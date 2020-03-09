Экономика
Lenta.ruРоссия признала существование плана по разрыву нефтяной сделки
Россия действительно прорабатывала сценарий выхода из сделки ОПЕК+, заявил глава Минэнерго Александр Новак на заседании правительства, на котором обсуждались меры по сохранению стабильности отечественной экономики. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.
Читать в источнике
Оценить96
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 14:41, Ашберн
Энергетика
Мировые цены на нефть отыграли часть обвала
На международных торгах мировые цены на нефть отыграли часть обвала.
Экономика
Минфин России прокомментировал падение цен на нефть
Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом.
Происшествия
Подозреваемые в крушении боинга MH-17 будут обвинены по двум пунктам
Прокуратура Нидерландов подготовила обвинение подозреваемым по делу о крушении Боинга MH-17 из двух пунктов, 9 марта сообщила пресс-служба ведомства.
Политика
В суде по делу MH17 заявили о втором «Буке»
В суде по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 заявили о возможном втором зенитном ракетном комплексе «Бук».
Общество
Глава ВОЗ назвал реальной угрозу пандемии коронавируса
Угроза пандемии коронавируса становится всё более реальной по мере роста числа зараженных стран.
Происшествия
В Петербурге на территории завода загорелась водородная станция
Возгорание водородной станции произошло на территории завода в Санкт-Петербурге, из находящегося рядом административно-производственного здания эвакуировано 30 человек, сообщает городское ГУМЧС.
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на курс рубля
Зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова сообщила, что социальные выплаты и пенсии россиян будут проиндексированы вне зависимости от курса рубля.
Общество
Синоптик рассказал, каким будет лето в этом году
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с "Российской газетой" пообещал предстоящим летом на европейской территории России очень комфортную температуру.
Футбол
Федун ответил, как финансовый кризис может повлиять на «Спартак»
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун после матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» ответил на вопрос, как финансовый кризис может повлиять на его клуб.
Энергетика
Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков
Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.
Общество
В России зафиксированы еще три случая коронавируса
В России зафиксировано еще три случая заражения коронавирусом. Все трое инфицированных находятся в Москве, сообщил Оперативный штаб.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»
Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Армия и оружие
Турция запросила у НАТО дополнительную помощь в Сирии
Турция запросила дополнительной помощи НАТО по Сирии - для защиты границы, а также в связи с миграционными вызовами.
Общество
Синоптики предсказали арктические холода и штормовой ветер в Москве в конце недели
В конце текущей недели жителей Москвы ожидают арктические холода со снегом и штормовой ветер до 23 метров в секунду.
Экономика
Акции российских технологических компаний обвалились на биржах США
Акции высокотехнологичных российских компаний, имеющих листинг на американских биржах NASDAQ и NYSE, обвалились на открытии торгов.
Финансы
Покупку валюты сразу после обвала рубля назвали невыгодной
Приобретение валюты в выходной день 9 марта 2020 года — сразу после обвала нефтяных котировок почти на 30% и роста курса доллара до 75 рублей — может оказаться ошибкой.
Футбол
«Зенит» сыграл вторую ничью подряд. Теперь с «Уфой»
Программа 21 тура российской премьер-лиги по футболу завершалась матчем в Санкт-Петербурге, где "Зенит" принимал "Уфу".
Энергетика
В «Роснефти» назвали бессмысленной сделку ОПЕК+ для России
Сделка ОПЕК+ по снижению нефтедобычи «просто лишена смысла» для России, так как выбывающие при ее продлении объемы нефти замещались американской сланцевой нефтью.
Энергетика
Цены на нефть могут снизиться до $20 за баррель
Эксперты утверждают, что цены на нефть упадут до $20 за баррель. К падению цен может привести нефтяная война между ОПЕК и Россией.
Политика
Кива: восстановление отношений с РФ могло бы оживить экономику Украины
Восстановление отношений Украины с Россией могло бы реанимировать украинскую экономику.
Общество
Названы сроки окончания распространения коронавируса в мире
По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, всего в мире зарегистрировано более 110 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 80,7 тысячи из них — в Китае.
Экономика
Рубль на международных торгах упал до 72,5 к доллару
На фоне снижения цены барреля нефти рубль на открывшихся сегодня международных торгах подешевел до отметки 72,5 к доллару.
Спорт
Большунов выиграл королевский марафон на этапе Кубка мира в Норвегии
Российский лыжник Александр Большунов выиграл королевский марафон классическим стилем на 50 км, проходящий на этапе Кубка мира в норвежском Хольменколлене, сообщает «Чемпионат».
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл посетили официальное мероприятие в Лондоне
Принц Гарри и Меган Маркл посетили Лондон. Сегодня они в последний раз официально вышли в свет.
Энергетика
МЭА ожидает падения спроса на нефть впервые за 11 лет
Международное энергетическое агентство (МЭА) по итогам 2020 года ожидает снижение спроса на нефть на 90 тыс. баррелей в сутки в базовом сценарии и на 730 тыс. в пессимистичном.
Шоу-бизнес
В «Уральских пельменях» прокомментировали уход Михалковой
Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников рассказал, что уход Юлии Михайловой связан с её планами создать семью, пишет портал «7 дней».
Технологии
Приставка Xbox Series X получит специальный аудиопроцессор
Следующая игровая приставка серии Xbox компании Microsoft будет оснащена специальным аудиочипом для создания эффекта объёмного звучания.
Энергетика
Американский экономист рассказал, кому выгодно снижение цены на нефть
Саудовская Аравия является едва ли не единственным производителем топлива, для которого рентабельность достижима даже при цене в 30 долларов за баррель, рассказал РИА Новости содиректор Центра экономических и политических исследований в Вашингтоне Дин Бейкер, комментируя обвал нефтяных котировок.
Футбол
«Локомотив» обыграл «Ахмат» благодаря голу Эдера
«Локомотив» победил «Ахмат» в игре 21-го тура РПЛ.