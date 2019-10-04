Экономика

REGNUMREGNUMНовак оценил шансы на прокладку «Северного потока – 2» в водах Дании

Шансы на прокладку газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании сохраняются, хотя сроки рассмотрения заявки на строительство почти прошли. Об этом 4 октября в интервью радиостанции Business FM рассказал министр энергетики России Александр Новак.
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с чего всё началось

Новак: важно, что в переговорах по газовому транзиту участвовал министр энергетики Украины, а не глава МИД

В этот раз на переговоры по газовому транзиту через Украину приехал не министр иностранных дел, а министр энергетики, и в этом есть большая разница. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью главному редактору Business FM Илье Копелевичу на Российской энергетической неделе.
BFM.ru07:52

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Новак: Дания ещё может дать разрешение на прокладку «Северного потока — 2»

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Новак допустил подорожание «Северного потока-2» из-за Дании

РБК11:07

Новак рассказал о шансах на прокладку «Северного потока – 2» в водах Дании

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Истек срок выдачи Данией разрешения на строительство «Северного потока-2»

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Новак заявил, что шансы на прокладку «Северного потока - 2» в водах Дании сохраняются

ТАСС08:30

Новак оценил ситуацию с разрешением Дании по «Северному потоку — 2»

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На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек

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Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
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Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо рассказал, что из российских игроков в бытность, когда он сам был футболистом, ему нравился нынешний наставник «Ростова» Валерий Карпин.
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Первая драка в сезоне НХЛ с участием Задорова попала на видео

В матче регулярного чемпионата НХЛ между «Калгари Флеймс» и «Колорадо Эвеланш» была зафиксирована первая драка новая сезона.
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Известная фигуристка Татьяна Навка высказалась по поводу слухов о конфликте с продюсером Яной Рудковской, который разгорелся из-за подготовки новогодних ледовых шоу.
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