с чего всё началось

Министр энергетики России Александр Новак в ходе совещания по экономическим вопросам, которое провёл российский премьер Михаил Мишустин, сообщил, что сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи нефти прорабатывался и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза.

Экономика Акции Tesla падают на фоне дешевеющей нефти Акции Tesla упали на 13,6% до $608 за акцию на фоне падающих цен на нефть и продолжающейся вспышки коронавируса.

Энергетика Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.

Происшествия Мошенники сменили гендиректора НКЦ и потратили капитал на шампанское Мошенники в декабре 2019 года сумели фиктивно сменить гендиректора ООО «Национальный космический центр» (НКЦ) с почетного строителя России Андрея Антипова на курьера-регистратора Берика Мухтубаева и через подложные документы сняли со счета НКЦ 2 млн рублей, потратив их на шампанское.

Общество Прокурор по делу MH17 процитировал Солженицына в суде Прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе завершил речь в суде по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing рейса MH1, процитировав писателя Александра Солженицына.

Здоровье Коронавирус выявил проблемы американского благополучия Эпидемия коронавируса, которая охватила почти весь мир, выявила проблемы американского общества, пишет в своей статье газета Взгляд.

Космос Американский грузовой корабль Dragon стартовал к МКС Ракета-носитель Falcon 9 с грузовым космическим кораблём Dragon стартовала с площадки ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида 7 марта, сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA.

Общество ВОЗ заявила о реальной угрозе пандемии коронавируса Угроза пандемии нового коронавируса становится реальной с ростом количества зараженных, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Экономика Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля Со слов зампреда комитета Совета Федерации по соцполитике Елены Бибиковой, социальные выплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля, пишет РИА Новости.

Общество Еще три человека заразились коронавирусом в Москве По последним данным, в России зафиксировано 20 случаев заражения коронавирусом нового типа: 17 случаев выявили у россиян, два случая - у граждан Китая и один у итальянца.