Энергетика
ТК ЗвездаНовак оценил ситуацию на рынке нефти после атак на Saudi Aramco
Глава Минэнерго РФ Александр Новак рассказал, что дефицит на рынке нефти, который, возможно, возникнет после ситуации в Саудовской Аравии, может быть покрыт за счет мировых коммерческих нефтяных запасов.
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с чего всё началось
Россия может переоценить и усилить уровень безопасность на объектах по добычи нефти в стране из-за атаки дронов на производственные мощности саудовской Saudi Aramco - крупнейшей в мире компании по объемам добычи нефти. Об этом журналистам сказал глава Минэнерго РФ Александр Новак.ТАССвчера в 02:50
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Новак: из-за взрывов в Саудовской Аравии не нужны экстренные меры в рамках ОПЕК+
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