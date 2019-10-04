Экономика
RT на русскомНовак оценил ситуацию с разрешением Дании по «Северному потоку — 2»
Министр энергетики России Александр Новак в интервью радиостанции Business FM заявил, что шансы на получение разрешения Дании на прокладку участка газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах государства сохраняются.
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Новак: важно, что в переговорах по газовому транзиту участвовал министр энергетики Украины, а не глава МИД
В этот раз на переговоры по газовому транзиту через Украину приехал не министр иностранных дел, а министр энергетики, и в этом есть большая разница. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью главному редактору Business FM Илье Копелевичу на Российской энергетической неделе.BFM.ru07:52
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Закончился срок выдачи разрешения Данией на строительство «Северного потока-2»
Московский Комсомолец09:47
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