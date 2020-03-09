Экономика

ВедомостиВедомостиМишустин провел внеплановое совещание с Новаком и Силуановым

Премьер Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались меры по сохранению стабильности экономики в стране, говорится на сайте кабмина. Совещание прошло в выходной день – 9 марта.
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с чего всё началось
"Сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи прорабатывался, и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза", - сказано в сообщении
 камбина со ссылкой на слова Новака.
ТАССвчера в 11:37

Подробнее о событии

Правительство провело совещание по поддержанию стабильности экономики

Газета.Ruвчера в 16:22

Новак заявил о проработке сценария по выходу из соглашения ОПЕК+

РБКвчера в 13:27

Новак сообщил, что ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза

ТАССвчера в 12:00

Мишустин провел внеплановое совещание с Новаком и Силуановым

Ведомостивчера в 12:06

Новак: ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза

Коммерсантъвчера в 11:56

Новак оценил ситуацию на рынке нефти

RT на русскомвчера в 11:55

Мишустин провел совещание по экономическим вопросам

Finam.Ruвчера в 11:42
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Здоровье

Количество заболевших коклюшем в России за год выросло на 40%

В январе 2020 года в России заболели коклюшем 1758 человек. Большая часть из них (89%) — дети до 14 лет.
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Политика

Путин прокомментировал визиты лидеров стран на парад Победы

Ранее в марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оргкомитет «Победа», возглавляемый Путиным, в плановом режиме продолжает готовить юбилейное празднование 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне.
Известия 02:39
Общество

Си Цзиньпин прибыл в Ухань для проверки борьбы с коронавирусом

Сегодня утром председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в город Ухань (провинция Хубэй), который в конце прошлого года стал очагом распространения нового коронавируса.
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Финансы

Мосбиржа подняла верхние границы курса доллара и евро

На валютном рынке верхняя граница по доллару поднята до 76 рублей, по евро до 87, сообщает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 21:24
Экономика

В России объяснили причину развала сделки с ОПЕК

Власти России выступали за продолжение сделки с ОПЕК, сообщают «Ведомости» со ссылкой на близкий к Кремлю источник.
REGNUM 01:26
Экономика

Курс доллара превысил 75 рублей

Рубль ослаб по отношению к доллару на 9,5%. На международном рынке Forex курс американской валютный превысил 75 рублей.
Piter.tv вчера в 05:04
Экономика

ЦБ ввел временные послабления для банков из-за коронавируса

Банк России вводит временные регуляторные послабления для банков в связи с распространением коронавируса.
Известия 03:58
Общество

В Москву вернутся арктический холод и снег

В Москве в конце текущей недели ожидается возвращение арктических холодов со снегом и штормовым ветром.
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Политика

Путин назвал чушью слова Зеленского об Освенциме

27 января украинский лидер во время выступления на мероприятии, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), заявил, что лагерь был освобожден бойцами 100-й Львовской дивизии 1-го Украинского фронта.
Lenta.ru 03:20
Политика

«Единая Россия» поддержит поправки в Конституцию во втором чтении

Фракция "Единая Россия", имеющая большинство в Государственной думе, поддержит законопроект о поправках в Конституцию во втором чтении.
ИА Крыминформ 02:19
Шоу-бизнес

Степаненко впервые пошутила на концерте про развод с Петросяном

Советская и российская артистка эстрады, актриса театра Елена Степаненко впервые после развода с юмористом Евгением Петросяном пошутила на эту тему.
Невские Новости вчера в 20:31
Общество

США и Россия названы крупнейшими экспортерами оружия

Специалисты Стогольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ) назвали США и Российскую Федерацию крупнейшими мировыми экспортерами оружия.
Москва 24 вчера в 11:39
Общество

В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО

Новый формат полиса ОСАГО в воскресенье вступил в силу в России.
ТАСС 08 марта в 05:13
Культура

Тизер второго сезона «Харли Квинн» — новая встреча с Пингвином

DC опубликовала первый отрывок из второго сезона мультсериала «Харли Квинн» — ролика показывает новую встречу Харли с Пингвином, которая перерастает в драку и поножовщину.
Мир фантастики 03:44
Происшествия

Волна протестов прокатилась по тюрьмам Италии из-за коронавируса

Заключенные более чем в двух десятках итальянских тюрем протестовали против ограничений на свидания с родственниками и других мер по сдерживанию коронавируса, передает AP.
Коммерсантъ вчера в 18:39
Футбол

Ахметов удален в матче с «Ростовом», Акинфеев отразил пенальти

Еременко не сумел реализовать пенальти на 22-й минуте матча, Акинфеев отразил удар, а на добивание игроки "Ростова" не успели.
Bobsoccer вчера в 07:25
Общество

Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик

Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.
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Культура

Пресняков-старший назвал шоу «Голос» слишком предвзятым

Владимир Пресняков-старший, саксофонист и композитор, подверг популярные шоу «Голос» на Первом канале и «Маски», что идет на НТВ, жесткой критике и назвал их предвзятыми.
ИнфоСМИ вчера в 06:34
Политика

Путин определил полномочия Медведева в Совбезе РФ

Напомним, об учреждении новой должности заместителя председателя Совета безопасности Путин заявил 15 января, когда Медведев подал в отставку с поста премьер-министра.
Городовой 03:12
Общество

Роструд напомнил, что следующие длинные выходные ожидают россиян в мае

Дополнительные выходные ожидают россиян с 1 по 5 мая в связи с празднованием Дня труда и с 9 по 11 мая, когда будут отмечать День Победы.
ТАСС 02:46
Политика

В Нидерландах начался суд по делу о катастрофе MH17

В Нидерландах начался суд по делу о катастрофе MH17 В понедельник в судебном комплексе Схипхол под Амстердамом начался суд по делу о катастрофе самолета Boeing 777, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года.
Коммерсантъ вчера в 14:49
Кино

Вин Дизель работает над сиквелом «Последнего охотника на ведьм»

Вин Дизель выстроил свою карьеру на участии в разных франшизах, предпочитая то и дело возвращаться к уже знакомым ролям, вместо того чтобы посвящать себя одиночным проектам.
Popcornnews.ru 03:40
Армия и оружие

Военные США попали под атаку беспилотников в Сирии

Две американские военные базы подверглись атаке беспилотников в Сирии.
Народные новости вчера в 15:14
Общество

Колыма и Якутия стали самыми доступными по ипотеке регионами

Якутия попала в топ-10 рейтинга регионов РФ с доступной ипотекой.
REGNUM 02:59
Политика

Как проходила бомбардировка Токио 75 лет назад

ТАСС вчера в 17:00
Здоровье

Режим повышенной готовности из-за коронавируса введен в Липецкой области

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов ввел на территории региона с 10 марта режим повышенной готовности из-за первых случаев выявления коронавируса у местных жителей, сообщила во вторник пресс-служба обладминистрации.
Интерфакс 04:11
Авто

Новое поколение Honda Odyssey покажут на автосалоне в Нью-Йорке

Минивэн Honda Odyssey 2021 модельного года дебютирует со своим обновленным «лицом» на автосалоне в Нью-Йорке, который состоится в апреле этого года.
CarsWeek.ru вчера в 12:51
Происшествия

Школьницу изнасиловали в примерочной ТРЦ в центре Петербурга

В Петербурге разыскивают преступника, который совершил сексуальное насилие в отношении 12-летней девочки в примерочной одного из магазинов, расположенных в крупнейшем городском ТРЦ «Галерея» на Лиговском проспекте.
REGNUM 02:49
Экономика

Цена на нефть выросла на 7% после обвала накануне

Во вторник, 10 марта, цена на нефть вновь начала расти после рекордного обвала 9 марта.
Форпост Северо-Запад 02:57
Экономика

«Первый канал» и «Россия 1» рассказали об обвале рубля, не упомянув обвал рубля

На российских телеканалах не упомянули, на сколько снизился рубль по отношению к доллару и евро, а также заверили, что Россия была готова к такому сценарию, — первым об этом написал TJournal.
Дождь 03:54
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