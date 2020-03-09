с чего всё началось

Россия действительно прорабатывала сценарий выхода из сделки ОПЕК+, заявил глава Минэнерго Александр Новак на заседании правительства, на котором обсуждались меры по сохранению стабильности отечественной экономики. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

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Происшествия В Петербурге на территории завода загорелась водородная станция Возгорание водородной станции произошло на территории завода в Санкт-Петербурге, из находящегося рядом административно-производственного здания эвакуировано 30 человек, сообщает городское ГУМЧС.

Экономика Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на курс рубля Зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова сообщила, что социальные выплаты и пенсии россиян будут проиндексированы вне зависимости от курса рубля.

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Энергетика Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.

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