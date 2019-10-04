Экономика

REGNUMREGNUMНовак оценил шансы на прокладку «Северного потока – 2» в водах Дании

Шансы на прокладку газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании сохраняются, хотя сроки рассмотрения заявки на строительство почти прошли. Об этом 4 октября в интервью радиостанции Business FM рассказал министр энергетики России Александр Новак.
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с чего всё началось

Новак: важно, что в переговорах по газовому транзиту участвовал министр энергетики Украины, а не глава МИД

В этот раз на переговоры по газовому транзиту через Украину приехал не министр иностранных дел, а министр энергетики, и в этом есть большая разница. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью главному редактору Business FM Илье Копелевичу на Российской энергетической неделе.
BFM.ru07:52

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Новак допустил подорожание «Северного потока-2» из-за Дании

РБК11:07

Новак заявил, что шансы на прокладку «Северного потока - 2» в водах Дании сохраняются

ТАСС08:30

Новак оценил ситуацию с разрешением Дании по «Северному потоку — 2»

RT на русском09:46

Новак предупредил об угрозе удорожания «Северного потока — 2»

РИА Новости09:19

Истек срок выдачи Данией разрешения на строительство «Северного потока-2»

Интерфакс09:08

Закончился срок выдачи разрешения Данией на строительство «Северного потока-2»

Московский Комсомолец09:47

Новак рассказал о шансах на прокладку «Северного потока – 2» в водах Дании

Известия08:18
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 13:38, Ашберн
Наука

Полностью парализованный француз смог пройти более 100 м в экзоскелете

Российская газета 13:11
Общество

Бездомной певице из метро Лос-Анджелеса предложили работу

Эмили Замурка, которая стала известна после вирусного ролика в интернете, получила предложение от музыкального продюсера, номинанта «Грэмми» Джоэла Даймонда.
BFM.ru вчера в 09:59
Происшествия

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 озвучил свою версию трагедии

Уралинформбюро вчера в 07:24
Происшествия

Один человек погиб при падении строительной люльки в Москве

ТАСС 11:58
Общество

Гороскоп на 2 октября. Нужно не только брать, но и отдавать

Вторая половина будет оказывать вам знаки внимания, вам не следует забывать простую поговорку о том, что нужно не только брать, но и отдавать.
ИА ЯСИА 01 октября в 18:00
Наука

В России добыли уникальный алмаз внутри другого алмаза

Lenta.ru 10:00
Игры

Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК

Lenta.ru 10:59
Политика

Джонсон при отсутствии соглашения с ЕС попросит об отсрочке Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в случае отсутствия к 19 октября нового соглашения с ЕС в соответствии с законом попросит Евросоюз о переносе Brexit на более поздний срок, свидетельствует правительственный документ, опубликованный в Twitter адвокатом Джо Моэмом.
ПРАЙМ 08:20
Общество

Россияне рассказали, какая зарплата необходима для счастья

Самым высокими оказались желания москвичей - им необходимо 212 тыс. рублей ежемесячно, а самые низкие - в Оренбурге, где счастье жителям принесли бы 115 тыс. рублей.
Газета.Ru 04:20
Происшествия

В Сбербанке произошла крупнейшая на рынке утечка персональных данных

Издание уточнило, что пока материал готовился к выпуску, Сбербанк выпустил пресс-релиз с информацией о возможной утечке персональных данных 200 клиентов и начатом внутреннем расследовании.
Вести.Ru 02 октября в 21:10
Политика

Путин открыл набсовет платформы «Россия — страна возможностей»

Народные новости 10:33
Экономика

Доходы среднего класса в России падают

Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 01:58
Политика

Президент России прибыл в порт Тамань

REGNUM 07:53
Политика

Песков рассказал, что Путин проведет свой день рождения на природе

Инфорос 07:19
Политика

В Иране по подозрению в шпионаже задержали российскую журналистку

РБК 04:10
Хоккей

«Салават Юлаев» прервал четырехматчевую победную серию «Северстали»

Хоккеисты «Салавата Юлаева» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги переиграли «Северсталь» из Череповца.
ProstoProSport 12:25
Происшествия

Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Игры

NVIDIA запустила игровой потоковый сервис GeForce Now в России

Россия стала первой страной, в которой NVIDIA запустила свой игровой сервис GeForce Now.
ITZine.ru вчера в 23:28
Футбол

Карло Анчелотти намерен уйти из «Наполи» в конце сезона

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти может покинуть свой пост в конце сезона.
Вести.Ru 12:43
Политика

В Стокгольме начались переговоры представителей США и КНДР

Предварительные переговоры проходят на острове Лидингё в конференц-зале «Вилла Элвик Странд» (Villa Elfvik Strand), сообщает ТАСС.
BFM.ru 12:41
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва с детьми была замечена в Московском планетарии

При чём видео Аллы Пугачёвой с Гарри и Лизой сделал маленький папарацци.
Paparazzi.ru вчера в 09:52
Происшествия

В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони

RT на русском вчера в 12:28
Политика

Трамп потребует от Конгресса США провести голосование по импичменту

Президент США Дональд Трамп заявил, что направит в нижнюю палату американского Конгресса требование провести голосование по вопросу импичмента.
News.ru 11:57
Политика

СМИ рассказали о плане Киева по полной блокаде Донбасса

Киев может пойти на полную блокаду самопровозглашенных республик Донбасса и разрабатывает соответствующий план, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.
РИА Новости 08:18
Здоровье

Медики назвали первые симптомы рака печени

При поражении печени и развитии злокачественной опухоли первым симптомом является отвращение к еде, в результате чего человек быстро теряет вес.
Московский Комсомолец 01 октября в 09:41
Политика

Пригожин объяснил решение возглавить совет медиагруппы «Патриот»

«США позаботятся, чтобы [Евгений] Пригожин и подобные ему не могли спрятаться или чувствовать себя комфортно, пока ведут дестабилизирующую деятельность, которая угрожает интересам США, а также их союзников и партнеров», — объяснил решение о введении новых санкций госсекретарь США Майк Помпео.
РБК 12:08
Политика

Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана

Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
ГлобалМСК.ру 07:37
Происшествия

Мосгорсуд признал законным приговор блогеру Синице

РБК 04:57
Политика

Зеленский отреагировал на митинги из-за «формулы Штайнмайера»

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на митинги, которые проходят в Киеве из-за подписания «формулы Штайнмайера».
Lenta.ru вчера в 12:44
Политика

Глава Росводресурсов отверг необходимость подачи воды в Крым с Украины

Крым не нуждается в возобновлении поставок днепровской воды по Северо-Крымскому каналу с Украины, сообщил руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов.
Взгляд.ру 05:34
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