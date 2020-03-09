Экономика

RT на русскомRT на русскомНовак оценил ситуацию на рынке нефти

Министр энергетики России Александр Новак в ходе совещания по экономическим вопросам, которое провёл российский премьер Михаил Мишустин, сообщил, что сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи нефти прорабатывался и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза.
Читать в источнике
Комментировать119
с чего всё началось
"Сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи прорабатывался, и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза", - сказано в сообщении
 камбина со ссылкой на слова Новака.
ТАСС11:37

Подробнее о событии

Новак заявил о проработке сценария по выходу из соглашения ОПЕК+

РБК13:27

Новак сообщил, что ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза

ТАСС12:00

В правительстве обсудили сохранение стабильности российской экономики

Российская газета12:21

Новак оценил ситуацию на рынке нефти

RT на русском11:55

Мишустин провел совещание по обеспечению стабильности экономики России

Газета.Ru11:51

Мишустин провел совещание по экономическим вопросам

Finam.Ru11:42

Новак: ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза

Коммерсантъ11:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 16:15, Ашберн
Политика

Прокурор по делу MH17 обвинил Россию в препятствовании расследованию

Прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе обвинил Россию в том, что она якобы препятствует расследованию дела о крушении MH17 на востоке Украины, не приведя при этом конкретных доказательств.
РИА Новости 15:32
Экономика

Рубль пал жертвой нефти и ухода от риска

Краткосрочные риски остаются смещены в пользу дальнейшего ослабления российской валюты.
Profinance.ru 14:44
Экономика

Курс рубля вновь незначительно снизился

Курс российской нацвалюты на рынке Forex продолжает опускаться по отношению к доллару и евро после обвала нефтяных котировок, следует из данных торгов.
РИА Новости 07:29
Экономика

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
РИА Новости 04:26
Авто

В Узбекистане подорожали местные автомобили

За рулем Кубань 05:36
Экономика

Европейские биржи закрыли торги с падением на 7-8%

Торги в США открылись этим вечером снижением ключевых индексов на 7% из-за обвала нефтяных цен.
Эхо Москвы 13:30
Футбол

«Ливерпуль» еще приблизился к чемпионству в АПЛ

Сегодня «Ливерпуль» обыграл «Борнмут» со счетом 2:1 в 2-м туре АПЛ.
Все про Спорт ру 07 марта в 14:27
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл посетили официальное мероприятие в Лондоне

Принц Гарри и Меган Маркл посетили Лондон. Сегодня они в последний раз официально вышли в свет.
Pravda.Ru 12:29
Происшествия

В Петербурге произошел пожар на водородной станции на заводе

ТАСС 13:46
Армия и оружие

«Буки» в Сирии сбили 20 беспилотников Турции

Сирийские системы провтивовоздушной обороны (ПВО) сбили 20 турецких беспилотников. Об этом в Twitter сообщил военный обозреватель Syrian MC.
Газета.Ru 12:27
Футбол

Семак: Малком неплохо смотрелся в матче с «Уфой», создавал моменты

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак, комментируя ничейный исход матча чемпионата России с "Уфой", сказал, что бразильский футболист Малком в целом сыграл неплохо.
РИА Новости 15:01
Политика

В родном городе Зеленского митингующие потребовали его отставки

Около 500 человек в Днепре (ранее Днепропетровск) в понедельник провели митинг, где потребовали отставки главы украинского государства Владимира Зеленского.
ТАСС 13:17
Общество

Глава ВОЗ назвал реальной угрозу пандемии коронавируса

Угроза пандемии коронавируса становится всё более реальной по мере роста числа зараженных стран.
Известия 12:39
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой

Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Вестник 03:40
Происшествия

Пьяный водитель сбил пять человек в Воронежской области

Мужчина, сидевший за рулем отечественного автомобиля, находился в нетрезвом состоянии. Все пострадавшие являются членами одной семьи.
RuNews24.ru 13:51
Общество

Эрдоган анонсировал тендер на проект канала «Стамбул»

RT на русском вчера в 19:22
Политика

США вынесут предупреждение обходящим санкции «кораблям-призракам»

США готовятся опубликовать предупреждение для всех морских перевозчиков о недопустимости транспортировки иранской нефти, поскольку это нарушает санкционный режим США в отношении Ирана, сообщает Reuters со ссылкой на источник в Государственном департаменте США.
РБК 15:55
Общество

В Москве выявили три новых случая заражения коронавирусом

В Москве у еще троих человек выявили коронавирус нового типа, сообщил оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
РИА Новости 07:58
Происшествия

Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки

REGNUM 15:25
Происшествия

Девочку насмерть раздавило скульптурой, на которую она залезла в парке

В украинском Запорожье на девочку упала деревянная скульптура. От полученных травм ребенок скончался.
Вести.Ru 13:20
Общество

Синоптики предсказали арктические холода и штормовой ветер в Москве в конце недели

В конце текущей недели жителей Москвы ожидают арктические холода со снегом и штормовой ветер до 23 метров в секунду.
Газета.Ru 04:16
Финансы

Московская биржа рассказала о принятии мер на фоне ситуации на рынке

Московская биржа распространила сообщение о введении мер на фоне текущей ценовой динамики и волатильности на рынках.
Газета.Ru 14:05
Политика

Российский посол встретился с главой минфина США

Посол РФ в США Анатолий Антонов встретился в понедельник с главой минфина США Стивеном Мнучиным, стороны обсудили выполнение договорённостей саммитов в Хельсинки и Осаке.
РИА Новости 15:46
Авто

Bentley пока не торопится с выпуском электрокаров

Не исключено, что первый электрокар Bentley может появится как результат работы придворного ателье Mulliner, выпущенный ограниченным тиражом.
Тарантас Ньюс 09:48
Энергетика

Американский экономист признал удешевление нефти невыгодным для США

Обвал цен на нефтяном рынке ударит по нефтедобывающим компаниям в США и большинстве других стран-экспортёров, заявил американский экономист Дин Бейкер — один из предсказавших экономический кризис 2008 года.
News.ru 15:40
Энергетика

В «Роснефти» назвали бессмысленной сделку ОПЕК+ для России

Сделка ОПЕК+ по снижению нефтедобычи «просто лишена смысла» для России, так как выбывающие при ее продлении объемы нефти замещались американской сланцевой нефтью.
Компания вчера в 10:59
Спорт

Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Норвегии

РИА Новости вчера в 09:35
Политика

Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс

Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
РИА Новости вчера в 15:40
Финансы

Рубль продолжает падение

Главным событием вчерашнего дня стало резкое снижение стоимости нефти. Напомним, сегодня это привело к падению курса рубля.
Saratovnews 07:52
Общество

В Китае назвали примерные сроки окончания эпидемии коронавируса

Чжун Наньшань, глава специальной экспертной комиссии государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, уверен в том, что коронавирус будет распространяться по миру, по крайней мере, до июня.
ToDay News Ufa 04:52
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное