Экономика
REGNUMНовак оценил шансы на прокладку «Северного потока – 2» в водах Дании
Шансы на прокладку газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании сохраняются, хотя сроки рассмотрения заявки на строительство почти прошли. Об этом 4 октября в интервью радиостанции Business FM рассказал министр энергетики России Александр Новак.
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с чего всё началось
Новак: важно, что в переговорах по газовому транзиту участвовал министр энергетики Украины, а не глава МИД
В этот раз на переговоры по газовому транзиту через Украину приехал не министр иностранных дел, а министр энергетики, и в этом есть большая разница. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью главному редактору Business FM Илье Копелевичу на Российской энергетической неделе.BFM.ru07:52
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Происшествия
Суд арестовал все имущество и квартиры фигурантов дела Baring Vostok
Представители фонда Baring Vostok отметили, что арест на имущество наложен в отсутствие каких-либо активных следственных действий, в квартирах сейчас проживают жены и несовершеннолетние дети фигурантов, тогда как они сами не могут финансово поддерживать свои семьи.
BFM.ru 14:15
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости вчера в 18:42
Игры
В российский PS Store вернули страницу Call of Duty: Modern Warfare
Страница находится в списке готовящихся к релизу игр 12 сентября Modern Warfare удалили из PS Store, вскоре после чего техподдержка Sony сообщила об отмене релиза в России по запросу издателя — Activision, — однако компания опровергла это, сославшись на решение российского офиса PlayStation.
Игромания.ру 13:38
Хоккей
«Сочи» отыгрался с 0:3 в матче с «Авангардом» и победил в овертайме
«Сочи» победил «Авангард» (4:3 ОТ) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
Sports.ru 15:14
Гаджеты
IPhone SE 2 выйдет в начале 2020 года и будет похож на iPhone 8
По прогнозам аналитика, в 2020 году Apple сможет реализовать 30-40 миллионов iPhone SE 2. Напомним, ранее агенство Nikkei Asian Review также сообщало, что весной следующего года Apple выпустит iPhone SE 2 с дизайном iPhone 8.
MobiDevices вчера в 11:30
Происшествия
На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек
При аварийной посадке самолета Ан-12 на Украине погибли по меньшей мере пять человек, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.
РИА Новости 02:39
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета 10:22
Футбол
Роджерс поделился ожиданиями от возвращения на «Энфилд»
Роджерс тренировал «Ливерпуль» с 2012 по 2015 год и впервые вернется на «Энфилд» после увольнения из клуба.
Sportbox.RU вчера в 14:36
Авто
В октябре АвтоВАЗ предлагает Lada Largus CNG по выгодной цене
В программе «Осенее предложение» теперь участвуют Lada Largus универсал CNG, Lada Largus Cross CNG и Lada Largus фургон CNG.
SpeedMe 02 октября в 01:00
Футбол
Гаттузо: больше всего из российских игроков нравился Карпин
Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо рассказал, что из российских игроков в бытность, когда он сам был футболистом, ему нравился нынешний наставник «Ростова» Валерий Карпин.
Чемпионат 12:49
Спорт
Россиянин Акименко завоевал серебро в прыжках в высоту на ЧМ-2019
Россиянин Михаил Акименко занял второе место в прыжках в высоту на чемпионате мира по лёгкой атлетике в катарской Дохе.
RT на русском 15:11
Хоккей
Первая драка в сезоне НХЛ с участием Задорова попала на видео
В матче регулярного чемпионата НХЛ между «Калгари Флеймс» и «Колорадо Эвеланш» была зафиксирована первая драка новая сезона.
Нева Спорт 04:20
Футбол
«Барса» впервые показала кадры из раздевалки после вылета из ЛЧ от «Ливерпуля»
В ролике видно, как подавленными в раздевалке "Энфилда" сидят Иван Ракитич, Серхио Бускетс и Филиппе Коутиньо.
Чемпионат 13:17
Футбол
«Крылья Советов» отреагировали на данные об интересе МЮ к Соболеву
Ранее издание The Sun сообщило, что нападающий «Крыльев Советов» Соболев входит в список игроков, которыми интересуется «Манчестер Юнайтед».
РБК 14:51
Политика
В четырёх российских городах предотвратили теракты
В 2019 году были предотвращены четыре теракта в крупных российских городах, среди которых Воронеж и Владимир.
RT на русском 06:18
Шоу-бизнес
У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
Live24 02:09
Политика
Бизнесмен Евгений Пригожин возглавил совет медиагруппы «Патриот»
Пригожин и ряд структур, которые связывают с ним, находятся в санкционном списке.
Эхо Москвы 12:01
Политика
Иран подтвердил скорое освобождение российской журналистки Юзик
Посол Ирана в Москве Мехди Санаи на встрече с замглавы МИД России Игорем Моргуловым подтвердил, что российская журналистка Юлия Юзик будет скоро освобождена.
Известия 11:40
Культура
Татьяна Навка прокомментировала слухи о конфликте с Яной Рудковской
Известная фигуристка Татьяна Навка высказалась по поводу слухов о конфликте с продюсером Яной Рудковской, который разгорелся из-за подготовки новогодних ледовых шоу.
iReactor 14:29
Происшествия
Макгрегор предстанет перед судом
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор предстанет перед судом 11 октября в связи с обвинениями в нападении.
Lenta.ru 14:42
Авто
Продажи новых легковых автомобилей в России сократились
В сентябре 2019 года продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России снизились на 0,2% до 157 129 единиц.
Автоновости дня 09:34
Здоровье
Руководитель Минздрава Башкирии сообщил о сокращениях в больницах
На встрече обсуждалось предстоящее объединение 1-2 и 3-4 городских больниц Стерлитамака, а также присоединение инфекционной больницы Стерлитамака к 4-й инфекционной больнице Уфы.
Горобзор.ру 03:29
Общество
Роскачество обнаружило пестициды в лапше быстрого приготовления
Роскачество провело проверку лапши быстрого приготовления популярных торговых марок, в продукции были обнаружены токсины, пестициды и повышенное содержание соли.
RT на русском вчера в 04:18
Политика
Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана
Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
ГлобалМСК.ру 07:37
Экономика
Индекс PMI в российской сфере услуг в сентябре вырос до 53,6 пункта
Индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг в сентябре 2019 года вырос до отметки в 53,6 пункта с 52,1 пункта в августе, сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.
ТАСС вчера в 02:25