Экономика

RT на русскомRT на русскомНовак оценил ситуацию с разрешением Дании по «Северному потоку — 2»

Министр энергетики России Александр Новак в интервью радиостанции Business FM заявил, что шансы на получение разрешения Дании на прокладку участка газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах государства сохраняются.
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с чего всё началось

Новак: важно, что в переговорах по газовому транзиту участвовал министр энергетики Украины, а не глава МИД

В этот раз на переговоры по газовому транзиту через Украину приехал не министр иностранных дел, а министр энергетики, и в этом есть большая разница. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью главному редактору Business FM Илье Копелевичу на Российской энергетической неделе.
BFM.ruвчера в 07:52

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Новак оценил шансы на прокладку «Северного потока — 2» в водах Дании

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Новак допустил подорожание «Северного потока-2» из-за Дании

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Интерфаксвчера в 09:08

Новак заявил, что шансы на прокладку «Северного потока - 2» в водах Дании сохраняются

ТАССвчера в 08:30

Новак рассказал о шансах на прокладку «Северного потока – 2» в водах Дании

Известиявчера в 08:18
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Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
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