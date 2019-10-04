Политика

RT на русскомRT на русскомНовак оценил ситуацию с разрешением Дании по «Северному потоку — 2»

Министр энергетики России Александр Новак в интервью радиостанции Business FM заявил, что шансы на получение разрешения Дании на прокладку участка газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах государства сохраняются.
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с чего всё началось

Новак: важно, что в переговорах по газовому транзиту участвовал министр энергетики Украины, а не глава МИД

В этот раз на переговоры по газовому транзиту через Украину приехал не министр иностранных дел, а министр энергетики, и в этом есть большая разница. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью главному редактору Business FM Илье Копелевичу на Российской энергетической неделе.
BFM.ruвчера в 07:52

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Новак оценил шансы на прокладку «Северного потока — 2» в водах Дании

РИА Новостивчера в 16:40

Новак допустил подорожание «Северного потока-2» из-за Дании

РБКвчера в 11:07

Новак заявил, что шансы на прокладку «Северного потока - 2» в водах Дании сохраняются

ТАССвчера в 08:30

Новак оценил ситуацию с разрешением Дании по «Северному потоку — 2»

RT на русскомвчера в 09:46

Истек срок выдачи Данией разрешения на строительство «Северного потока-2»

Интерфаксвчера в 09:08

Закончился срок выдачи разрешения Данией на строительство «Северного потока-2»

Московский Комсомолецвчера в 09:47

Новак рассказал о шансах на прокладку «Северного потока – 2» в водах Дании

Известиявчера в 08:18
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РИА Новости 04:13
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АвтоВзгляд 02 октября в 08:21
Происшествия

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В Горячем Ключе маленького мальчика закрыли в камере хранения в торговом центре "Пятая авеню".
Газета.Ru 08:05
Армия и оружие

В ВКС назвали сроки ответного ядерного удара в случае атаки на Россию

ВКС предлагают продолжить строительство радиолокационных станций (РЛС) систем предупреждения о ракетном нападении в новой госпрограмме вооружения после 2025 года, добавил Нестечук.
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Президент США Дональд Трамп попал впросак после решения потрогать за колено своего коллегу из Финляндии Саули Ниинистё на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Вашингтоне.
Российская газета 03 октября в 10:49
Кино

«Это не кино»: Мартин Скорсезе разругал фильмы Marvel

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Армия и оружие

Авиация НАТО сфотографировала Су-34 в прицеле тепловизора

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На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек

При аварийной посадке самолета Ан-12 на Украине погибли по меньшей мере пять человек, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.
РИА Новости вчера в 02:39
Хоккей

Хоккеист «Сибири» Мнацян скончался в возрасте 29 лет

Беда началась во время предсезонного сбора ХК «Сибирь», за который выступал Мнацян, в августе 2018 года.
Московский Комсомолец 09:26
Футбол

Руководство «Динамо» приняло отставку Дмитрия Хохлова

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Хоккей

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Общество

МИД РФ рекомендовал россиянам избегать людных мест в Париже

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Футбол

«Тоттенхэм» в гостях крупно проиграл «Брайтону»

В следующем туре Тоттенхэм на своем поле сыграет против Уотфорда, а Брайтон в гостях встретится с Астон Виллой.
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Шоу-бизнес

«Мисс Москва» призвала экс-короля Малайзии не прятаться от сына

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МИД Ирана не подтвердил информацию о скором освобождении Юлии Юзик

Иранский МИД не подтвердил в субботу сведения о скором освобождении задержанной в Тегеране российской гражданки Юлии Юзик.
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Финансы

Украинская гривна резко обесценилась в начале октября

Украинская гривна продолжает резкое падение по отношению к доллару и евро с начала октября.
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Экономика

Доходы среднего класса в России падают

Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Петросян впервые после развода со Степаненко попал в свою квартиру

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Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов

Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
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Вратарь принес победу «Краснодару-3» благодаря голу на 94-й минуте

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Принц Гарри подал в суд на британские газеты

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Почему у Ravon мало шансов на российском рынке

Запоздалая реакция Марка Ravon, наследница некогда популярной в нашей стране Daewoo, возвращается на российский рынок после почти 1, 5-годовалого перерыва.
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