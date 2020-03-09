Экономика
ВедомостиМишустин провел внеплановое совещание с Новаком и Силуановым
Премьер Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались меры по сохранению стабильности экономики в стране, говорится на сайте кабмина. Совещание прошло в выходной день – 9 марта.
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с чего всё началось
"Сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи прорабатывался, и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза", - сказано в сообщении камбина со ссылкой на слова Новака.ТАССвчера в 11:37
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Здоровье
Количество заболевших коклюшем в России за год выросло на 40%
В январе 2020 года в России заболели коклюшем 1758 человек. Большая часть из них (89%) — дети до 14 лет.
Политика
Путин прокомментировал визиты лидеров стран на парад Победы
Ранее в марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оргкомитет «Победа», возглавляемый Путиным, в плановом режиме продолжает готовить юбилейное празднование 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне.
Общество
Си Цзиньпин прибыл в Ухань для проверки борьбы с коронавирусом
Сегодня утром председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в город Ухань (провинция Хубэй), который в конце прошлого года стал очагом распространения нового коронавируса.
Финансы
Мосбиржа подняла верхние границы курса доллара и евро
На валютном рынке верхняя граница по доллару поднята до 76 рублей, по евро до 87, сообщает ОТР.
Экономика
В России объяснили причину развала сделки с ОПЕК
Власти России выступали за продолжение сделки с ОПЕК, сообщают «Ведомости» со ссылкой на близкий к Кремлю источник.
Экономика
Курс доллара превысил 75 рублей
Рубль ослаб по отношению к доллару на 9,5%. На международном рынке Forex курс американской валютный превысил 75 рублей.
Экономика
ЦБ ввел временные послабления для банков из-за коронавируса
Банк России вводит временные регуляторные послабления для банков в связи с распространением коронавируса.
Общество
В Москву вернутся арктический холод и снег
В Москве в конце текущей недели ожидается возвращение арктических холодов со снегом и штормовым ветром.
Политика
Путин назвал чушью слова Зеленского об Освенциме
27 января украинский лидер во время выступления на мероприятии, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), заявил, что лагерь был освобожден бойцами 100-й Львовской дивизии 1-го Украинского фронта.
Политика
«Единая Россия» поддержит поправки в Конституцию во втором чтении
Фракция "Единая Россия", имеющая большинство в Государственной думе, поддержит законопроект о поправках в Конституцию во втором чтении.
Шоу-бизнес
Степаненко впервые пошутила на концерте про развод с Петросяном
Советская и российская артистка эстрады, актриса театра Елена Степаненко впервые после развода с юмористом Евгением Петросяном пошутила на эту тему.
Общество
США и Россия названы крупнейшими экспортерами оружия
Специалисты Стогольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ) назвали США и Российскую Федерацию крупнейшими мировыми экспортерами оружия.
Общество
В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО
Новый формат полиса ОСАГО в воскресенье вступил в силу в России.
Культура
Тизер второго сезона «Харли Квинн» — новая встреча с Пингвином
DC опубликовала первый отрывок из второго сезона мультсериала «Харли Квинн» — ролика показывает новую встречу Харли с Пингвином, которая перерастает в драку и поножовщину.
Происшествия
Волна протестов прокатилась по тюрьмам Италии из-за коронавируса
Заключенные более чем в двух десятках итальянских тюрем протестовали против ограничений на свидания с родственниками и других мер по сдерживанию коронавируса, передает AP.
Футбол
Ахметов удален в матче с «Ростовом», Акинфеев отразил пенальти
Еременко не сумел реализовать пенальти на 22-й минуте матча, Акинфеев отразил удар, а на добивание игроки "Ростова" не успели.
Общество
Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик
Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.
Культура
Пресняков-старший назвал шоу «Голос» слишком предвзятым
Владимир Пресняков-старший, саксофонист и композитор, подверг популярные шоу «Голос» на Первом канале и «Маски», что идет на НТВ, жесткой критике и назвал их предвзятыми.
Политика
Путин определил полномочия Медведева в Совбезе РФ
Напомним, об учреждении новой должности заместителя председателя Совета безопасности Путин заявил 15 января, когда Медведев подал в отставку с поста премьер-министра.
Общество
Роструд напомнил, что следующие длинные выходные ожидают россиян в мае
Дополнительные выходные ожидают россиян с 1 по 5 мая в связи с празднованием Дня труда и с 9 по 11 мая, когда будут отмечать День Победы.
Политика
В Нидерландах начался суд по делу о катастрофе MH17
В Нидерландах начался суд по делу о катастрофе MH17 В понедельник в судебном комплексе Схипхол под Амстердамом начался суд по делу о катастрофе самолета Boeing 777, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года.
Кино
Вин Дизель работает над сиквелом «Последнего охотника на ведьм»
Вин Дизель выстроил свою карьеру на участии в разных франшизах, предпочитая то и дело возвращаться к уже знакомым ролям, вместо того чтобы посвящать себя одиночным проектам.
Армия и оружие
Военные США попали под атаку беспилотников в Сирии
Две американские военные базы подверглись атаке беспилотников в Сирии.
Общество
Колыма и Якутия стали самыми доступными по ипотеке регионами
Якутия попала в топ-10 рейтинга регионов РФ с доступной ипотекой.
Политика
Как проходила бомбардировка Токио 75 лет назад
Здоровье
Режим повышенной готовности из-за коронавируса введен в Липецкой области
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов ввел на территории региона с 10 марта режим повышенной готовности из-за первых случаев выявления коронавируса у местных жителей, сообщила во вторник пресс-служба обладминистрации.
Авто
Новое поколение Honda Odyssey покажут на автосалоне в Нью-Йорке
Минивэн Honda Odyssey 2021 модельного года дебютирует со своим обновленным «лицом» на автосалоне в Нью-Йорке, который состоится в апреле этого года.
Происшествия
Школьницу изнасиловали в примерочной ТРЦ в центре Петербурга
В Петербурге разыскивают преступника, который совершил сексуальное насилие в отношении 12-летней девочки в примерочной одного из магазинов, расположенных в крупнейшем городском ТРЦ «Галерея» на Лиговском проспекте.
Экономика
Цена на нефть выросла на 7% после обвала накануне
Во вторник, 10 марта, цена на нефть вновь начала расти после рекордного обвала 9 марта.
Экономика
«Первый канал» и «Россия 1» рассказали об обвале рубля, не упомянув обвал рубля
На российских телеканалах не упомянули, на сколько снизился рубль по отношению к доллару и евро, а также заверили, что Россия была готова к такому сценарию, — первым об этом написал TJournal.