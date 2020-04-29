Коронавирус

ИзвестияИзвестияНовак оценил ситуацию в топливо-энергетическом комплексе России

Ранее в среду Новак заявил, что стабилизации цен на нефть стоит ожидать к концу года. Он отметил, что главной проблемой нефтяного рынка сейчас является падение спроса из-за пандемии коронавируса.
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Путин сделал горькое заявление о нефти

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Минэнерго РФ видит признаки восстановления спроса на нефть из-за ослабления карантина в ряде стран

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Новак заявил, что сокращение спроса на нефть в мире близко к своему пику

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Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча глав МИД "нормандского формата" по урегулированию на Украине в формате видеоконференции запланирована на четверг, все стороны дали согласие.
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Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
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Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
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Птица врезалась в американскую противотанковую ракету в полете

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Солигорский «Шахтер» нанес поражение брестскому «Динамо» в ответном матче 1/2 финала Кубка Белоруссии.
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Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым

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Польша собралась арестовать активы «Северного потока-2»

Власти Польши собрались наложить арест на активы газопровода "Северный поток-2", если российский газовый холдинг "Газпром" не заплатит польскому оператору PGNiG деньги, которые якобы присудил Стокгольмский арбитраж.
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Компания AMD официально подтвердила, что разработка новых процессоров на основе архитектуры Zen 3 и графических адаптеров с использованием RDNA2 будет завершена в 2020 году.
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В курском областном Доме ребенка выявили коронавирус

Три случая новой коронавирусной инфекции выявлено в курском областном Доме ребенка.
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У британского премьера Бориса Джонсона родился сын

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Неуспевшим продлить рабочий пропуск москвичам придется оформлять новый

В случае если москвич не успел продлить действие своего рабочего цифрового пропуска до 4 мая включительно, нужно будет получать уже новый пропуск, сообщил журналистам глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
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Матыцин сделал заявление о завершении чемпионата России по футболу

Министр спорта России Олег Матыцин сделал заявление о завершении чемпионата России по футболу, передает пресс-служба Министерства спорта.
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В Петербурге вводится масочный режим с 30 апреля

С завтрашнего дня в Петербурге вводится масочный режим. Соответствующие изменения в постановление №121 внес Александр Беглов в среду.
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В Акбулаке опасаются вспышки коронавируса среди врачей

Уточняется, что в Акбулаке есть пациент с диагнозом "коронавирус", однако он проходит лечение дома.
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Власти Москвы назвали приоритетные по снятию ограничений отрасли

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Продлены ограничения на въезд иностранцев в Россию

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Уточнен перечень работников, которых не затронет указ о нерабочих днях

В пресс-службе президента России сообщили, на кого не распространяется указ Владимира Путина о нерабочих днях в мае.
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В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.
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DICE прекращает поддержку Star Wars: Battlefront 2

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Турция объявила о пройденном пике эпидемии коронавируса

Глава Министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что его страна прошла пик эпидемии коронавируса - число вылечившихся пациентов уже вдвое превысило число инфицирований.
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Сериал «Зулейха открывает глаза» установил несколько рекордов

Многосерийный фильм "Зулейха открывает глаза" Егора Анашкина установил несколько телевизионных рекордов.
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