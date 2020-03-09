с чего всё началось

Премьер Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались меры по сохранению стабильности экономики в стране, говорится на сайте кабмина. Совещание прошло в выходной день – 9 марта.

Мишустин провел внеплановое совещание с Новаком и Силуановым

Политика Путин прокомментировал визиты лидеров стран на парад Победы Ранее в марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оргкомитет «Победа», возглавляемый Путиным, в плановом режиме продолжает готовить юбилейное празднование 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне.

Экономика Курс доллара превысил 75 рублей Рубль ослаб по отношению к доллару на 9,5%. На международном рынке Forex курс американской валютный превысил 75 рублей.

Общество В Москву вернутся арктический холод и снег В Москве в конце текущей недели ожидается возвращение арктических холодов со снегом и штормовым ветром.

Политика Путин назвал чушью слова Зеленского об Освенциме 27 января украинский лидер во время выступления на мероприятии, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), заявил, что лагерь был освобожден бойцами 100-й Львовской дивизии 1-го Украинского фронта.

Общество США и Россия названы крупнейшими экспортерами оружия Специалисты Стогольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ) назвали США и Российскую Федерацию крупнейшими мировыми экспортерами оружия.

Происшествия Волна протестов прокатилась по тюрьмам Италии из-за коронавируса Заключенные более чем в двух десятках итальянских тюрем протестовали против ограничений на свидания с родственниками и других мер по сдерживанию коронавируса, передает AP.

Общество Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.

Культура Пресняков-старший назвал шоу «Голос» слишком предвзятым Владимир Пресняков-старший, саксофонист и композитор, подверг популярные шоу «Голос» на Первом канале и «Маски», что идет на НТВ, жесткой критике и назвал их предвзятыми.

Политика Путин определил полномочия Медведева в Совбезе РФ Напомним, об учреждении новой должности заместителя председателя Совета безопасности Путин заявил 15 января, когда Медведев подал в отставку с поста премьер-министра.

Общество Роструд напомнил, что следующие длинные выходные ожидают россиян в мае Дополнительные выходные ожидают россиян с 1 по 5 мая в связи с празднованием Дня труда и с 9 по 11 мая, когда будут отмечать День Победы.

Политика В Нидерландах начался суд по делу о катастрофе MH17 В Нидерландах начался суд по делу о катастрофе MH17 В понедельник в судебном комплексе Схипхол под Амстердамом начался суд по делу о катастрофе самолета Boeing 777, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года.

Кино Вин Дизель работает над сиквелом «Последнего охотника на ведьм» Вин Дизель выстроил свою карьеру на участии в разных франшизах, предпочитая то и дело возвращаться к уже знакомым ролям, вместо того чтобы посвящать себя одиночным проектам.

Здоровье Режим повышенной готовности из-за коронавируса введен в Липецкой области Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов ввел на территории региона с 10 марта режим повышенной готовности из-за первых случаев выявления коронавируса у местных жителей, сообщила во вторник пресс-служба обладминистрации.