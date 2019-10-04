Экономика

RT на русскомRT на русскомНовак оценил ситуацию с разрешением Дании по «Северному потоку — 2»

Министр энергетики России Александр Новак в интервью радиостанции Business FM заявил, что шансы на получение разрешения Дании на прокладку участка газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах государства сохраняются.
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с чего всё началось

Новак: важно, что в переговорах по газовому транзиту участвовал министр энергетики Украины, а не глава МИД

В этот раз на переговоры по газовому транзиту через Украину приехал не министр иностранных дел, а министр энергетики, и в этом есть большая разница. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью главному редактору Business FM Илье Копелевичу на Российской энергетической неделе.
BFM.ru07:52

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Новак оценил ситуацию с разрешением Дании по «Северному потоку — 2»

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Новак: Дания ещё может дать разрешение на прокладку «Северного потока — 2»

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Новак допустил подорожание «Северного потока-2» из-за Дании

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Новак оценил шансы на прокладку «Северного потока — 2» в водах Дании

РИА Новости16:40

Истек срок выдачи Данией разрешения на строительство «Северного потока-2»

Интерфакс09:08

Новак заявил, что шансы на прокладку «Северного потока - 2» в водах Дании сохраняются

ТАСС08:30

Новак рассказал о шансах на прокладку «Северного потока – 2» в водах Дании

Известия08:18
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Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
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Экоактивистка в США призвала бомбить Россию и есть детей

Ранее, в конце сентября, активистка из Швеции Грета Тунберг выступила в ООН на тему экологии, заявив, что мировые лидеры «отняли у нее детство».
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Даже госканалы в России ведут независимую редакционную политику, но неправильно, если российские СМИ специально выставляют Украину в невыгодном свете, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
РИА Новости вчера в 13:37
Экономика

Доходы среднего класса в России падают

Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 01:58
Общество

Картина Бэнкси продана на аукционе за рекордные $12 млн

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Шок: вдова Караченцова убита после бессовестного скандала в «Ленкоме»

Скандал с отменой вечера памяти Николая Караченкова в "Ленкоме", который должен был состояться 21 октября, разгорается все сильнее.
Дни.ру 09:14
Интернет

Facebook выпустил мессенджер для пользователей Instagram

Приложении оснащено функцией информирования собеседников о том, где находится пользователь.
RuNews24.ru вчера в 16:45
Общество

Поставки импортной вакцины от гриппа ожидаются в ноябре

Уникальность ситуации с поставками вакцин для профилактики гриппа в 2019 году обусловлена несколькими факторами: Всемирной организацией здравоохранения было выбрано два новых штамма из четырех, входящих в состав вакцины.
Коммерсантъ 12:31
Политика

Microsoft обвинила хакеров Ирана в атаке на кандидата в президенты США

Корпорация Microsoft заявила, что хакеры попытались взломать аккаунты, связанные с одним из кандидатов в президенты США.
BFM.ru 12:50
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В Иране по подозрению в шпионаже задержали российскую журналистку

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В Крым передали новые локомотивы для запуска движения поездов по мосту

В Крым переданы первые локомотивы и пассажирские вагоны для осуществления движения поездов по Крымскому мосту.
Известия 07:40
Общество

Учителем года стала преподаватель русского и литературы из Волгограда

Победителем всероссийского конкурса "Учитель года-2019" стала учительница русского языка и литературы из Волгограда Лариса Арачашвили, сообщила пресс-служба Минпросвещения.
Интерфакс 15:17
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Хартли: «Авангард» идеально играл 43 минуты, а потом как будто растворился

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Суд арестовал обвиняемого в убийстве школьницы подростка из Балашихи

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Наука

Шланговые неустойчивости и столкновения частиц выровняли температуру солнечного ветра

Физики из США и Южной Кореи показали, что двухчастичные столкновения и шланговые неустойчивости выравнивают продольную и поперечную температуру заряженных частиц солнечного ветра.
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Происшествия

Летевший в Стамбул самолет вернулся во Внуково из-за пьяного пассажира

Самолет Turkish Airlines, вылетевший в Стамбул из московского аэропорта Внуково, был вынужден вернуться обратно из-за пьяного пассажира, заявил РИА Новости представитель авиакомпании в пятницу.
РИА Новости 15:49
Хоккей

Лукашенко выразил желание провести Олимпиаду совместно с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания II Форума регионов в Житомире рассказал, что страны могли бы совместно провести Олимпийские игры.
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Маргарита Грачева выходит замуж

Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
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Политика

Путин рассказал о работе социальных лифтов в России

Социальные лифты должны работать не по звонку, а по объективным критериям и распространяться на всю страну, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Происшествия

Суд арестовал имущество фигурантов дела Baring Vostok

Суд принял решение об аресте активов, в том числе квартир, подозреваемых по делу касательно инвестиционного фонда Baring Vostok.
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На самом мощном в мире атомном ледоколе «Арктика» запустили реактор

На борту новейшего российского атомного ледокола «Арктика» состоялся запуск реакторной установки.
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Польская боксерша поцеловала соперницу и получила пощечину от нее

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В CS:GO появился кейс с «рентгеновским пистолетом» P250

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Ученые нашли замену зубным имплантам

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Google сообщила об уязвимости в смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi

Компания Google сообщила об уязвимости в смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi из-за операционной системы Android.
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Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 11 копеек — до 65,38 рубля. Курс евро увеличился на 1 копейку и составил 71,40 рубля.
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Шварценеггер признал, что в России живут самые красивые женщины

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МИД Грузии выступил за возобновление авиасообщения с Россией

Авиаперелеты между Грузией и Россией необходимо возобновить как можно скорее, заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани 4 октября журналистам.
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СМИ: Гоген Солнцев избил сотрудницу салона красоты

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Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК

Осужденных исправительной колонии №9 города Соликамска Пермского края, которые в сентябре избили и изнасиловали сокамерника, на время следствия перевели в другое исправительное учреждение.
ТАСС 03:25
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