Экономика
RT на русскомНовак оценил ситуацию с разрешением Дании по «Северному потоку — 2»
Новак отметил, что причин для отказа в заявке нет, в связи с чем есть надежда на получение разрешения страны и мнение, что «решение должно состояться». Министр подчеркнул, что в случае невыдачи Данией разрешения сроки завершения строительства газопровода сдвинутся на несколько месяцев.
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с чего всё началось
Новак: важно, что в переговорах по газовому транзиту участвовал министр энергетики Украины, а не глава МИД
В этот раз на переговоры по газовому транзиту через Украину приехал не министр иностранных дел, а министр энергетики, и в этом есть большая разница. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью главному редактору Business FM Илье Копелевичу на Российской энергетической неделе.BFM.ru07:52
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Закончился срок выдачи разрешения Данией на строительство «Северного потока-2»
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