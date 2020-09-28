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Новак оценил ситуацию на рынке нефти на фоне пандемии

Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что ситуация на рынке нефти стабильна, однако сохраняется неопределённость на фоне рисков второй волны COVID-19.В источнике
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News.ru

Новак оценил ситуацию на рынке нефти на фоне пандемии

News.ru06:59
РИА Новости

«Держать руку на пульсе». Новак оценил ситуацию на рынке нефти

РИА Новости02:44
РБК

Новак увидел неопределенность для рынка нефти из-за второй волны COVID-19

РБК03:58
Российская газета

Новак: Баланс на рынке нефти восстановлен, но риски сохраняются

Российская газета03:28
Вечерняя Москва

Министр энергетики РФ оценил ситуацию на рынке нефти на фоне пандемии

Вечерняя Москва02:52
Lenta.ru

В России назвали угрозу нефтяной стабильности

Lenta.ru05:31
ТАСС

Новак: ситуация на рынке нефти стабильна, но есть риски из-за второй волны коронавируса

ТАСС02:42

В ЕС одобрили расширение санкций против России из-за Крымского моста

Ранее ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщил, что послы ЕС согласовали включение двух человек и четырех юрлиц в санкционный список против России за участие в строительстве Крымского моста.
Ведомости08:36
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Жена погибшего в ДТП с Ефремовым потребовала отменить приговор актеру

Гражданская жена Сергея Захарова, погибшего в ДТП по вине актера Михаила Ефремова, Ирина Стерхова потребовала повторного рассмотрения дела из-за допущенных процессуальных нарушений, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Пресненского суда.
Ведомости07:28
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В Удмуртии за время пандемии умерли от коронавируса четыре медика

Четверо медицинских работников умерли от коронавируса в Удмуртии, еще более 550 заразились новой инфекцией за время пандемии, сообщил в понедельник журналистам министр здравоохранения республики Георгий Щербак.
ТАСС08:38
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Актер Туэ Расмуссен покинул сериал «Ведьмак» из-за коронавируса

В социальной сети «Инстаграм» Туэ Ерстед Расмуссен, киноактер из Дании, сообщил, что ему не удастся принять участие в съемках 2-го сезона «Ведьмака» из-за введенных в Британии ограничений.
Discover2426 сентября в 07:32
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