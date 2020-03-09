Экономика
RT на русскомНовак оценил ситуацию на рынке нефти
Министр энергетики России Александр Новак в ходе совещания по экономическим вопросам, которое провёл российский премьер Михаил Мишустин, сообщил, что сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи нефти прорабатывался и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза.
Читать в источнике
Оценить95
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 14:33, Ашберн
Происшествия
Mash: задержан подозреваемый в убийстве подростка в Петербурге
Финансы
Покупку валюты сразу после обвала рубля назвали невыгодной
Приобретение валюты в выходной день 9 марта 2020 года — сразу после обвала нефтяных котировок почти на 30% и роста курса доллара до 75 рублей — может оказаться ошибкой.
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на курс рубля
Зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова сообщила, что социальные выплаты и пенсии россиян будут проиндексированы вне зависимости от курса рубля.
Экономика
Киселев прокомментировал ситуацию с падением рубля и ценами на нефть
Паниковать в связи с нынешним падением цен на нефть и спекулятивной лихорадкой на валютном рынке не надо, от нынешней ситуации стратегически Россия может выиграть благодаря хладнокровию и расчету руководства страны, написал журналист Дмитрий Киселев в открытом им в понедельник Telegram-канале.
Экономика
Минфин России прокомментировал падение цен на нефть
Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом.
Политика
Крашенинников объяснил отказ от поправки о зарубежной недвижимости
Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников объяснил, почему в Конституции не нужна поправка о запрете чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
Происшествия
В Петербурге произошел пожар на водородной станции на заводе
Возгорание произошло на водородной станции на заводе "Светлана" в Выборгском районе Санкт-Петербурга, из соседнего здания эвакуировали 30 человек, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.
Кино
Во Франции умер актер Макс фон Сюдов
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за мамы
Дочь Анастасии Заворотнюк обратилась к подписчикам со страниц своего блога в Инстаграм.
Энергетика
Американский экономист рассказал, кому выгодно снижение цены на нефть
Саудовская Аравия является едва ли не единственным производителем топлива, для которого рентабельность достижима даже при цене в 30 долларов за баррель, рассказал РИА Новости со-директор Центра экономических и политических исследований в Вашингтоне Дин Бейкер, комментируя обвал нефтяных котировок.
Здоровье
Диетолог Соломатина назвала помогающие при авитаминозе продукты
Политика
Следствие по делу MH17 обсуждало возможность нарушения суверенитета РФ
Группа международных следователей, занимающаяся делом разбившегося на Украине малайзийского Boeing, всерьез обсуждала возможность нарушения суверенитета РФ при поиске свидетелей.
Кино
Вышел финальный трейлер «Чёрной вдовы»
Кинокомпания Marvel выпустила финальный трейлер предстоящего супергеройского фильма "Черная Вдова".
Общество
Польский блогер Голембевская высоко оценила жизнь в Москве с ребенком
Хоккей
«Салават Юлаев» вышел вперед в серии с «Авангардом»
В третьем периоде "Салават Юлаев" трижды отправлял шайбу в ворота "Авангарда".
Происшествия
В Запорожье девочка погибла из-за упавшей на нее скульптуры
Девочка скончалась, после того как на нее упала деревянная скульптура в парке "Дубовая роща" в украинском Запорожье, полиция проводит расследование, сообщила пресс-служба мэрии города.
Экономика
В Госдуме рассказали о рисках для россиян от падения рубля
В Госдуме оценили риски для экономики и россиян от падения цен на нефть, вызванного последствиями развала сделки ОПЕК.
Политика
В суде по делу MH17 заявили о втором «Буке»
В суде по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 заявили о возможном втором зенитном ракетном комплексе «Бук».
Общество
На Кипре подтвердили два случая заражения коронавирусом
До сегодняшнего дня Кипр оставался последней страной Евросоюза, где не было зафиксировано случаев заражения коронавирусом нового типа.
Футбол
Главный тренер «Балтики» — о матче с «Нижним Новгородом»: «Игра не оправдала ожиданий»
Главный тренер «Балтики» Евгений Калешин подвел итоги матча 26-го тура первенства ФНЛ с «Нижним Новгородом» (0:0). — К сожалению, игра не оправдала ожиданий, — приводит слова Калешина корреспондент matchtv.ru Алексей Хитрюк.
Политика
Зеленский назвал переговоры с Путиным сложными
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в интервью The Guardian.
Футбол
«Зенит» сыграл вничью с «Уфой» в матче РПЛ
Петербургский «Зенит» сыграл вничью с «Уфой» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Футбол
Тедеско: «Спартак» не заслужил поражения в матче с «Краснодаром»
Футболисты московского "Спартака" в матче 21-го тура чемпионата России против "Краснодара" не заслужили поражения, заявил главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско.
Происшествия
Пьяный водитель сбил пять человек в Воронежской области
Мужчина, сидевший за рулем отечественного автомобиля, находился в нетрезвом состоянии. Все пострадавшие являются членами одной семьи.
Гаджеты
Новые беспроводные наушники Apple порадуют автономностью в 15 часов
Компания Apple собирается выпустить новые беспроводные наушники линейки Powerbeats.
Политика
Обвиняемый в убийстве летчика Филипова обратился к России
Сирийский боевик Тарек Сохта, заочно арестованный по обвинению в убийстве российского летчика Романа Филипова, обратился к России с просьбой снять с него обвинения.
Энергетика
WSJ: цены на нефть Saudi Aramco снижены для ослабления позиций России
Снижение цен на нефть, предпринятое саудовской нефтяной компанией Saudi Aramco, направлено на ослабление позиций России на мировом рынке этого энергоносителя.
Общество
ВОЗ заявила о реальной угрозе пандемии коронавируса
Угроза пандемии нового коронавируса становится реальной с ростом количества зараженных, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии достигло 463 человек
Общее число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Италии за сутки выросло почти на 2 тысячи.