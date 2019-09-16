Энергетика
Восток-МедиаНовак высказался по поводу атак на предприятия Saudi Aramco
Министр энергетики России Александр Новак сказал, что атака саудовских нефтяных предприятий Saudi Aramco оказывает влияние на энергобезопасность в целом. По словам Новака, 16 сентября он планирует обсудить ситуацию с саудовским коллегой принцем Абдель Азизом бен Сальманом Аль Саудом.
Читать в источнике
Оценить14
с чего всё началось
Россия может переоценить и усилить уровень безопасность на объектах по добычи нефти в стране из-за атаки дронов на производственные мощности саудовской Saudi Aramco - крупнейшей в мире компании по объемам добычи нефти. Об этом журналистам сказал глава Минэнерго РФ Александр Новак.ТАСС02:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6999 источников, обновлено в 12:42, Вашингтон
Кино
Джеймс Ганн опубликовал актёрский состав своего «Отряда самоубийц»
Мир фантастики 14 сентября в 03:27
Финансы
Долговая нагрузка россиян в 75% регионов превысила пик 2013-2014 годов
Объясняется это в том числе высокой кредитной нагрузкой населения, которая в 75% регионов уже превысила пик 2013-2014 годов.
РБК 12:37
Политика
Джонсон подтвердил, что не будет просить о переносе сроков Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил на встрече с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, что не намерен просить о переносе сроков Brexit.
РИА Новости 09:04
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске дал совет близким Анастасии Заворотнюк
Отец покойной Жанны Фриске дал совет близким Анастасии Заворотнюк, после того, как узнал, что актриса страдает тем же опасным недугом, который унес жизнь его дочери.
7Дней.ру 09:40
Общество
Наоми Кэмпбелл вышла на публику без нижнего белья
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку Fashion For Relief Charity Party в полупрозрачном платье без нижнего белья.
Lenta.ru 04:31
Общество
Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Бывший министр обороны Анатолий Сердюков и экс-глава департамента имущественных отношений минобороны РФ Евгения Васильева внезапно стали многодетными родителями: теперь они воспитывают сразу троих детей.
Газета.Ru 10:07
Происшествия
В Ростовской области задержаны члены экстремистской группировки
Известно, что координировал деятельность сообщества бывший сотрудник правоохранительных органов, в его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.1 «Организация экстремистского сообщества» и ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».
REGNUM 10:16
Политика
Путин заявил о недопустимости разделения Сирии на зоны влияния
Президент России Владимир Путин считает недопустимым разделение Сирии на зоны влияния.
RT на русском 12:25
Общество
В России изменятся правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Шоу-бизнес
Пожилую маму Числова выгнала из квартиры родная внучка
Телепрограмма 09:13
Культура
Авторы «Друзей» опровергли слухи о продолжении сериала
News.ru 14 сентября в 10:10
Общество
Синоптики прогнозируют третью волну бабьего лета в Москве
Третья волна бабьего лета ожидается в Москве с 23 по 27 сентября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
RT на русском 04:44
Футбол
Кокорина и Мамаева выпустят по УДО 17 сентября до обеда
Российская газета 10:00
Энергетика
Forbes: российские бизнесмены стали лидерами по росту капитала за день
Российские бизнесмены в понедельник, 16 сентября, стали лидерами по росту состояния, свидетельствуют данные рейтинга богатейших людей мира Forbes Real Time, который обновляется в режиме реального времени.
Ведомости 10:16
Кино
Железный человек вновь появится в новом фильме Marvel
Как сообщает Comic Book, в фильме Marvel "Черная вдова" будет несколько эпизодов с Дауни-младшим и Железным человеком, несмотря на то, что зрители видели в последней части "Мстителей" последний погибает.
Народные новости 01:55
Политика
В правительстве Крыма поддержали двойное название республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости 10:18
Происшествия
17-летняя жительница Башкирии утопила младшую сестру
В Башкирии 17-летняя местная жительница утопила свою младшую сестру. Указанное происшествие произошло 13 сентября в Салавате.
Cod02.ru вчера в 17:24
Здоровье
Регуляторы проверяют безопасность препарата от изжоги
Регуляторы из Европы и США проверяют безопасность препарата от изжоги.
Актуальные Новости вчера в 09:20
Общество
Москвич выиграл в лотерею 286 миллионов рублей
Российская газета 11:37
Общество
В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе
В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.
REGNUM 10:13
Политика
Сноуден посоветовал чиновникам не использовать WhatsApp и Telegram
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден призвал чиновников не пользоваться мессенджерами WhatsApp и Telegram.
Известия 08:51
Политика
Украинская делегация пыталась лишить слова представителя Крыма в ОБСЕ
Делегация Украины пыталась лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ, которое проходило в Варшаве. Там говорили о правах человека.
РЕН ТВ 11:49
Политика
На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник
RT на русском 12:12
Финансы
Курс евро по отношению к доллару США в 10:00 MSK 16 сентября понизился на 0.02%
Курс евро по отношению к доллару США в 10:00 MSK 16 сентября понизился на 0.02% (-0.0002) до $1.1074 с $1.1076 предыдущего закрытия.
АК&М 03:06
Шоу-бизнес
Приемная дочь Михаила Круга вышла замуж
Сегодня певица призналась в микроблоге, что ее дочь Марина вышла замуж.
StarHit.ru вчера в 08:30