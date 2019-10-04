Экономика
REGNUMНовак оценил шансы на прокладку «Северного потока – 2» в водах Дании
Шансы на прокладку газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании сохраняются, хотя сроки рассмотрения заявки на строительство почти прошли. Об этом 4 октября в интервью радиостанции Business FM рассказал министр энергетики России Александр Новак.
Читать в источнике
Оценить23
с чего всё началось
Новак: важно, что в переговорах по газовому транзиту участвовал министр энергетики Украины, а не глава МИД
В этот раз на переговоры по газовому транзиту через Украину приехал не министр иностранных дел, а министр энергетики, и в этом есть большая разница. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью главному редактору Business FM Илье Копелевичу на Российской энергетической неделе.BFM.ru07:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Закончился срок выдачи разрешения Данией на строительство «Северного потока-2»
Московский Комсомолец09:47
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 13:38, Ашберн
Наука
Полностью парализованный француз смог пройти более 100 м в экзоскелете
Общество
Бездомной певице из метро Лос-Анджелеса предложили работу
Эмили Замурка, которая стала известна после вирусного ролика в интернете, получила предложение от музыкального продюсера, номинанта «Грэмми» Джоэла Даймонда.
Происшествия
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 озвучил свою версию трагедии
Общество
Гороскоп на 2 октября. Нужно не только брать, но и отдавать
Вторая половина будет оказывать вам знаки внимания, вам не следует забывать простую поговорку о том, что нужно не только брать, но и отдавать.
Игры
Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК
Политика
Джонсон при отсутствии соглашения с ЕС попросит об отсрочке Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в случае отсутствия к 19 октября нового соглашения с ЕС в соответствии с законом попросит Евросоюз о переносе Brexit на более поздний срок, свидетельствует правительственный документ, опубликованный в Twitter адвокатом Джо Моэмом.
Общество
Россияне рассказали, какая зарплата необходима для счастья
Самым высокими оказались желания москвичей - им необходимо 212 тыс. рублей ежемесячно, а самые низкие - в Оренбурге, где счастье жителям принесли бы 115 тыс. рублей.
Происшествия
В Сбербанке произошла крупнейшая на рынке утечка персональных данных
Издание уточнило, что пока материал готовился к выпуску, Сбербанк выпустил пресс-релиз с информацией о возможной утечке персональных данных 200 клиентов и начатом внутреннем расследовании.
Политика
Путин открыл набсовет платформы «Россия — страна возможностей»
Экономика
Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Политика
Президент России прибыл в порт Тамань
Хоккей
«Салават Юлаев» прервал четырехматчевую победную серию «Северстали»
Хоккеисты «Салавата Юлаева» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги переиграли «Северсталь» из Череповца.
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
Игры
NVIDIA запустила игровой потоковый сервис GeForce Now в России
Россия стала первой страной, в которой NVIDIA запустила свой игровой сервис GeForce Now.
Футбол
Карло Анчелотти намерен уйти из «Наполи» в конце сезона
Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти может покинуть свой пост в конце сезона.
Политика
В Стокгольме начались переговоры представителей США и КНДР
Предварительные переговоры проходят на острове Лидингё в конференц-зале «Вилла Элвик Странд» (Villa Elfvik Strand), сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва с детьми была замечена в Московском планетарии
При чём видео Аллы Пугачёвой с Гарри и Лизой сделал маленький папарацци.
Происшествия
В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
Политика
Трамп потребует от Конгресса США провести голосование по импичменту
Президент США Дональд Трамп заявил, что направит в нижнюю палату американского Конгресса требование провести голосование по вопросу импичмента.
Политика
СМИ рассказали о плане Киева по полной блокаде Донбасса
Киев может пойти на полную блокаду самопровозглашенных республик Донбасса и разрабатывает соответствующий план, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Здоровье
Медики назвали первые симптомы рака печени
При поражении печени и развитии злокачественной опухоли первым симптомом является отвращение к еде, в результате чего человек быстро теряет вес.
Политика
Пригожин объяснил решение возглавить совет медиагруппы «Патриот»
«США позаботятся, чтобы [Евгений] Пригожин и подобные ему не могли спрятаться или чувствовать себя комфортно, пока ведут дестабилизирующую деятельность, которая угрожает интересам США, а также их союзников и партнеров», — объяснил решение о введении новых санкций госсекретарь США Майк Помпео.
Политика
Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана
Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
Политика
Зеленский отреагировал на митинги из-за «формулы Штайнмайера»
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на митинги, которые проходят в Киеве из-за подписания «формулы Штайнмайера».
Политика
Глава Росводресурсов отверг необходимость подачи воды в Крым с Украины
Крым не нуждается в возобновлении поставок днепровской воды по Северо-Крымскому каналу с Украины, сообщил руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов.