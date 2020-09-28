Ранее ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщил, что послы ЕС согласовали включение двух человек и четырех юрлиц в санкционный список против России за участие в строительстве Крымского моста.
Гражданская жена Сергея Захарова, погибшего в ДТП по вине актера Михаила Ефремова, Ирина Стерхова потребовала повторного рассмотрения дела из-за допущенных процессуальных нарушений, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Пресненского суда.
Борисоглебск, Воронежская область, 28 сентября 2020, 15:12 — REGNUM Крупный лесной пожар удалось локализовать в Борисоглебске Воронежской области 28 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.
Четверо медицинских работников умерли от коронавируса в Удмуртии, еще более 550 заразились новой инфекцией за время пандемии, сообщил в понедельник журналистам министр здравоохранения республики Георгий Щербак.