкобольная Анастасия Заворотнюк отдала многомиллионные долги
48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк погасила все долги, имеющиеся у неё перед банком и государством, которые числились за артисткой с 2012-го года, сообщает РИА ФАН.
Ugpressa.ru вчера в 16:10
Экономика
Россия выдаст триллион рублей международных займов в течение трех лет
Общую задолженность по российским госкредитам Минфин оценивал в 39,4 миллиарда долларов, из которых 15,8 миллиарда приходится на страны СНГ.
Российская газета вчера в 01:14
Армия и оружие
США испытали новую противокорабельную ракету
По данным телеканала, испытания ракеты NSM (Naval Strike Missile) прошли 1 октября недалеко от острова Гуам.
Рамблер 12:52
Политика
Экоактивистка в США призвала бомбить Россию и есть детей
Ранее, в конце сентября, активистка из Швеции Грета Тунберг выступила в ООН на тему экологии, заявив, что мировые лидеры «отняли у нее детство».
Взгляд.ру 14:29
Игры
В российский PS Store вернули страницу Call of Duty: Modern Warfare
Страница находится в списке готовящихся к релизу игр 12 сентября Modern Warfare удалили из PS Store, вскоре после чего техподдержка Sony сообщила об отмене релиза в России по запросу издателя — Activision, — однако компания опровергла это, сославшись на решение российского офиса PlayStation.
Игромания.ру 13:38