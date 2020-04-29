Коронавирус
ИзвестияНовак оценил ситуацию в топливо-энергетическом комплексе России
Ранее в среду Новак заявил, что стабилизации цен на нефть стоит ожидать к концу года. Он отметил, что главной проблемой нефтяного рынка сейчас является падение спроса из-за пандемии коронавируса.
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Политика
Германия назвала дату видеоконференции «нормандского формата»
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча глав МИД "нормандского формата" по урегулированию на Украине в формате видеоконференции запланирована на четверг, все стороны дали согласие.
РИА Новости 07:53
Общество
В Самарской области ввели масочный режим
Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 04:40
Армия и оружие
Представитель российской миссии при ООН отрицает причастность генерала ФСБ к гибели малазийского «Боинга»
Первый замглавы представительства Дмитрий Полянский считает, что обвинения в адрес генерал-полковника Андрея Бурлаки лишены здравого смысла.
Эхо Москвы 12:04
Футбол
Брестское «Динамо» вышло в финал Кубка Белоруссии
Солигорский «Шахтер» нанес поражение брестскому «Динамо» в ответном матче 1/2 финала Кубка Белоруссии.
LiveSport.ru 13:17
Происшествия
Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс 12:16
Энергетика
Польша собралась арестовать активы «Северного потока-2»
Власти Польши собрались наложить арест на активы газопровода "Северный поток-2", если российский газовый холдинг "Газпром" не заплатит польскому оператору PGNiG деньги, которые якобы присудил Стокгольмский арбитраж.
Труд вчера в 04:07
Гаджеты
AMD выпустит продукцию на Zen 3 и RDNA2 в 2020 году
Компания AMD официально подтвердила, что разработка новых процессоров на основе архитектуры Zen 3 и графических адаптеров с использованием RDNA2 будет завершена в 2020 году.
Дни24 08:02
Происшествия
В курском областном Доме ребенка выявили коронавирус
Три случая новой коронавирусной инфекции выявлено в курском областном Доме ребенка.
Курские известия 10:48
Общество
У британского премьера Бориса Джонсона родился сын
FlashNord 06:22
Общество
Неуспевшим продлить рабочий пропуск москвичам придется оформлять новый
В случае если москвич не успел продлить действие своего рабочего цифрового пропуска до 4 мая включительно, нужно будет получать уже новый пропуск, сообщил журналистам глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
РИА Новости 12:04
Футбол
Матыцин сделал заявление о завершении чемпионата России по футболу
Министр спорта России Олег Матыцин сделал заявление о завершении чемпионата России по футболу, передает пресс-служба Министерства спорта.
Газета.Ru 12:50
Общество
В Петербурге вводится масочный режим с 30 апреля
С завтрашнего дня в Петербурге вводится масочный режим. Соответствующие изменения в постановление №121 внес Александр Беглов в среду.
Телеканал Санкт-Петербург 12:31
Происшествия
В Акбулаке опасаются вспышки коронавируса среди врачей
Уточняется, что в Акбулаке есть пациент с диагнозом "коронавирус", однако он проходит лечение дома.
Вести.Ru 11:41
Общество
Власти Москвы назвали приоритетные по снятию ограничений отрасли
В первую очередь смягчение ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса, затронет в Москве строительную отрасль и промышленность.
РБК 11:02
Политика
Продлены ограничения на въезд иностранцев в Россию
Премьер-министр Михаил Мишустин продлил действовавший до конца апреля запрет на въезд в Россию иностранцев.
Российская газета 05:49
Общество
Куйвашев: «Продажа алкоголя в майские праздники будет разрешена»
Слышал о том, что сообщения о полном запрете гуляли по мессенджерам свердловчан.
Европейско-Азиатские новости 11:09
Общество
Уточнен перечень работников, которых не затронет указ о нерабочих днях
В пресс-службе президента России сообщили, на кого не распространяется указ Владимира Путина о нерабочих днях в мае.
ЦДИ ПО 03:32
Происшествия
В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса
В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.
РИА Новости 00:52
Киберспорт
DICE прекращает поддержку Star Wars: Battlefront 2
Шведская студия DICE сообщила, что обновление «Битва за Скариф» для Star Wars: Battlefront 2 станет последним крупным апдейтом игры.
Чемпионат 03:53
Происшествия
Российская школьница решила зарядить телефон в ванне и погибла
В Москве 18-летняя школьница решила зарядить телефон, пока принимала ванну, и погибла. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Lenta.ru 13:19
Общество
Турция объявила о пройденном пике эпидемии коронавируса
Глава Министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что его страна прошла пик эпидемии коронавируса - число вылечившихся пациентов уже вдвое превысило число инфицирований.
Аргументы недели 13:03
Кино
Сериал «Зулейха открывает глаза» установил несколько рекордов
Многосерийный фильм "Зулейха открывает глаза" Егора Анашкина установил несколько телевизионных рекордов.
Piter.tv 09:57
Политика
Президент поручил подготовить план выхода из режима ограничений
Владимир Путин поручил разработать план поэтапного выхода субъектов из режимов самоизоляции.
Муравленко 24 12:22
Общество
«Аэрофлот» введет ваучеры взамен отмененных перелетов
Компания "Аэрофлот", несущая убытки из-за отмены сотен рейсов в связи с пандемией коронавируса, предлагает вместо возврата денег за билеты выпустить трехлетние ваучеры - с возможностью их использования при покупке билетов в будущем.
Российская газета 05:32