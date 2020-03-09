Экономика
RT на русскомНовак оценил ситуацию на рынке нефти
Министр энергетики России Александр Новак в ходе совещания по экономическим вопросам, которое провёл российский премьер Михаил Мишустин, сообщил, что сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи нефти прорабатывался и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза.
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Экономика
Курс рубля вновь незначительно снизился
Курс российской нацвалюты на рынке Forex продолжает опускаться по отношению к доллару и евро после обвала нефтяных котировок, следует из данных торгов.
Энергетика
Financial Times: попытка Саудовской Аравии наказать Россию укрепит позиции Москвы
Многие аналитики считают, что это была попытка наказать Россию за отказ от так называемого альянса ОПЕК+.
Наука
Ученые смогут определять заболевания головного мозга по почерку
Учёные вскоре смогут определять начало развития деменции по почерку пациента с помощью цифровой камеры, компьютера и особого алгоритма.
Общество
Эрдоган анонсировал тендер на проект канала «Стамбул»
Общество
США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2019 года
США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2015-2019 годов.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган рассказал о лечении в психиатрической клинике
Джиган стал часто употреблять алкоголь, ругаться матом во время трансляций с подписчиками и оскорблять фолловеров.
Экономика
В ООН подсчитали потери для мировой экономики из-за коронавируса
Как считают в ЮНКТАД, мировой экономический рост, который в соответствии с опубликованным в январе прогнозом Всемирного банка ожидался в 2020 году на уровне 2,7%, составит вследствие отрицательного влияния коронавируса около 1,7%.
Политика
США вынесут предупреждение обходящим санкции «кораблям-призракам»
США готовятся опубликовать предупреждение для всех морских перевозчиков о недопустимости транспортировки иранской нефти, поскольку это нарушает санкционный режим США в отношении Ирана, сообщает Reuters со ссылкой на источник в Государственном департаменте США.
Общество
Обвиняемый в убийстве летчика Филипова обратился к России
Сирийский боевик Тарек Сохта, заочно арестованный по обвинению в убийстве российского летчика Романа Филипова, обратился к России с просьбой снять с него обвинения.
Армия и оружие
Российские РЭБ сделали турецкие беспилотники бесполезными
Как сообщают в издании, во время боевых действий на территории Сирии, турецкие беспилотные летательные аппараты зачастую попадали под воздействие средств радиоэлектронной борьбы.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак прокомментировала курс рубля с помощью показа растяжки
«Подниму хоть ногу вверх, раз рубль опять падает», − подписала кадр звезда, удивившись, что падение курса отечественной валюты еще кого-то приводит в замешательство.
Здоровье
В Китае от коронавируса вылечились свыше 70% заболевших
Свыше 70% заболевших новым коронавирусом в Китае полностью выздоровели.
Технологии
Пользователи Windows 7 не спешат переходить на Windows 10
В январе 2020 года компания Microsoft официально прекратила поддерживать Windows 7. Это должно было дать толчок для активного перехода на актуальную ОС, но на самом деле этого не происходит, так как за два месяца доля Windows 7 не изменилась.
Энергетика
МЭА: добыча сланцевой нефти в США упадет при цене ниже $25 за баррель
Добыча сланцевой нефти в США может сократиться при падении цен на нефть ниже уровня $25 за баррель, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол, 9 марта на встрече с журналистами.
Общество
Премьер Италии объявил об ограничении передвижения по стране
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о расширении карантинных мер на всю национальную территорию, что предполагает ограничение передвижения граждан.
Кино
Marvel показала финальный трейлер «Черной вдовы»
Киностудия Marvel опубликовала финальный трейлер фильма "Черная вдова". Ролик был размещен на YouTube-канале.
Политика
Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Общество
В Москве выявили три новых случая заражения коронавирусом
В Москве у еще троих человек выявили коронавирус нового типа, сообщил оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
Экономика
Степан Демура: «Через полгода рубль уйдет в небеса»
Полагаю, что нынешнее падение курса рубля и цены на нефть продолжится в течение одной-двух недель, затем произойдёт коррекция на полгода.
Политика
Поправки в Конституцию усиливают соцобязательства, заявил Медведев
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в преддверии второго чтения законопроекта о поправках в Конституцию РФ заявил, что предложенные изменения в основной закон усиливают социальные обязательства государства перед гражданами.
Общество
Израиль вводит двухнедельный карантин для всех приезжающих в страну
Израиль в связи с распространением нового коронавируса вводит обязательный карантин продолжительностью в 14 дней для всех граждан, въезжающих в страну.
Общество
Вступил в силу новый формат ОСАГО
Российские водители с 8 марта смогут вносить информацию о каско на обратную сторону полиса ОСАГО.
Футбол
«Ростов» обыграл ЦСКА в матче РПЛ
Футболисты «Ростова» победили московский ЦСКА в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Общество
Сергей Шнуров в стихах отреагировал на обвал рубля
Лидер группы «Ленинград» и новый член петербургского отделения «Партии роста» Сергей Шнуров написал стихотворение о 8 Марта и падении рубля.
Кино
Энтони Маки из «Сокола и Зимнего Солдата» заверил, что щит Капитана Америки «в хороших руках»
Авто
Hyundai анонсировала новую Hyundai Creta для российского рынка
Российский офис марки озвучил первую информацию о кроссовере Hyundai Creta, который недавно пережил рестайлинг.
Технологии
В процессорах AMD обнаружили новую уязвимость
Учёные из Грацского технического университета нашли новую уязвимость в процессорах AMD, выпущенных с 2011 года.