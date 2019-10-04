Политика
RT на русскомНовак оценил ситуацию с разрешением Дании по «Северному потоку — 2»
Министр энергетики России Александр Новак в интервью радиостанции Business FM заявил, что шансы на получение разрешения Дании на прокладку участка газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах государства сохраняются.
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с чего всё началось
Новак: важно, что в переговорах по газовому транзиту участвовал министр энергетики Украины, а не глава МИД
В этот раз на переговоры по газовому транзиту через Украину приехал не министр иностранных дел, а министр энергетики, и в этом есть большая разница. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью главному редактору Business FM Илье Копелевичу на Российской энергетической неделе.BFM.ruвчера в 07:52
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Закончился срок выдачи разрешения Данией на строительство «Северного потока-2»
Московский Комсомолецвчера в 09:47
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6 мест в автомобиле, которые нужно обязательно смазать перед зимой
Как правило, подготавливая свой автомобиль к зиме, большинство водителей не утруждают себя большим количеством работ, ограничившись лишь сменой летней резины на зимнюю, иногда проверкой аккумулятора и доливкой в него дистиллированной воды, ну и, конечно же, заменой омывающей жидкости на ту, которую можно использовать при минусовых температурах.
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На Кубани ребенка оставили в камере хранения в ТЦ
В Горячем Ключе маленького мальчика закрыли в камере хранения в торговом центре "Пятая авеню".
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ВКС предлагают продолжить строительство радиолокационных станций (РЛС) систем предупреждения о ракетном нападении в новой госпрограмме вооружения после 2025 года, добавил Нестечук.
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Президент США Дональд Трамп попал впросак после решения потрогать за колено своего коллегу из Финляндии Саули Ниинистё на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Вашингтоне.
Российская газета 03 октября в 10:49
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«Это не кино»: Мартин Скорсезе разругал фильмы Marvel
Фильм Про вчера в 06:38
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Радио Комсомольская правда 09:21
Армия и оружие
Авиация НАТО сфотографировала Су-34 в прицеле тепловизора
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На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек
При аварийной посадке самолета Ан-12 на Украине погибли по меньшей мере пять человек, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.
РИА Новости вчера в 02:39
Хоккей
Хоккеист «Сибири» Мнацян скончался в возрасте 29 лет
Беда началась во время предсезонного сбора ХК «Сибирь», за который выступал Мнацян, в августе 2018 года.
Московский Комсомолец 09:26
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Руководство «Динамо» приняло отставку Дмитрия Хохлова
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Хоккей
Нападающий Антон Бурдасов подписал контракт со СКА
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Общество
МИД РФ рекомендовал россиянам избегать людных мест в Париже
Россиянам рекомендовали избегать людных мест во французской столице 6 октября в связи с проведением там марша праворадикальных организаций.
BFM.ru 09:30
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«Тоттенхэм» в гостях крупно проиграл «Брайтону»
В следующем туре Тоттенхэм на своем поле сыграет против Уотфорда, а Брайтон в гостях встретится с Астон Виллой.
Советский спорт 09:32
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«Мисс Москва» призвала экс-короля Малайзии не прятаться от сына
Оксана Воеводина, обладательница титула «Мисс Москва-2015», которая была замужем за бывшим королем Малайзии Мухаммадом V Фарисом и родила сына, призвала экс-супруга не прятаться от ребенка.
Наша версия вчера в 09:17
Политика
МИД Ирана не подтвердил информацию о скором освобождении Юлии Юзик
Иранский МИД не подтвердил в субботу сведения о скором освобождении задержанной в Тегеране российской гражданки Юлии Юзик.
ТАСС 07:34
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Украинская гривна резко обесценилась в начале октября
Украинская гривна продолжает резкое падение по отношению к доллару и евро с начала октября.
Красная весна 02 октября в 07:09
Экономика
Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 01:58
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Фигуристка Трусова опередила Загитову на турнире в Японии
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Общество
Анджелина Джоли привела своих детей на премьеру «Малифисенты»
Недоставало только одного сына актрисы – Мэддокса, уехавшего на обучение в Корею. В фильме Джоли сыграла роль злой волшебницы Малифисенты.
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Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
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Вратарь принес победу «Краснодару-3» благодаря голу на 94-й минуте
РИА Новости вчера в 13:42
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Главврач саратовской больницы уволен за перевозку пациентов с овощами
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Управление морской охраны украинской Госпогранслужбы сообщило о начале развертывания Измаильского отряда морской охраны, который был расформирован в 2011 году после восстановления на базе расформированной в 2000-м Измаильской отдельной бригады пограничных сторожевых кораблей.
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Общество
Принц Гарри подал в суд на британские газеты
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Футбол
В Таиланде забили гол двойным ударом через себя
Евро-футбол.ру вчера в 04:37
Авто
Почему у Ravon мало шансов на российском рынке
Запоздалая реакция Марка Ravon, наследница некогда популярной в нашей стране Daewoo, возвращается на российский рынок после почти 1, 5-годовалого перерыва.
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